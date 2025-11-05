Barcelona nợ nhiều nhất châu Âu, 10 năm tới sẽ không có chuyển nhượng "bom tấn"

Nợ nhiều nhất làng bóng đá

Barcelona đã vô địch 3 danh hiệu quốc nội trong mùa 2024/25 và họ đang tiếp tục nhắm tới những thành công tiếp theo trong mùa 2025/26. Trên sân cỏ, sức hút của Lamine Yamal đang tạo ra ảnh hưởng thương mại tích cực cho đội bóng. Trên khán đài, các fan đang rất chờ được trở lại sân Nou Camp và ban lãnh đạo hy vọng sân được cải tạo sẽ mang thêm nguồn thu cho đội bóng.

Dự án cải tạo Nou Camp khiến Barcelona đang nợ gần 1,5 tỷ euro

Tuy nhiên Barca vẫn đang nợ nhiều, mới đây tờ The Athletic tiết lộ họ chính là đội bóng nợ nhiều nhất của bóng đá châu Âu hiện tại. Barca phải thanh toán cho hãng Goldman Sachs 595 triệu euro tiền vay, tức mỗi năm đội bóng mất đi 30 triệu euro để trả nợ. Đáng chú ý là trong mùa giải 2031/32 họ sẽ phải thanh toán số tiền lên tới 265,7 triệu euro.

Ngoài ra Barca đang đầu tư nhiều tiền vào dự án Espai Barca liên quan đến kiến trúc. Dự án này nằm trong quá trình cải tạo sân Nou Camp và do đó cũng được tính trong các khoản nợ liên quan đến hoạt động của sân bóng này, với số nợ được thống kê ở mức 900 triệu euro.

Tổng cộng nợ gộp của Barcelona đang ở mốc 1,45 tỷ euro, con số lớn nhất trong làng bóng đá thế giới. Barcelona đã thỏa thuận với các bên chủ nợ để thanh toán khoản này trong vòng 24 năm sau khi sân Nou Camp được cải tạo xong, và họ chờ đợi doanh thu mới từ Nou Camp sẽ vượt mốc 1 tỷ euro mỗi năm, đủ sức để thanh toán dần khoản nợ đó.

Ưu tiên "gà nhà"

Mặc dù Barca dự kiến sẽ trả hết nợ theo thời gian, khoản nợ trên hạn chế hoạt động chuyển nhượng của CLB và do đó đội bóng xứ Catalunya sẽ rất cẩn trọng trong việc tuyển cầu thủ với giá cao. Từ khi chủ tịch Joan Laporta trở lại nắm quyền, Barca đã quay lại chính sách ưu tiên cầu thủ đào tạo từ La Masia và chỉ bỏ tiền cho những ngôi sao chất lượng cao ở những vị trí họ không có cầu thủ trẻ lấp vào.

Những vụ như Lewandowski sẽ rất ít xảy ra với Barcelona trong những năm tới

Theo The Athletic, tình hình tài chính của Barcelona không phải lạ lẫm gì trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Real Madrid cũng đã nợ rất nhiều tiền khi nâng cấp sân Bernabeu và cách đây 3 năm họ chấp nhận bán 20% cổ phần sở hữu sân để thu về 360 triệu euro.

Cả Barca và Real Madrid đều là CLB do hội CĐV sở hữu nên hai đội đều đã phải rất dè sẻn trong tiêu tiền ở một số mùa giải, họ thường xuyên trong tình trạng bị hạn chế khi tiếp cận đồng vốn. So sánh với một đội bóng lớn khác ở La Liga là Atletico Madrid: Atletico chỉ vài năm qua đã tăng vốn từ bên ngoài để giúp hoạt động chuyển nhượng do CLB này được xếp vào hạng “Công ty thể thao đại chúng”.

Barca dù vậy đã trải qua những mùa chi tiêu phóng tay dưới thời Josep Bartomeu trước khi ông chủ tịch này bị lật ghế, và sau đó đại dịch Covid-19 xảy ra. Laporta đã làm chủ tịch nhiệm kỳ 2 được 4 năm và đã gần hoàn thành xong dự án nâng cấp Nou Camp, nhưng sẽ còn phải mất nhiều năm nữa để ông và những đời chủ tịch sau xóa nợ dần. Điều đó có nghĩa 1 thập kỷ tới Barca sẽ rất hạn chế các vụ chuyển nhượng mức phí cao.