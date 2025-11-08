Dự đoán tỷ số trận HOT: Arsenal nối dài kỷ lục, Chelsea chờ trút giận đội bét bảng

Sunderland - Arsenal: 0h30, 9/11

Chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague tại Champions League đã giúp Arsenal nối dài mạch thắng liên tiếp mà không để thủng lưới trên mọi đấu trường lên con số 8, điều chưa từng xảy ra ở bóng đá Anh suốt 105 năm. Giờ đây, "Pháo thủ" đang hướng tới thành tích 5 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không thủng lưới lần đầu tiên kể từ năm 1987.

Xhaka tái ngộ Arsenal

Trên hết, 3 điểm giành được sẽ giúp họ củng cố ngôi đầu bảng, trong bối cảnh 2 đội xếp sau là Man City và Liverpool đối đầu trực tiếp. Cần biết, họ trải qua 15 trận bất bại trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh (kể từ năm 2009).

Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa Sunderland hết cơ hội giành. "Mèo đen" đang trở thành hiện tượng thú vị nhất Ngoại hạng Anh mùa này khi chễm chệ trong top 4, vượt mặt hàng loạt ông lớn như Tottenham, Chelsea, MU, Aston Villa hay Newcastle.

Nếu thắng Arsenal, họ thậm chí có thể leo lên top 3, bởi ít nhất 1 trong 2 đội xếp trên (Man City và Liverpool) sẽ mất điểm vào cuối tuần. Điểm tựa nữa dành cho Sunderland phải kể đến Granit Xhaka. Cựu đội trưởng Arsenal đang thể hiện phong độ xuất sắc và chờ đợi gieo sầu đội bóng cũ.

Dự đoán tỷ số: Sunderland 0-2 Arsenal Đội hình dự kiến: Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard Thông tin lực lượng: Sunderland: Vắng Alderete, Alese, Cirkin, Mundle, Hjelde, Diarra (chấn thương). Arsenal: Vắng Gyokeres, Martinelli, Madueke, Havertz, Jesus, Odegaard (chấn thương), Kepa bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Chelsea - Wolverhampton: 3h, 9/11

Trận hòa sốc Qarabag 2-2 ở Champions League cho thấy sự bất ổn về phong độ của Chelsea mùa này, cho dù HLV Enzo Maresca chủ động xoay tua lực lượng và cất nhiều trụ cột lên ghế dự bị. Tại Ngoại hạng Anh, "The Blues" cũng tỏ ra thất thường với 3 chiến thắng, 3 thất bại sau 6 trận gần đây, bao gồm trận thắng Tottenham 1-0 trước tuần trước.

Chelsea khó mất điểm trước đội cuối bảng Wolves

Dù vậy, thầy trò Maresca sẽ có cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi chỉ tiếp đón đội cuối bảng Wolverhampton. Thất bại thứ 4 liên tiếp (3 trận trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh) buộc ban lãnh đạo "Bầy sói" phải sa thải HLV Vitor Pereira.

Trước mắt, bộ đôi James Collins (HLV đội U21) và Richard Walker (HLV đội U18) tạm quyền dẫn dắt Wolves. Tất nhiên, hiệu ứng "tướng mới" chưa đủ để tạo niềm tin cho đội bóng khi đối đầu Chelsea quá vượt trội.

Đó là lí do, người hâm mộ lo ngại khoảng cách 8 điểm với nhóm an toàn cùng chuỗi 14 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh sẽ nối dài sau chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge.