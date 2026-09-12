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ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản, chính thức bước vào chiến dịch ASIAD 20

Sự kiện: Asiad 2026 Đội tuyển nữ Việt Nam

Sau đợt tập huấn rất chất lượng tại Tô Châu (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản vào ngày 11/09.

Đặt chân đến Nhật Bản vào chiều 11/9, toàn đội hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và kích hoạt thẻ thi đấu, tối cùng ngày nhanh chóng ổn định sinh hoạt tại khách sạn Kakegawa Grand. Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần của các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ, sẵn sàng bước vào những thử thách tại ASIAD 2026.

Toàn đội đạt thể trạng tốt sau hành trình dài từ Trung Quốc sang Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Toàn đội đạt thể trạng tốt sau hành trình dài từ Trung Quốc sang Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Trước khi tới Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có quá trình chuẩn bị với nhiều trận đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Đội có 3 trận giao hữu tại Hà Nội trước khi sang Trung Quốc. Trong thời gian đóng quân tại Tô Châu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có 2 trận đấu, thắng 1-0 trước CLB nữ Jiangsu và thua 0-3 trước tuyển nữ Trung Quốc.

Bích Thuỳ tiếp tục là nhân tố nổi bật (Ảnh: VFF)

Bích Thuỳ tiếp tục là nhân tố nổi bật (Ảnh: VFF)

Ở ASIAD 20, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A, có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/09, trước khi lần lượt chạm trán chủ nhà Nhật Bản (17/09) và Thái Lan (21/09). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, thầy trò HLV Hoàng Văn bước vào ASIAD 20 với quyết tâm cao nhất và hướng tới những kết quả tốt nhất.

Đội trưởng Hải Yến và các đồng đội có 2 ngày làm quen với điều kiện thi đấu trước trận ra quân (Ảnh: VFF)

Đội trưởng Hải Yến và các đồng đội có 2 ngày làm quen với điều kiện thi đấu trước trận ra quân (Ảnh: VFF)

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Theo Ngô Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 06:32 AM (GMT+7)
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