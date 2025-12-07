Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33: U22 Malaysia đón 3 ngôi sao, sẵn sàng cho đại chiến với U22 Việt Nam

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

TPO - Sau chiến thắng 4-1 trước Lào, Nafuzi Zain đã thông báo tin vui tới người hâm mộ Malaysia, rằng những cầu thủ tốt nhất sẽ có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp U22 Việt Nam.

SEA Games 33: U22 Malaysia đón 3 ngôi sao, sẵn sàng cho đại chiến với U22 Việt Nam - 1

Sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, HLV Nafuzi Zain xác nhận rằng một trong ba cầu thủ chủ chốt của U22 Malaysia đã đến Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB. Đó là Ubaidullah Shamsul, hậu vệ vừa đá chính cho CLB Terengganu FC trong trận hòa 1-1 với Kuching City FC vào thứ Sáu.

"Chúng tôi có đội hình gồm 23 cầu thủ nhưng chỉ 18 người có tên trong danh sách đăng ký ở trận ra quân gặp U22 Lào", HLV Nafuzi Zain nói, "Đội trưởng Shamsul vừa đến Bangkok vào thứ Bảy nên chưa đủ thể lực, trong khi hai người khác vẫn phải thi đấu cho CLB chủ quản. Tôi hy vọng những ngày tới có thể tập hợp đầy đủ các cầu thủ".

Hai cầu thủ còn lại là tiền đạo Fergus Tierney đang chơi cho Sabah theo dạng cho mượn từ Johor Darul Ta'zim II và tiền vệ Izwan Yuslan của Selangor. Sabah vừa đánh bại PDRM FC 4-1 trong tối thứ Bảy còn Selangor có chuyến làm khách tới Penang vào tối Chủ nhật. Như vậy, nhiều khả năng Tierney hội quân vào Chủ nhật, Yuslan đến vào thứ Hai.

Giải đấu hàng đầu Malaysia, Super League vẫn đang diễn ra, thay vì tạm dừng để ưu tiên SEA Games 33 giống như V.League. Mặc dù coi trọng thành công của U22 Malaysia tại đấu trường khu vực, song xứ sở dầu cọ cũng đề cao tầm quan trọng của giải bóng đá quốc nội bởi xác định đây là nền tảng. Vì vậy, việc các cầu thủ trẻ ra sân, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành ở giải trong nước là điều không thể xem nhẹ.

Trở lại với SEA Games 33, kết quả trước U22 Lào giúp U22 Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam bởi hơn U22 Việt Nam về hiệu số (+3 so với +1). Như vậy ở trận cuối gặp U22 Việt Nam, thầy trò HLV Nafuzi Zain chỉ cần một trận hòa là có thể tiến vào bán kết.

Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/12/2025 06:16 AM (GMT+7)
