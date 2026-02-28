Trực tiếp bóng đá Barcelona - Villarreal: HLV Flick bảo vệ Yamal sau lùm xùm thái độ (La Liga)

Laliga | 22h15, 28/2 | Nou Camp Barcelona 0 - 0 Villarreal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Villarreal Villarreal Điểm J.Garcia Kounde Cubarsi E.Garcia Cancelo Bernal Pedri Fermin Yamal Raphinha Lewandowski Điểm Luiz Junior Mourino Navarro Veiga Pedraza Pepe Comesana Gueye Moleiro Mikautadze Perez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Villarreal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: J.Garcia, Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermin, Yamal, Raphinha, Lewandowski Luiz Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza, Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro, Mikautadze, Perez

HLV Barcelona nói về vụ Yamal giận dỗi vì bị thay ra

Trả lời phỏng vấn Marca, HLV Hansi Flick đã lên tiếng đáp trả những ồn ào xoay quanh quyết định rút Lamine Yamal ra sân ở trận thắng Levante cuối tuần trước. Thời điểm rời sân, Yamal tỏ rõ thái độ không hài lòng, dù vậy Flick vẫn lên tiếng bảo vệ cậu trò cưng:

"Ở Barca, chúng tôi đã biết rằng nếu tôi thay Lamine ra, họ sẽ quan sát phản ứng của cậu ấy, đó là một phần của trận đấu. Là một cầu thủ, việc không hài lòng khi rời sân là điều bình thường, nhưng cuối cùng cũng có một cầu thủ khác xứng đáng được ra sân và bạn phải chấp nhận điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu được điều đó".

Hiểm họa từ "Tàu ngầm vàng"

Barca đã giành lại lợi thế ở cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Levante. Cộng với việc Real Madrid sảy chân, thầy trò Hansi Flick vươn lên dẫn đầu cùng 1 điểm nhiều hơn đại kình địch.

Dù vậy, cuộc chạm trán Villarreal sẽ mang đến thách thức cho Barca. Hiện "Tàu ngầm vàng" đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn Atletico Madrid phía sau 3 điểm. Mục tiêu duy nhất của họ lúc này là La Liga, sau khi bị loại khỏi cả Champions League và Copa del Rey năm nay. Chính vì vậy, khó khăn dành cho thầy trò Hansi Flick là điều có thể nhận thấy.

Thông tin lực lượng: Barca: Vắng Kounde, Araujo (chấn thương). Villarreal: Vắng Thierno Barry, Akhomach, Albiol, Femenia (chấn thương).