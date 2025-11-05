Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 6/11, vòng bảng Champions League) Barca đã có 8 cầu thủ ghi bàn ở Cúp C1 mùa này nhưng Club Brugge đang có phong độ xé lưới đối thủ rất ấn tượng khi đá sân nhà.

  

C1 - Champions League | 3h, 6/11 | Jan Breydel

Club Brugge
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1) - 1
Jackers, Sey, Machele, Ordonez, Sabbe, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Audoor, Forbs, Tresoldi
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Barcelona: Hai hàng công hạng nặng đối đầu (Cúp C1) - 1
Szczesny, Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Casado, De Jong, Fermin Lopez, Rashford, Yamal, Ferran Torres

Club Brugge tấn công "thả cửa" trên sân nhà

Mặc dù không được xem là đối thủ hạng nặng ở đấu trường Cúp C1, nhưng Club Brugge trong những lần ra sân chơi châu Âu gần đây đã tỏ ra rất đáng gờm, đặc biệt là khả năng ghi bàn. Trên sân nhà họ đặc biệt nguy hiểm, họ đã thắng 3/4 trận sân nhà gần nhất ở Champions League và ghi trung bình 3,6 bàn/trận trong 5 trận gần nhất thi đấu ở SVĐ Jan Breydel.

Tuy nhiên phong độ chung của Club Brugge không tốt, họ đã thua 4/5 trận gần nhất ở Cúp C1. 

Barcelona lấy lại sự mượt mà

Sau làn sóng chấn thương ở đầu mùa giải, Barcelona đã chơi ổn định dần trong các trận gần đây dù kết quả không phải là quá ấn tượng. Riêng ở đấu trường Champions League họ đã có 8 cầu thủ ghi bàn. Barca cũng đã đá tốt trên sân khách ở mặt trận châu Âu, họ thắng Newcastle và Olympiakos sau những vòng đầu tiên.

Thống kê đáng lo về Yamal: HLV Flick thừa nhận trò cưng bị đau nhưng vẫn dùng
Thống kê đáng lo về Yamal: HLV Flick thừa nhận trò cưng bị đau nhưng vẫn dùng

HLV Hansi Flick thừa nhận Yamal chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn sử dụng. Đó là điều ông thầy người Đức từng lên án HLV De La Fuente của ĐT Tây...

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-05/11/2025 17:57 PM (GMT+7)
