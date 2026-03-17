Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Chelsea nhận tiếp "cú đấm" sau án phạt, đua vé C1 & cửa ngược dòng PSG bị ảnh hưởng

Sự kiện: Chelsea Paris Saint-Germain

Chelsea đang phải hứng chịu đòn giáng mạnh về mặt lực lượng khi HLV Liam Rosenior xác nhận có thêm ca chấn thương.

   

Reece James, đã duy trì tình trạng sức khỏe khá ổn định trong mùa giải hiện tại nhờ được Chelsea chăm sóc cẩn trọng sau nhiều mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương liên miên. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh giờ đây đã gặp phải chấn thương cơ đùi thứ 10 trong sự nghiệp.

Cụ thể, anh vắng mặt trong buổi tập cùng toàn đội để chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 gặp PSG (3h, 18/3). Sự vắng mặt này chỉ diễn ra 2 ngày sau khi cầu thủ 26 tuổi chơi trọn 90 phút trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Newcastle. Hiện chưa có mốc thời gian hồi phục chính xác, nhưng Rosenior cho biết có thể mất khá nhiều thời gian trước khi James trở lại thi đấu.

Reece James phải nghỉ thi đấu dài hạn

HLV trưởng của Chelsea chia sẻ: "Cậu ấy cảm thấy đau ở cơ đùi ở cuối trận. Đây là điều rất đáng thất vọng và gây khó chịu cho chúng tôi. Chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng đầy đủ, nhưng cậu ấy sẽ vắng mặt ở trận đấu tới gặp PSG. 

Chấn thương này có thể kéo dài vài tuần. Với chấn thương cơ đùi, chưa bao giờ là điềm tốt. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm có được kết quả chụp chiếu để xác định chính xác mức độ chấn thương. Rõ ràng chúng tôi hiểu James quan trọng thế nào, cậu ấy là thủ lĩnh quan trọng của Chelsea. Cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi".

Hậu vệ phải này đã bỏ lỡ 136 trận đấu trong sự nghiệp quần đùi áo số vì các vấn đề thể lực và chấn thương khác nhau. Việc mất James là đòn giáng mạnh vào tham vọng đua vé dự cúp C1 mùa tới, cũng như ảnh hưởng cơ hội lật ngược thế cờ trước PSG sau khi Chelsea đã thua thảm 2-5 ở lượt đi.

Ở diễn biến khác, "The Blues" cũng đang đối mặt với một số ca vắng mặt của Jamie Gittens, Filip Jorgensen và Levi Colwill. Trong khi đó, hậu vệ phải Malo Gusto cũng không tham gia buổi tập vì ốm, khiến tình hình ra sân của anh ở trận gặp PSG trở nên bất định.

Thông tin lực lượng của Chelsea bị chấn thương tàn phá thêm xuất hiện ngay sau khi họ dính án phạt. Cụ thể, Chelsea vừa bị Ngoại hạng Anh phạt 10,75 triệu bảng (tương đương 375 tỷ đồng) và nhận án cấm chuyển nhượng treo trong một năm sau khi cuộc điều tra phát hiện hàng loạt khoản thanh toán bí mật cho các giao dịch trung gian trong giai đoạn năm 2011 - năm 2018, thời cựu chủ tịch Roman Abramovich còn sở hữu CLB.

Fan Arsenal mơ đoạt 7 cúp trong 5 năm, Chelsea tính "trảm" Rosenior (Clip tin nóng)

Gary Neville cho rằng MU cần chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để giải quyết “vấn đề” nơi tuyến giữa, và các tin tức đáng chú...

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/03/2026 08:21 AM (GMT+7)
