MU nguy cơ mất Mbeumo 6 tuần vì CAN Cup, chạy đôn chạy đáo với siêu sao

⚽ Mbeumo tỏa sáng, MU đau đầu vì CAN Cup

Gia nhập MU từ Brentford trong kỳ chuyển nhượng hè với mức phí 65 triệu bảng, Bryan Mbeumo nhanh chóng chứng tỏ giá trị với 4 bàn sau 10 trận, góp phần vào chuỗi thành tích ấn tượng nhất của “Quỷ đỏ” dưới thời HLV Ruben Amorim kể từ khi ông tiếp quản đội bóng.

Phong độ xuất sắc giúp Mbeumo được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 10”. Tuy nhiên, MU cũng đối diện thách thức lớn khi tiền đạo người Cameroon chuẩn bị tham dự cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup) khởi tranh vào ngày 21/12.

MU muốn giữ Mbeumo càng lâu càng tốt

⚠️ Cameroon muốn triệu tập Mbeumo sớm, MU cần giữ người

Theo quy định của FIFA, các CLB phải để cầu thủ về đội tuyển quốc gia ít nhất 2 tuần trước khi các giải đấu lớn khởi tranh. Nếu ĐT Cameroon vào chung kết, MU có thể mất Mbeumo tới 6 tuần và 8 trận, trong đó có những cuộc chạm trán Aston Villa, Newcastle, Man City, Arsenal.

ĐT Cameroon dự kiến bắt đầu hội quân từ ngày 8/12 (trùng trận MU gặp Wolves) và đá trận mở màn vòng bảng CAN Cup gặp ĐT Gabon vào ngày 25/12. Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford dự kiến đề nghị Liên đoàn Bóng đá Cameroon cho phép Mbeumo ở lại thi đấu trận gặp Wolves cùng 2 cuộc chạm trán Bournemouth (13/12), Aston Villa (21/12) trước khi lên đường hội quân.

Một nguồn tin từ Cameroon tiết lộ với Sun Sports, các quan chức bóng đá nước này sẵn sàng bàn bạc về lịch trình hội quân trong cuộc họp tại Morocco tuần tới, nhân dịp đội tuyển thi đấu vòng play-off World Cup.

🧤 Bài học từ vụ Andre Onana

MU muốn tránh lặp lại rắc rối từng xảy ra ở kỳ CAN Cup trước. Thời điểm đó, thủ môn Andre Onana được phép thi đấu cho CLB ngay trước thềm giải đấu, nhưng quyết định này khiến HLV Rigobert Song của Cameroon nổi giận.

Kết quả, Onana phải ngồi dự bị trong trận mở màn vòng bảng của Cameroon, sau đó cùng đội tuyển trải qua giải đấu không thành công. Sự việc này cũng khiến quan hệ giữa MU và Liên đoàn Bóng đá Cameroon trở nên căng thẳng. Chính vì thế, cả Mbeumo lẫn MU đều muốn đạt thỏa thuận rõ ràng để tránh mâu thuẫn tương tự.

🤝 Cầu thủ muốn dung hòa giữa CLB và đội tuyển

Theo SunSport, Mbeumo mong muốn khoác áo ĐT Cameroon tại CAN Cup, nhưng cũng muốn bảo đảm rằng cả CLB lẫn đội tuyển đều hài lòng về thời điểm anh rời Manchester. Tiền đạo 26 tuổi không muốn làm phật lòng bất kỳ bên nào và đang nỗ lực giữ mối quan hệ tốt đẹp với cả 2 phía.

Nguồn tin cho biết: “Bryan Mbeumo muốn đảm bảo rằng mọi thứ được thống nhất rõ ràng, để anh có thể toàn tâm cống hiến cho Cameroon mà không ảnh hưởng đến kế hoạch của MU”.

🌍 MU đối mặt nguy cơ mất 3 trụ cột

Không chỉ Mbeumo, MU còn có thể mất thêm Noussair Mazraoui (ĐT Morocco) và Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) – 2 cầu thủ nhiều khả năng cũng được triệu tập dự CAN Cup.

Cả Cameroon, Bờ Biển Ngà và Morocco đều nằm trong nhóm ứng viên vô địch CAN Cup, đồng nghĩa các cầu thủ của MU có thể phải vắng mặt lâu hơn nếu đội tuyển quê nhà tiến sâu vào giải. Vì vậy, HLV Amorim được cho là đang cân nhắc điều chỉnh đội hình, nhằm duy trì phong độ thi đấu ổn định cho “Quỷ đỏ” trong giai đoạn cuối năm – thời điểm lịch thi đấu dày đặc nhất mùa giải.