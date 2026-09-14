Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Hàn Quốc - nữ Myanmar: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD)
(17h30, 14/9, bảng F) Nữ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn và có cơ hội kiếm trọn vẹn 3 điểm trước đại diện Đông Nam Á.
ASIAD | 17h30, 14/9, bảng F |
Điểm
Rose
Jin-hui
Min-hwa
Jin-young
Hyo-joo
Min-young
Shin-ji
Chae-rim
Geum-min
Soo-jeong
Hwa-yeon
Điểm
Myo
Lin
Zune Yu
May
Khin Mo
Phyu
Htet
San
Win
Theingi
Khaning
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cục diện bảng F với sự góp mặt của Triều Tiên khiến Hàn Quốc phải hướng đến mục tiêu đè bẹp Myanmar nhằm tích lũy hiệu số. Lực lượng trong tay HLV Shin Sang-woo duy trì sự thăng hoa nhờ bộ khung vừa lọt vào bán kết Asian Cup, nổi bật với khả năng áp sát tầm cao và luân chuyển bóng vượt trội.
Trong quá khứ, 2 đội từng gặp nhau 7 lần. Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra vào ngày 22/09/2023, với tỷ số 3 - 0 nghiêng về Hàn Quốc .
Về phong độ, trong 5 trận đối đầu đấu gần nhất, nữ Hàn Quốc thắng 5, hòa 0, thua 0. Trong khi nữ Myanmar thắng 0, hòa 0, thua 5.
ĐT nữ Việt Nam có cơ hội để gỡ hòa, nhưng không thể tận dụng và chấp nhận thất bại 1-2.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2026 12:26 PM (GMT+7)