Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hải Phòng: Chủ nhà quyết thắng, hướng đến ngôi đầu (V-League)
(19h15, 13/9, đá sớm vòng 6 V-League) Công an Hà Nội có cơ hội để tạm chiếm ngôi đầu V-League. Muốn vậy, đội bóng của HLV Polking phải hạ được đối thủ khó chịu Hải Phòng.
V-League | 19h15, 13/9 | Hàng Đẫy
Nguyễn Filip
Quang Vinh
Đình Trọng
Adou Minh
Thành Long
Stefan Ingo
Quang Hải
Đình Bắc
Văn Đô
Leo Artur
Alan
Đình Triệu
Tiến Dụng
Bicou
Trung Hiếu
Nhật Minh
Mạnh Dũng
Hoàng Nam
Luiz Antonio
Việt Hưng
Xuân Nam
Friday
⚡ Trận đấu sớm của chủ nhà
Sau 3 lượt trận của V-League 2025/26. CAHN đang có 7 điểm và tạm đứng thứ nhì bảng xếp hạng, chỉ sau mỗi Ninh Bình (9 điểm). Vì thế, đội bóng ngành công an đang muốn vượt mặt đối thủ khi họ có trận đấu sớm ở vòng 6 với Hải Phòng, do thời điểm ấy CAHN phải thi đấu ở sân chơi AFC Champions League Two, trong lúc vòng 4 V-League phải đến ngày 20/9 mới khởi tranh trở lại.
⭐ Hải Phòng có cơ sở hướng đến kết quả tốt
Hải Phòng đang có 6 điểm sau 2 trận thắng ở 3 vòng đấu đầu tiên. Đây cũng là thành tích không quá tệ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, dẫu lực lượng không quá mạnh ở mùa giải này.
Trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, đây là trận đấu rất khó khăn của đội bóng đất Cảng. Bởi lẽ, CAHN ngoài được chơi sân nhà, lực lượng của họ cũng vượt trội hơn Hải Phòng. Dẫu vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách này là nỗ lực có điểm.
