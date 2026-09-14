Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Hàn Quốc - nữ Myanmar: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 14/9, bảng F | Nữ Hàn Quốc 0 - 0 Nữ Myanmar (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Hàn Quốc vs Nữ Myanmar Nữ Myanmar Điểm Rose Jin-hui Min-hwa Jin-young Hyo-joo Min-young Shin-ji Chae-rim Geum-min Soo-jeong Hwa-yeon Điểm Myo Lin Zune Yu May Khin Mo Phyu Htet San Win Theingi Khaning Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Hàn Quốc Nữ Hàn Quốc Nữ Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rose, Jin-hui, Min-hwa, Jin-young, Hyo-joo, Min-young, Shin-ji, Chae-rim, Geum-min, Soo-jeong, Hwa-yeon Myo, Lin, Zune Yu, May, Khin Mo, Phyu, Htet, San, Win, Theingi, Khaning

Cục diện bảng F với sự góp mặt của Triều Tiên khiến Hàn Quốc phải hướng đến mục tiêu đè bẹp Myanmar nhằm tích lũy hiệu số. Lực lượng trong tay HLV Shin Sang-woo duy trì sự thăng hoa nhờ bộ khung vừa lọt vào bán kết Asian Cup, nổi bật với khả năng áp sát tầm cao và luân chuyển bóng vượt trội.

Trong quá khứ, 2 đội từng gặp nhau 7 lần. Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra vào ngày 22/09/2023, với tỷ số 3 - 0 nghiêng về Hàn Quốc .

Về phong độ, trong 5 trận đối đầu đấu gần nhất, nữ Hàn Quốc thắng 5, hòa 0, thua 0. Trong khi nữ Myanmar thắng 0, hòa 0, thua 5.