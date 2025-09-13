Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League)

V-League | 19h15, 13/9 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Hải Phòng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Hải Phòng Hải Phòng Điểm Nguyễn Filip Quang Vinh Đình Trọng Adou Minh Thành Long Stefan Ingo Quang Hải Đình Bắc Văn Đô Leo Artur Alan Điểm Đình Triệu Tiến Dụng Bicou Trung Hiếu Nhật Minh Mạnh Dũng Hoàng Nam Luiz Antonio Việt Hưng Xuân Nam Friday Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Hải Phòng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Thành Long, Stefan Ingo, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô, Leo Artur, Alan Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Xuân Nam, Friday

⚡ Trận đấu sớm của chủ nhà

Sau 3 lượt trận của V-League 2025/26. CAHN đang có 7 điểm và tạm đứng thứ nhì bảng xếp hạng, chỉ sau mỗi Ninh Bình (9 điểm). Vì thế, đội bóng ngành công an đang muốn vượt mặt đối thủ khi họ có trận đấu sớm ở vòng 6 với Hải Phòng, do thời điểm ấy CAHN phải thi đấu ở sân chơi AFC Champions League Two, trong lúc vòng 4 V-League phải đến ngày 20/9 mới khởi tranh trở lại.

⭐ Hải Phòng có cơ sở hướng đến kết quả tốt

Hải Phòng đang có 6 điểm sau 2 trận thắng ở 3 vòng đấu đầu tiên. Đây cũng là thành tích không quá tệ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, dẫu lực lượng không quá mạnh ở mùa giải này.

Trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, đây là trận đấu rất khó khăn của đội bóng đất Cảng. Bởi lẽ, CAHN ngoài được chơi sân nhà, lực lượng của họ cũng vượt trội hơn Hải Phòng. Dẫu vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách này là nỗ lực có điểm.