Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1)
(3h, 6/11, vòng bảng Champions League) Barca đã có 8 cầu thủ ghi bàn ở Cúp C1 mùa này nhưng Club Brugge đang có phong độ xé lưới đối thủ rất ấn tượng khi đá sân nhà.
C1 - Champions League | 3h, 6/11 | Jan Breydel
Điểm
Jackers
Sey
Machele
Ordonez
Sabbe
Stankovic
Tzolis
Vanaken
Audoor
Forbs
Tresoldi
Điểm
Szczesny
Balde
Eric Garcia
Cubarsi
Kounde
Casado
De Jong
Fermin Lopez
Rashford
Yamal
Ferran Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Club Brugge tấn công "thả cửa" trên sân nhà
Mặc dù không được xem là đối thủ hạng nặng ở đấu trường Cúp C1, nhưng Club Brugge trong những lần ra sân chơi châu Âu gần đây đã tỏ ra rất đáng gờm, đặc biệt là khả năng ghi bàn. Trên sân nhà họ đặc biệt nguy hiểm, họ đã thắng 3/4 trận sân nhà gần nhất ở Champions League và ghi trung bình 3,6 bàn/trận trong 5 trận gần nhất thi đấu ở SVĐ Jan Breydel.
Tuy nhiên phong độ chung của Club Brugge không tốt, họ đã thua 4/5 trận gần nhất ở Cúp C1.
Barcelona lấy lại sự mượt mà
Sau làn sóng chấn thương ở đầu mùa giải, Barcelona đã chơi ổn định dần trong các trận gần đây dù kết quả không phải là quá ấn tượng. Riêng ở đấu trường Champions League họ đã có 8 cầu thủ ghi bàn. Barca cũng đã đá tốt trên sân khách ở mặt trận châu Âu, họ thắng Newcastle và Olympiakos sau những vòng đầu tiên.
HLV Hansi Flick thừa nhận Yamal chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn sử dụng. Đó là điều ông thầy người Đức từng lên án HLV De La Fuente của ĐT Tây...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/11/2025 17:57 PM (GMT+7)