Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 6/11 | Jan Breydel Club Brugge 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0)

Club Brugge tấn công "thả cửa" trên sân nhà

Mặc dù không được xem là đối thủ hạng nặng ở đấu trường Cúp C1, nhưng Club Brugge trong những lần ra sân chơi châu Âu gần đây đã tỏ ra rất đáng gờm, đặc biệt là khả năng ghi bàn. Trên sân nhà họ đặc biệt nguy hiểm, họ đã thắng 3/4 trận sân nhà gần nhất ở Champions League và ghi trung bình 3,6 bàn/trận trong 5 trận gần nhất thi đấu ở SVĐ Jan Breydel.

Tuy nhiên phong độ chung của Club Brugge không tốt, họ đã thua 4/5 trận gần nhất ở Cúp C1.

Barcelona lấy lại sự mượt mà

Sau làn sóng chấn thương ở đầu mùa giải, Barcelona đã chơi ổn định dần trong các trận gần đây dù kết quả không phải là quá ấn tượng. Riêng ở đấu trường Champions League họ đã có 8 cầu thủ ghi bàn. Barca cũng đã đá tốt trên sân khách ở mặt trận châu Âu, họ thắng Newcastle và Olympiakos sau những vòng đầu tiên.