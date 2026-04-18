Carrick báo tin vui về Mainoo trước đại chiến Chelsea, MU kháng cáo bất thành thẻ đỏ của Martinez

MU kháng cáo bất thành thẻ đỏ của Martinez

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Chelsea, HLV Carrick cho biết MU không thể kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez: "Thật lòng mà nói, chúng tôi không có nhiều điều để phản ứng. Tất nhiên tôi vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ mình có một vài lý do để thất vọng rất nhiều về những tình huống kiểu này trong thời gian qua.

Dẫu vậy, chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Các quyết định đã được đưa ra, điều mà chúng tôi thực sự thất vọng ở nhiều khía cạnh. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên và chúng ta sẽ làm được.

Chúng tôi không đồng ý với quyết định rút thẻ đỏ tới Martinez. Cả đội cần chấp nhận và tiếp tục tiến về phía trước dù thích hay không. Martinez không thể ra sân ở trận tới gặp Chelsea".

Pha bóng khiến Maritnez bị treo giò 3 trận

Martinez bị treo giò tới 3 trận sau khi dính thẻ đỏ ở trận MU thua Leeds với tỷ số 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trung vệ người Argentina bị xác định có hành vi bạo lực khi túm lấy tóc của Calvert-Lewin.

Mainoo trở lại

Ngoài việc đón tin buồn về Martinez, HLV Carrick cho biết tiền vệ Mainoo có khả năng sẽ trở lại ở trận đấu tới: "Mainoo đang thực hiện từng bước một để trở lại thi đấu. Cậu ấy đã tập luyện một số bài với toàn đội. Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trường hợp này và đưa ra quyết định trước giờ bóng lăn".

Mainoo đã vắng mặt ở trận thua của MU trước Leeds. Anh dính chấn thương nhẹ trên sân tập. Người hâm mộ kỳ vọng tiền vệ này trở lại để gánh vác tuyến giữa "Quỷ đỏ".

HLV Carrick kỳ vọng Mainoo có thể thi đấu ở trận gặp Chelsea

MU sẽ gia tăng cách biệt với Chelsea lên thành 10 điểm nếu thắng trận tới, đồng nghĩa "Quỷ đỏ" càng gần với việc giành vé dự Cúp C1. HLV Carrick tin rằng trận này sẽ có nhiều khó khăn:

"Đây là trận quan trọng của MU. Bạn biết đấy, chúng tôi đang ở vị trí tốt và chúng tôi muốn phát huy điều đó. Trận này cả đội chơi trên sân khách nên sẽ có nhiều khó khăn. MU luôn gặp khó khi chơi trên sân của Chelsea.

Chúng tôi sẵn sàng đối diện khó khăn vì đã chuẩn bị tốt. Cả đội không thi đấu tốt trước Leeds. Do vậy, chúng tôi phải thể hiện đẳng cấp khác ở trận gặp Chelsea".

Từ khi Carrick lên nắm quyền, Mount không được trao nhiều cơ hội để thi đấu. Nhưng HLV người Anh vẫn tin rằng cậu học trò vẫn có chỗ đứng ở sân Old Trafford: "Chắc chắn còn chỗ cho Mount. Cậu ấy rõ ràng đang nỗ lực để lấy lại thể lực. Mount có một tương lai tươi sáng ở đây nên tôi thực sự không lo lắng về điều đó".