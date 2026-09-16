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Kết quả bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" ngược dòng kinh điển (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 Bóng đá Thái Lan

(Bảng A môn bóng đá nam) U23 Thái Lan đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước U23 Kyrgyzstan trong trận ra quân.

     

U23 Thái Lan nhanh chóng tràn lên tấn công và sớm tạo ra cơ hội ngay phút thứ 3. Thanakrit dứt điểm căng trong vòng cấm, buộc thủ môn Nurlanbekov phải trổ tài cứu thua cho U23 Kyrgyzstan. Đến phút 18, Sittha xâm nhập vòng cấm và có cơ hội đối mặt, nhưng Dolotkeldiev đã kịp lùi về và thực hiện pha cản phá lăn xả.

U23 Kyrgyzstan tưởng như đã cầm chắc chiến thắng

U23 Kyrgyzstan tưởng như đã cầm chắc chiến thắng

Bất ngờ xảy ra ở phút 23. Hàng thủ U23 Thái Lan phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Iskandarbekov tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn Sorawat để mở tỷ số cho U23 Kyrgyzstan. Ít phút sau, Kimi Merk ngã trong vòng cấm U23 Thái Lan, nhưng trọng tài không cắt còi.

U23 Thái Lan miệt mài tấn công và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Điển hình ở phút 38, Worawut dứt điểm xuyên háng thủ môn Nurlanbekov ở cự ly gần, nhưng Dolotkeldiev bằng một cách nào đó vẫn kịp lao về phá bóng ngay sát vạch vôi. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đến lượt Jehhanafee bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khác khi không thể đánh bại thủ môn Nurlanbekov trong pha đối mặt.

Ngay đầu hiệp hai, mành lưới U23 Thái Lan tiếp tục phải rung lên. Tận dụng tình huống lập bập trong vòng cấm, Balbakov nhanh chân dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho U23 Kyrgyzstan. Chưa đầy 10 phút sau, Jehhanafee rút ngắn tỷ số cho "Voi chiến" bằng pha bật cao dứt điểm bằng vai từ quả phạt góc.

Paripan tỏa sáng lập cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Paripan tỏa sáng lập cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Cầu thủ vào sân thay người Paripan mới chính là cái tên thay đổi cục diện trận đấu. Không lâu sau khi xuất hiện trên sân, Paripan khéo léo loại bỏ 1 cầu thủ U23 Kyrgyzstan trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt chạm mép trong cột dọc và đi vào lưới. Đến phút 73, Paripan tiếp tục tỏa sáng bằng cú sút chìm vào góc gần hạ gục thủ môn Nurlanbekov, ấn định chiến thắng ngược dòng cho U23 Thái Lan.

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn

U23 Thái Lan: Jehhanafee (56'), Paripan (69) (73')

U23 Kyrgyzstan: Iskandarbekov (23'), Balbakov (47')

Đội hình xuất phát

U23 Thái Lan: Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phon ek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Alizhanov, Balbakov, Raimbekov, Dolotkeldiev, Ermekov, Kimi Merk, Nematov, Iskandarbekov, Kai Merk, Madanov

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" ngược dòng kinh điển (ASIAD) - 3 U23 Thái Lan U23 Kyrgyzstan Kết quả bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" ngược dòng kinh điển (ASIAD) - 4

Sút khung thành
16 (6)
20 (8)
Thời gian kiểm soát bóng
40%
60%
Phạm lỗi
6
13
Thẻ vàng
3
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
6
7

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Atlético Madrid
Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: Không có thêm bàn thắng (ASIAD) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: Không có thêm bàn thắng (ASIAD) (Hết giờ)

(Bảng A bóng đá nam) U23 Thái Lan đã có màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước U23 Kyrgyzstan.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 15:06 PM (GMT+7)
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