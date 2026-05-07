Các CLB V-League và cái giá của những lần thay HLV

Hiện tượng này không chỉ phản ánh áp lực thành tích, mà còn cho thấy dấu hiệu bất ổn trong cách các CLB vận hành và đưa ra quyết định.

Tính bất ổn trong quản trị

Mùa giải chưa kết thúc, nhưng con số khoảng 15 HLV bị sa thải đã đủ nói lên tính bất ổn trong quản trị của các CLB ở V-League mùa này. Với 14 đội, trung bình mỗi CLB trải qua hơn một lần thay đổi trên băng ghế chỉ đạo - một tỉ lệ không thể xem là bình thường.

Hai trường hợp mới nhất của HLV Lê Huỳnh Đức (Công an TPHCM) hay Nguyễn Công Manh (Hà Tĩnh) đều có điểm chung: thành tích không đạt kỳ vọng. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây không phải là những trường hợp cá biệt.

CLB PVF-CAND là ví dụ rõ nhất cho vòng xoáy thay HLV trong cùng một mùa: từ Thạch Bảo Khanh sang Nguyễn Thành Công, rồi tiếp tục điều chỉnh khi ông Công rời ghế, trao quyền tạm thời cho Trần Tiến Đại.

Ba lần thay đổi trong một mùa giải cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà ở sự thiếu ổn định trong định hướng. Giờ đây PVF-CAND đang đứng vị trí 13/14, nhiều khả năng phải đá play-off tranh trụ hạng, thậm chí phải rớt hạng khi chỉ hơn SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm mà giải còn 5 vòng đấu.

Ninh Bình cũng đi theo quỹ đạo tương tự, với nhiều lần điều chỉnh HLV trong thời gian ngắn: từ HLV Gerard Albadalejo người Tây Ban Nha, đến HLV nội Vũ Tiến Thành, rồi hiện tại là HLV Hàn Quốc Bea Ji-won.

Ba HLV, ba quốc tịch cho thấy khi đội hình và lối chơi chưa kịp định hình, mỗi lần thay đổi lại kéo mọi thứ quay về điểm xuất phát. Những lần thay đổi này khiến cho Ninh Bình sau thời gian dài dẫn đầu bảng, nay đã rơi khỏi nhóm ba đội đầu bảng có huy chương.

Một ví dụ khác đáng chú ý là Nam Định - đội đương kim vô địch. Khi thành tích đầu mùa không như mong đợi, CLB đã thay HLV Vũ Hồng Việt bằng HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 tháng, đội bóng này lại đưa HLV Vũ Hồng Việt trở lại.

Sự thay đổi liên tục ấy khiến lối chơi Nam Định thiếu ổn định, trong khi lực lượng không hề yếu.

Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Becamex TPHCM. Đội bóng này thay HLV Nguyễn Anh Đức khi thành tích sa sút, bổ nhiệm HLV tạm quyền Đặng Trần Chỉnh, trước khi tiếp tục thay bằng HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro. Kết quả là đội đang ở vị trí 12/14, trong nhóm có nguy cơ rớt hạng.

Những trường hợp khác biệt

Ở chiều ngược lại, cũng có những trường hợp cho thấy điều ngược lại: sự ổn định trên băng ghế HLV tạo ra nền tảng rõ ràng hơn.

CLB Hà Nội sau giai đoạn biến động đầu mùa với Makoto Teguramori, đã dần ổn định hơn khi đặt niềm tin vào Harry Kewell. Khi có thời gian, đội bóng này bắt đầu định hình lại cách chơi và cải thiện phong độ cũng như là thành tích.

Rõ nhất là trường hợp Công an Hà Nội dưới thời Mano Polking. Việc duy trì một HLV trong đủ thời gian giúp đội bóng ổn định về cách tiếp cận trận đấu, cách sử dụng con người và nhịp vận hành.

Đây là ví dụ tiêu biểu cho việc kiên định với một lựa chọn có thể mang lại hiệu quả rõ ràng hơn so với thay đổi liên tục.

Nhìn từ các ví dụ cụ thể, có thể thấy một điểm chung: những đội thay HLV nhiều lần thường rơi vào trạng thái thiếu ổn định. Ngược lại, những đội giữ được sự liên tục có xu hướng định hình rõ hơn về lối chơi và kết quả.

Ở đây, không cần đi đến kết luận rằng HLV không được trao quyền - vì dữ liệu công khai không đủ để khẳng định điều đó trong mọi trường hợp. Nhưng có thể nói chắc một điều: khi thời gian dành cho HLV bị rút ngắn, khả năng triển khai một kế hoạch dài hơi gần như không tồn tại.

Và khi kế hoạch chưa kịp hình thành, việc thay đổi tiếp theo lại diễn ra. V-League vì thế trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng chưa chắc đã tốt hơn về chất lượng.

Điều đáng bàn không nằm ở một quyết định sa thải, mà ở tần suất của nó. Khi thay HLV trở thành phản xạ quen thuộc, nó không còn là giải pháp chiến lược, mà chỉ là cách phản ứng với áp lực ngắn hạn.

Làn sóng thay HLV mùa này không chỉ phản ánh áp lực thành tích, mà còn phản ánh cách các CLB đang vận hành. Quyết định sa thải HLV luôn thuộc về lãnh đạo.

Vì vậy, khi một đội bóng thay tới hai, ba HLV trong cùng một mùa mà kết quả không cải thiện, trách nhiệm không thể tiếp tục dừng ở người đã rời ghế. Khi đó, vấn đề nằm ở cách lựa chọn, cách đặt mục tiêu và cả mức độ kiên định với lựa chọn ấy.

Một CLB không thể đòi hỏi sự ổn định trên sân khi chính băng ghế chỉ đạo liên tục biến động. Và càng không thể kỳ vọng bản sắc nếu mỗi vài vòng đấu lại bắt đầu lại từ đầu.

Thay HLV có thể giải quyết áp lực tức thời. Nhưng nếu nó trở thành thói quen, điều cần xem lại không còn là năng lực của HLV, mà là năng lực quản trị đội bóng. Đến một lúc nào đó, câu hỏi không còn là ai sẽ bị thay tiếp theo, mà là liệu CLB đó có thực sự biết mình đang làm gì hay không.

Một cách làm khác: chuyển giao có kế hoạch!

Trường hợp của HLV Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng là một hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì sa thải, CLB này chủ động chuyển ông sang vai trò Giám đốc kỹ thuật và trao lại vị trí HLV trưởng cho Đặng Văn Thành.

Đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao khi ông Chu Đình Nghiêm dự kiến rời đội vào cuối mùa để tìm thử thách mới. Cách làm này cho thấy sự chủ động trong kế hoạch nhân sự, giảm thiểu xáo trộn và giữ được tính liên tục trong vận hành đội bóng.

Không phải thay HLV nào cũng là bất ổn, vấn đề nằm ở cách thay và mục tiêu phía sau quyết định đó.