Trực tiếp bóng đá Barcelona - Villarreal: HLV Flick bảo vệ Yamal sau lùm xùm thái độ (La Liga)
(22h15, 28/2, vòng 26) HLV Hansi Flick không bận tâm tới phản ứng của Lamine Yamal sau khoảnh khắc tỏ thái độ giận dỗi vì bị thay ra.
Laliga | 22h15, 28/2 | Nou Camp
Điểm
J.Garcia
Kounde
Cubarsi
E.Garcia
Cancelo
Bernal
Pedri
Fermin
Yamal
Raphinha
Lewandowski
Điểm
Luiz Junior
Mourino
Navarro
Veiga
Pedraza
Pepe
Comesana
Gueye
Moleiro
Mikautadze
Perez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HLV Barcelona nói về vụ Yamal giận dỗi vì bị thay ra
Trả lời phỏng vấn Marca, HLV Hansi Flick đã lên tiếng đáp trả những ồn ào xoay quanh quyết định rút Lamine Yamal ra sân ở trận thắng Levante cuối tuần trước. Thời điểm rời sân, Yamal tỏ rõ thái độ không hài lòng, dù vậy Flick vẫn lên tiếng bảo vệ cậu trò cưng:
"Ở Barca, chúng tôi đã biết rằng nếu tôi thay Lamine ra, họ sẽ quan sát phản ứng của cậu ấy, đó là một phần của trận đấu. Là một cầu thủ, việc không hài lòng khi rời sân là điều bình thường, nhưng cuối cùng cũng có một cầu thủ khác xứng đáng được ra sân và bạn phải chấp nhận điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu được điều đó".
Hiểm họa từ "Tàu ngầm vàng"
Barca đã giành lại lợi thế ở cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Levante. Cộng với việc Real Madrid sảy chân, thầy trò Hansi Flick vươn lên dẫn đầu cùng 1 điểm nhiều hơn đại kình địch.
Dù vậy, cuộc chạm trán Villarreal sẽ mang đến thách thức cho Barca. Hiện "Tàu ngầm vàng" đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn Atletico Madrid phía sau 3 điểm. Mục tiêu duy nhất của họ lúc này là La Liga, sau khi bị loại khỏi cả Champions League và Copa del Rey năm nay. Chính vì vậy, khó khăn dành cho thầy trò Hansi Flick là điều có thể nhận thấy.
|
Thông tin lực lượng:
Barca: Vắng Kounde, Araujo (chấn thương).
Villarreal: Vắng Thierno Barry, Akhomach, Albiol, Femenia (chấn thương).
