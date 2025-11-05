Thống kê đáng lo về Yamal: HLV Flick thừa nhận trò cưng bị đau nhưng vẫn dùng

Flick thừa nhận Yamal vẫn nén đau để thi đấu

Lamine Yamal đang là chủ đề liên quan đến Barcelona được giới mộ điệu quan tâm nhất. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha có 1 bàn thắng vào lưới Elche sau 88 phút thi đấu. Màn trình diễn ấy phần nào khiến tin đồn liên quan đến chấn thương viêm cơ háng của Yamal lắng xuống.

Hansi Flick thừa nhận Yamal vẫn chưa bình phục hoàn toàn

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Club Brugge, HLV Hansi Flick xác nhận Yamal sẽ đá chính dù chưa bình phục 100%. "Cậu ấy vẫn tập luyện cùng toàn đội và kiểm soát chấn thương rất tốt, rất kỷ luật và cẩn thận.

Chấn thương này không phải chuyện một sớm một chiều mà có thể khỏi hẳn, Lamine cần có thời gian. Bởi vậy thật khó để nói rằng Yamal đã đạt 100% thể trạng. Tuy nhiên, nếu cậu ấy cảm thấy ổn, Lamine vẫn ra sân bình thường".

Yamal mắc kẹt giữa mâu thuẫn của Flick và De La Fuente

Ông thầy người Đức cũng không giấu giếm mâu thuẫn với HLV De La Fuente của ĐT Tây Ban Nha khi được hỏi về khả năng Yamal được triệu tập lên ĐTQG trong tháng 11 để thi đấu 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2026. "Đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi sẽ không bình luận về vấn đề này".

Trước đó, hai vị HLV này đã có lời qua tiếng lại về vấn đề sử dụng Yamal dù cầu thủ này bị chấn thương. Tuy nhiên, Hansi Flick hiện tại có vẻ như chẳng khác gì với De La Fuente.

Có thể nói Lamine Yamal đang bị kẹt giữa hai ông thầy trong tình cảnh không có được thể trạng tốt nhất. Chấn thương mà tài năng trẻ người Tây Ban Nha mắc phải là cần phải được nghỉ ngơi kết hợp với trị liệu nhưng dường như điều đó đang quá xa xỉ với cầu thủ này.

Franco Mastantuono của Real Madrid cũng mắc phải chấn thương này và được Real Madrid cho nghỉ vô thời hạn để điều trị. Trong khi đó, Yamal vẫn ra sân liên tục. Nên nhớ rằng, căn bệnh này có thể trở thành mãn tính nếu như lạm dụng thuốc giảm đau.

Thống kê đáng lo về Yamal

Theo thống kê từ Transfermarkt, Lamine Yamal đã thi đấu tổng cộng 114 trận cho đội một Barcelona với 8.219 phút thực chiến dù mới 18 tuổi 4 tháng. Nếu tính cả ĐTQG, Yamal đã chơi 137 trận với 9.870 phút thực chiến.

Con số ấy nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Tây Ban Nha nào trong lịch sử ở cùng độ tuổi. Những cựu thần đồng như Fabregas hay Iniesta cũng chỉ bằng một nửa những gì Yamal làm được ở cùng thời điểm. Còn hai siêu sao Ronaldo và Messi không có "cửa" để so sánh với số 10 của Barcelona hiện tại bởi họ chỉ có lần lượt 36 và 34 lần ra sân khi bước sang tuổi 18.