Trực tiếp bóng đá Burnley - Man City: Cơ hội vàng chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 23/4 | Turf Moor Burnley 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Burnley vs Man City Man City Điểm Dubravka Walker Ekdal Esteve Hartman Ward-Prowse Florentino Edwards Ugochukwu Anthony Flemming Điểm Donnarumma Nunes Khusanov Guehi O’Reilly Bernardo Silva Nico Gonzalez Semenyo Cherki Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Burnley Burnley Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dubravka, Walker, Ekdal, Esteve, Hartman, Ward-Prowse, Florentino, Edwards, Ugochukwu, Anthony, Flemming Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Man City nhắm đỉnh bảng tại Turf Moor

Một buổi tối đầy tương phản đang chờ đợi tại Turf Moor: nếu thất bại trước Manchester City, Burnley sẽ chính thức xuống hạng Championship, trong khi 3 điểm dành cho đội khách có thể đưa họ lên ngôi đầu Premier League.

Burnley chìm sâu khủng hoảng, niềm tin cạn kiệt

Tình hình từng trở nên sáng sủa khi Burnley vươn lên dẫn trước 1-0 trước Nottingham Forest hôm Chủ nhật, nhưng kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi họ sụp đổ và nhận thất bại muối mặt 1-4.

Người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi về việc HLV Scott Parker vẫn tại vị, khi đội bóng chỉ thắng 1 trong 24 trận gần nhất tại giải (hòa 7, thua 16). Sự thất vọng lên cao đến mức một bộ phận CĐV lựa chọn tẩy chay trận đấu để phản đối ban lãnh đạo vì không sa thải ông và thêm một mùa giải thất bại trong cuộc chiến trụ hạng.

Dưới thời ALK Capital, cả ba mùa trọn vẹn tại Premier League của Burnley đều kết thúc bằng việc xuống hạng. Và với việc họ chưa thắng sân nhà từ tháng 10 (hòa 4, thua 8), những người vắng mặt có lẽ cũng chẳng bỏ lỡ nhiều.

"Man xanh" thăng hoa, cơ hội vàng chiếm ngôi đầu

Manchester City đang tràn đầy hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal trong trận cầu được ví như “chung kết sớm” cho cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp họ rút ngắn khoảng cách với “Pháo thủ” xuống còn 3 điểm. Và nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, thầy trò Pep Guardiola sẽ vươn lên dẫn đầu bảng.

Với việc Arsenal sẽ chơi hai trận trước khi Man City ra sân trở lại ở Premier League, đội bóng áo xanh không được phép sảy chân. Thành tích chỉ thua 1 trong 20 trận gần nhất (thắng 13, hòa 6) cho thấy sự ổn định đáng nể của Man City. Và khi họ thắng tới 26/29 trận gần nhất trước các đội mới thăng hạng (hòa 3), khả năng họ đánh rơi điểm tại Turf Moor là rất thấp.