U22 Việt Nam bất lợi tỷ số trước Malaysia, trung vệ Nhật Minh vẫn tự tin vì một lý do

U22 Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia (16h, 11/12) với buổi tập trong ngày 7/12. Hậu vệ Nguyễn Nhật Minh đã được chỉ định là cầu thủ tiếp xúc với các phóng viên trong buổi tập này.

Hậu vệ Nhật Minh của U22 Việt Nam

Câu hỏi: Bạn đã theo dõi U22 Malaysia thi đấu?

Nhật Minh: U22 Malaysia thắng đậm trận vừa qua và họ chơi rất tốt, thể hiện sức mạnh vượt trội về thể hình & thể lực. Chúng tôi sẽ phải rất tập trung trước đối thủ này.

Câu hỏi: HLV Kim Sang Sik đã có dặn dò gì với toàn đội?

Nhật Minh: Hiện tại thì chưa, HLV trưởng có thể sẽ phân tích kỹ hơn khi vào các buổi họp.

Câu hỏi: Bạn có bất ngờ khi U22 Malaysia thắng đậm?

Nhật Minh: Không, đội họ thua trước nhưng lối chơi khá tốt và có kết quả trước U22 Lào tốt hơn U22 Việt Nam.

Câu hỏi: Kết quả đó có ảnh hưởng gì cho trận đấu tới?

Nhật Minh: Họ đã giành được 3 điểm và giờ cuộc đấu cho suất đầu bảng đang là 50/50, ai chơi tốt hơn trận tới sẽ đạt được mục tiêu.

Câu hỏi: Bạn có tự tin vào chiến thắng của U22 Việt Nam?

Nhật Minh: Đội bóng đang có sự chuẩn bị tốt nên có thể tin vào kết quả tốt trận tới.

Câu hỏi: U22 Việt Nam có cảm thấy khó khăn khi bất lợi về tỷ số và phải thắng để nhất bảng?

Nhật Minh: Toàn đội vẫn đang rất tự tin và gần đây U22 Việt Nam hay có kết quả tốt trước U22 Malaysia.

Nhật Minh cho biết U22 Việt Nam vẫn tự tin đấu Malaysia vì thành tích đối đầu tốt gần đây

Câu hỏi: Đâu là điểm mạnh của U22 Việt Nam để tự tin giành kết quả trước Malaysia?

Nhật Minh: Sự đoàn kết.

Câu hỏi: Khâu dứt điểm của bạn lúc này thế nào?

Nhật Minh: Tôi vẫn rèn dứt điểm và phát triển bóng từ dưới lên, hy vọng sẽ dùng đến trong trận đấu.

Câu hỏi: Bạn đã từng tạt bóng ghi bàn phải không?

Nhật Minh: Nếu có thể thì tôi rất muốn làm được như vậy trong trận ngày mai.

Câu hỏi: Hôm qua các bạn hỏi thăm cầu thủ Lào bị chấn thương nặng thế nào?

Nhật Minh: Trước khi U22 Lào rời khách sạn ra về, chúng tôi đã sang động viên và chia sẻ với cậu ấy, muốn gửi chút tình cảm để cậu ấy lạc quan và nhanh phục hồi hơn.