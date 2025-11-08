Dự đoán tỷ số trận HOT: Arsenal nối dài kỷ lục, Chelsea chờ trút giận đội bét bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Dự đoán tỷ số trận HOT: Arsenal nối dài kỷ lục, Chelsea chờ trút giận đội bét bảng

(Nhận định bóng đá Sunderland - Arsenal và Chelsea - Wolverhampton, vòng 11 Ngoại hạng Anh) Arsenal và Chelsea có lí do tự tin giành 3 điểm khi đối đầu những đối thủ "dưới cơ" vào đêm nay.

   

Sunderland - Arsenal: 0h30, 9/11

Chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague tại Champions League đã giúp Arsenal nối dài mạch thắng liên tiếp mà không để thủng lưới trên mọi đấu trường lên con số 8, điều chưa từng xảy ra ở bóng đá Anh suốt 105 năm. Giờ đây, "Pháo thủ" đang hướng tới thành tích 5 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không thủng lưới lần đầu tiên kể từ năm 1987.

Xhaka tái ngộ Arsenal

Xhaka tái ngộ Arsenal

Trên hết, 3 điểm giành được sẽ giúp họ củng cố ngôi đầu bảng, trong bối cảnh 2 đội xếp sau là Man City và Liverpool đối đầu trực tiếp. Cần biết, họ trải qua 15 trận bất bại trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh (kể từ năm 2009).

Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa Sunderland hết cơ hội giành. "Mèo đen" đang trở thành hiện tượng thú vị nhất Ngoại hạng Anh mùa này khi chễm chệ trong top 4, vượt mặt hàng loạt ông lớn như Tottenham, Chelsea, MU, Aston Villa hay Newcastle.

Nếu thắng Arsenal, họ thậm chí có thể leo lên top 3, bởi ít nhất 1 trong 2 đội xếp trên (Man City và Liverpool) sẽ mất điểm vào cuối tuần. Điểm tựa nữa dành cho Sunderland phải kể đến Granit Xhaka. Cựu đội trưởng Arsenal đang thể hiện phong độ xuất sắc và chờ đợi gieo sầu đội bóng cũ.

Dự đoán tỷ số: Sunderland 0-2 Arsenal

Đội hình dự kiến:

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Thông tin lực lượng:

Sunderland: Vắng Alderete, Alese, Cirkin, Mundle, Hjelde, Diarra (chấn thương).

Arsenal: Vắng Gyokeres, Martinelli, Madueke, Havertz, Jesus, Odegaard (chấn thương), Kepa bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Chelsea - Wolverhampton: 3h, 9/11

Trận hòa sốc Qarabag 2-2 ở Champions League cho thấy sự bất ổn về phong độ của Chelsea mùa này, cho dù HLV Enzo Maresca chủ động xoay tua lực lượng và cất nhiều trụ cột lên ghế dự bị. Tại Ngoại hạng Anh, "The Blues" cũng tỏ ra thất thường với 3 chiến thắng, 3 thất bại sau 6 trận gần đây, bao gồm trận thắng Tottenham 1-0 trước tuần trước.

Chelsea khó mất điểm trước đội cuối bảng&nbsp;Wolves

Chelsea khó mất điểm trước đội cuối bảng Wolves

Dù vậy, thầy trò Maresca sẽ có cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi chỉ tiếp đón đội cuối bảng Wolverhampton. Thất bại thứ 4 liên tiếp (3 trận trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh) buộc ban lãnh đạo "Bầy sói" phải sa thải HLV Vitor Pereira.

Trước mắt, bộ đôi James Collins (HLV đội U21) và Richard Walker (HLV đội U18) tạm quyền dẫn dắt Wolves. Tất nhiên, hiệu ứng "tướng mới" chưa đủ để tạo niềm tin cho đội bóng khi đối đầu Chelsea quá vượt trội.

Đó là lí do, người hâm mộ lo ngại khoảng cách 8 điểm với nhóm an toàn cùng chuỗi 14 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh sẽ nối dài sau chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-0 Wolverhampton

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap

Wolverhampton: Johnstone; Toti, Krejci, S. Bueno; Tchatchoua, Andre, Gomes, H. Bueno; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen

Thông tin lực lượng:

Chelsea: Vắng Lavia, Palmer, Colwill, Essugo, Badiashile (chấn thương), Mudryk (treo giò).

Wolverhampton: Vắng Agbadou (treo giò), Doherty, Chiwome, Rodrigo Gomes (chấn thương).

