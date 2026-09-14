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Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam

(14h, 14/9) ĐT nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận ra quân, hòng tạo đà cho cuộc đua giành vé đi tiếp.

     

ASIAD | 14h, 14/9 | Shizuoka Stadium Ecopa

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng (ASIAD) - 1
ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc)
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng (ASIAD) - 1
Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Hồng Nhung, Tuyết Ngân, Thái Thị Thảo, Trúc Hương, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Hải Yến, Minh Chuyên
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng (ASIAD) - 1
Wang Yu Ting, Chang Chi Ian, Pan Shin Yu, Su Sin Yun, Teng Pei Lin, Chen Yin Wen, Chen Ying Hui, Tseng Yun Chin, Wu Kai Chung, Liu Yu Chiao, Le Lee

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị kỹ lưỡng

Những trận đấu đã qua giúp HLV Hoàng Văn Phúc và Ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.

Đặc biệt ở cuộc đọ sức với đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam thu được nhiều bài học, có trạng thái tốt để bước vào giải đấu.

Lịch sử đối đầu gọi tên ai?

Đài Loan (Trung Quốc) không phải là đối thủ xa lạ với các cô gái Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai đội mỗi khi gặp nhau luôn thi đấu sòng phẳng. Riêng tại đấu trường Asiad, cả hai từng đối đầu nhau vào năm 2018 và hoà 0-0, sau đó Đài Loan (Trung Quốc) thắng luân lưu 4-3.

Ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 3 tại Asian Cup, tuyển nữ Việt Nam thua 0-1. Tính từ trước tới nay, hai đội gặp nhau 10 trận, tuyển nữ Việt Nam thắng 5, hòa 2 và thua 3.

Quyết tâm của ĐT nữ Việt Nam

Tại bảng A, ngoài Nhật Bản rất mạnh gần như chắc chắn đi tiếp, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết Asiad 20 là câu chuyện của Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và tuyển nữ Việt Nam. 

Trận ra quân giữa tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) vì thế có tính chất quan trọng. Cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để dễ tính toán hơn cho những trận đấu tiếp theo.

Chuẩn bị cho Asiad, tuyển nữ Việt Nam vừa có 2 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc). Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng CLB Jiangsu Suning 1-0, trước khi thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 07:37 AM (GMT+7)
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