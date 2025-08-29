Nóng Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Garnacho, MU ghi dấu thương vụ lịch sử

🔄 MU chốt bán Garnacho, cài điều khoản có lợi

Theo Daily Mail, Chelsea và MU cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Alejandro Garnacho sau gần 1 tháng thương lượng. Mức giá hai bên thống nhất là 40 triệu bảng, kèm điều khoản MU sẽ nhận 10% từ bất kỳ thương vụ bán lại nào trong tương lai.

Trước đó, Chelsea chỉ đưa ra mức giá 25 triệu bảng, trong khi "Quỷ đỏ" kiên quyết giữ nguyên yêu cầu 50 triệu bảng. Dù vậy, đôi bên vẫn tỏ ra thiện chí để mở đường cho thương vụ hoàn tất trước thời hạn chốt sổ chuyển nhượng. Garnacho sẽ kiểm tra y tế và ký hợp đồng dài hạn với Chelsea.

Garnacho chính thức gia nhập Chelsea, trở thành thương vụ bán cầu thủ "cây nhà lá vườn" đắt đỏ nhất của MU

🚪 Garnacho chủ động tìm đường rời Old Trafford

Theo các nguồn tin, Garnacho đã thể hiện mong muốn rời MU từ cuối mùa giải trước, sau khi bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch tương lai. Cầu thủ người Argentina từng gây chú ý khi bày tỏ công khai sự thất vọng vì chỉ được tung vào sân ở phút cuối trong trận thua Tottenham tại chung kết Europa League.

Không chỉ vậy, anh trai của Garnacho – Roberto – còn đăng đàn trên mạng xã hội, chỉ trích HLV Amorim vì “ném Garnacho ra ngoài đường”, càng làm mối quan hệ giữa cầu thủ và ban huấn luyện thêm căng thẳng. Theo Daily Mail Sport, Garnacho nằm trong số năm cầu thủ được phép hoãn trở lại tập luyện để tìm bến đỗ mới.

Dù có một số lo ngại ban đầu về thái độ thi đấu, các nguồn tin nội bộ từ Chelsea khẳng định đội bóng đã thực hiện việc "thẩm định nhân cách" và không thấy vấn đề gì đáng lo. Garnacho chỉ đơn giản là không còn nằm trong kế hoạch chuyên môn của HLV Amorim.

⚔️ Chelsea kỳ vọng lớn ở tân binh chạy cánh trẻ tuổi

Tại Chelsea, Garnacho sẽ cạnh tranh vị trí bên hành lang cánh trái với một tân binh khác là Jamie Gittens, dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca. Sau mùa hè mua bán nhộn nhịp, đội chủ sân Stamford Bridge kỳ vọng Garnacho sẽ là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội hình trẻ trung, giàu tốc độ.

Sự quyết tâm của Garnacho trong việc gia nhập Chelsea thể hiện qua việc anh từ chối mọi lựa chọn khác, chấp nhận ở lại MU trong nhóm "bomb squad" – nhóm cầu thủ không còn tương lai tại CLB – nếu không được chuyển đến Chelsea. Đây là yếu tố được đánh giá cao bởi ban lãnh đạo đội bóng thành London.

💰 Thương vụ lịch sử với MU

Với mức giá 40 triệu bảng, Alejandro Garnacho trở thành thương vụ bán cầu thủ "cây nhà lá vườn" đắt giá nhất trong lịch sử MU. Tính trên tổng thể, đây là lần bán cầu thủ đắt thứ 4 của CLB, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Angel Di Maria.

Garnacho có 144 lần ra sân cho đội 1 MU, ghi 26 bàn thắng. Dù từng là tài năng trẻ được kỳ vọng bậc nhất tại sân Old Trafford, mâu thuẫn với ban huấn luyện khiến hành trình của anh kết thúc sớm hơn dự kiến.

🔁 Những biến động khác tại MU

Thương vụ bán Garnacho cho thấy MU không ngần ngại chia tay những cầu thủ không còn phù hợp với định hướng của đội bóng. Ngoài chân sút 21 tuổi, những cầu thủ khác thuộc nhóm "người thừa" MU cũng rục rịch trên đường rời Old Trafford: Antony đang tiến gần tới việc tái hợp với Real Betis, trong khi Rasmus Hojlund được cho là đang hoàn tất các điều khoản gia nhập Napoli.

Suốt thời gian qua, nhóm cầu thủ trên đều được phép hoãn ngày trở lại tập luyện đầu mùa để tìm kiếm CLB mới.