Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội Hải Phòng FC

(19h15, 13/9, đá sớm vòng 6 V-League) Công an Hà Nội có cơ hội để tạm chiếm ngôi đầu V-League. Muốn vậy, đội bóng của HLV Polking phải hạ được đối thủ khó chịu Hải Phòng.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Arsenal vs Nottingham Forest
Arsenal
-
Nottingham Forest
-
K+Sport1
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Công An TP Hồ Chí Minh
-
Thép Xanh Nam Định
-
FPT Play, HTV, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Công An Hà Nội
-
Hải Phòng
-
FPT Play
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Heidenheim
-
Borussia Dortmund
-
TV360
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United
-
Wolverhampton Wanderers
-
K+Sport2
Fulham vs Leeds United
Fulham
-
Leeds United
-
K+Live
Everton vs Aston Villa
Everton
-
Aston Villa
-
K+Sport1
Crystal Palace vs Sunderland
Crystal Palace
-
Sunderland
-
K+Live
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
AFC Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion
-
K+Action
Real Sociedad vs Real Madrid
Real Sociedad
-
Real Madrid
-
SCTV15

V-League | 19h15, 13/9 | Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League) - 1
Hải Phòng
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Thành Long, Stefan Ingo, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô, Leo Artur, Alan
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League) - 1
Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Xuân Nam, Friday

⚡ Trận đấu sớm của chủ nhà

Sau 3 lượt trận của V-League 2025/26. CAHN đang có 7 điểm và tạm đứng thứ nhì bảng xếp hạng, chỉ sau mỗi Ninh Bình (9 điểm). Vì thế, đội bóng ngành công an đang muốn vượt mặt đối thủ khi họ có trận đấu sớm ở vòng 6 với Hải Phòng, do thời điểm ấy CAHN phải thi đấu ở sân chơi AFC Champions League Two, trong lúc vòng 4 V-League phải đến ngày 20/9 mới khởi tranh trở lại.

⭐ Hải Phòng có cơ sở hướng đến kết quả tốt

Hải Phòng đang có 6 điểm sau 2 trận thắng ở 3 vòng đấu đầu tiên. Đây cũng là thành tích không quá tệ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, dẫu lực lượng không quá mạnh ở mùa giải này. 

Trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, đây là trận đấu rất khó khăn của đội bóng đất Cảng. Bởi lẽ, CAHN ngoài được chơi sân nhà, lực lượng của họ cũng vượt trội hơn Hải Phòng. Dẫu vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách này là nỗ lực có điểm.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
'Thần tài' bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB Công an Hà Nội
'Thần tài' bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chuyên gia Jun Togari - người có 27 năm liên tục tham gia điều hành giải chuyên nghiệp quốc gia Nhật Bản, giúp CLB Urawa Reds nhiều năm liền...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2025 11:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN