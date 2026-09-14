Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng (ASIAD)
(14h, 14/9) ĐT nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận ra quân, hòng tạo đà cho cuộc đua giành vé đi tiếp.
ASIAD | 14h, 14/9 | Shizuoka Stadium Ecopa
Điểm
Kim Thanh
Hoàng Thị Loan
Trần Thị Thu
Hồng Nhung
Tuyết Ngân
Thái Thị Thảo
Trúc Hương
Bích Thuỳ
Vạn Sự
Hải Yến
Minh Chuyên
Điểm
Wang Yu Ting
Chang Chi Ian
Pan Shin Yu
Su Sin Yun
Teng Pei Lin
Chen Yin Wen
Chen Ying Hui
Tseng Yun Chin
Wu Kai Chung
Liu Yu Chiao
Le Lee
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng
Những trận đấu đã qua giúp HLV Hoàng Văn Phúc và Ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.
Đặc biệt ở cuộc đọ sức với đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam thu được nhiều bài học, có trạng thái tốt để bước vào giải đấu.
Lịch sử đối đầu gọi tên ai?
Đài Loan (Trung Quốc) không phải là đối thủ xa lạ với các cô gái Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai đội mỗi khi gặp nhau luôn thi đấu sòng phẳng. Riêng tại đấu trường Asiad, cả hai từng đối đầu nhau vào năm 2018 và hoà 0-0, sau đó Đài Loan (Trung Quốc) thắng luân lưu 4-3.
Ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 3 tại Asian Cup, tuyển nữ Việt Nam thua 0-1. Tính từ trước tới nay, hai đội gặp nhau 10 trận, tuyển nữ Việt Nam thắng 5, hòa 2 và thua 3.
Quyết tâm của ĐT nữ Việt Nam
Tại bảng A, ngoài Nhật Bản rất mạnh gần như chắc chắn đi tiếp, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết Asiad 20 là câu chuyện của Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và tuyển nữ Việt Nam.
Trận ra quân giữa tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) vì thế có tính chất quan trọng. Cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để dễ tính toán hơn cho những trận đấu tiếp theo.
Chuẩn bị cho Asiad, tuyển nữ Việt Nam vừa có 2 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc). Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng CLB Jiangsu Suning 1-0, trước khi thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2026 07:37 AM (GMT+7)