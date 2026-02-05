Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nêu điều kiện để futsal Việt Nam nghĩ đến World Cup

Sự kiện: Futsal Việt Nam

TPO - Ông Trần Anh Tú đánh giá đội tuyển futsal Việt Nam chơi tấn công đa dạng, tạo được cơ hội ở giải Vô địch futsal châu Á 2026, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Để nghĩ đến sân chơi World Cup, lứa cầu thủ hiện nay cần tăng cường tích luỹ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với HLV Diego Giustozzi tại giải Vô địch futsal châu Á 2026

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với HLV Diego Giustozzi tại giải Vô địch futsal châu Á 2026

“Đội có lối đá tấn công đa dạng, tất cả trận đấu đều tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng hiệu quả ghi bàn quá thấp, đặc biệt trong 2 trận gặp đội tuyển Thái Lan và chủ nhà Indonesia. Chúng ta còn mắc quá nhiều lỗi trong phòng thủ”-Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết.

Tại giải Vô địch futsal châu Á 2026 vừa diễn ra tại Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua vòng bảng nhưng để thua nước chủ nhà ở trận tứ kết với tỷ số 2-3. Kết quả khiến thầy trò HLV Diego Giustozzi phải chia tay giải sớm. Ở trận đấu này, đội tuyển Indonesia vươn lên dẫn trước, có thời điểm với cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên Việt Nam chơi nỗ lực đến phút cuối và có 2 bàn thắng đều do công của Đa Hải.

Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi lực lượng. Đến giải này các cầu thủ từng là biểu tượng của futsal đều đã giải nghệ do tuổi tác hoặc chấn thương. Thủ môn số 1 Hồ Văn Ý cũng chưa đảm bảo phong độ sau chấn thương nên vắng mặt. Bắt thay anh là Văn Tú, dù rất nỗ lực nhưng rõ ràng cần thêm thời gian để tăng kinh nghiệm, chuyên môn.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nêu điều kiện để futsal Việt Nam nghĩ đến World Cup - 2

“Đội có 7 cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải cấp độ châu Á, một số cầu thủ vừa mới bước sang tuổi 20, 21 như Đa Hải, Ngọc Ánh, Quang Nguyên, Công Đại. Hai cầu thủ chủ chốt là Đoàn Phát và Thái Huy mới trở lại sau chấn thương nên phong độ chưa được 100%”-ông Trần Anh Tú đánh giá. Về lỗi phòng ngự, ông Tú cho rằng nguyên nhân bởi các cầu thủ còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt ở các giải châu lục.

Điểm tích cực của đội tuyển futsal Việt Nam, theo ông Trần Anh Tú, là tinh thần rất tốt, không nao núng khi bị dẫn trước. Trong trận gặp chủ nhà Indonesia, đội phải chịu áp lực của gần chục nghìn khán giả và bị dẫn trước nhưng vẫn bình tĩnh triển khai tấn công, gây áp lực cho chủ nhà và có rất nhiều cơ hội. Nếu Thịnh Phát và các đồng đội chỉ cần tận dụng tốt một số cơ hội thì kết quả chắc chắn sẽ vào đến bán kết của giải.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nêu điều kiện để futsal Việt Nam nghĩ đến World Cup - 3

Phía trước, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng để chuẩn bị cho việc lọt vào VCK châu Á 2028 cũng là vòng loại WC 2028, cũng như lọt vào bán kết của VCK châu Á này, từ nay đến lúc đó, đội tuyển futsal Việt Nam cần phải được cọ xát, tham dự nhiều giải quốc tế ở trình độ châu lục để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. “Nếu được như vậy, khả năng đến khi đó chúng ta sẽ có một lứa cầu thủ đến độ chín của phong độ”-ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam từng 2 lần đoạt vé tham dự VCK World Cup. Gắn với thành tích trên là quá trình đầu tư nhiều năm của bầu Tú. Theo đánh giá của giới chuyên môn, futsal phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. Nếu có thêm nguồn lực xã hội, các đội tuyển futsal nam và nữ đều có thể tiến xa hơn.

Tại SEA Games 33 vừa diễn ra ở Thái Lan, đội tuyển futsal nữ gây bất ngờ lớn khi vượt qua loạt đối thủ nặng ký để đoạt HCV. Cả hai đội đều được sự đầu tư, chăm sóc kỹ từ VFF và bầu Tú.

Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/02/2026 15:06 PM (GMT+7)
