Elche vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Nantes
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Burnley - Man City: Cơ hội vàng chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Manchester City

(2h, 23/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh) Man City sẽ vươn lên dẫn đầu giải đấu nếu đánh bại Burnley. Ngược lại, đội chủ nhà vô cùng khát điểm bởi nếu thua, họ sẽ chính thức xuống hạng.

   

Elche vs Atlético de Madrid
Elche
-
Atlético de Madrid
-
SCTV15
Paris Saint-Germain vs Nantes
Paris Saint-Germain
-
Nantes
-
On Sports News
AFC Bournemouth vs Leeds United
AFC Bournemouth
-
Leeds United
-
FPT Play
Burnley vs Manchester City
Burnley
-
Manchester City
-
FPT Play
Barcelona vs Celta de Vigo
Barcelona
-
Celta de Vigo
-
SCTV22
Real Oviedo vs Villarreal
Real Oviedo
-
Villarreal
-
SCTV15
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai
-
Hải Phòng
-
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
Ninh Bình vs Hà Nội
Ninh Bình
-
Hà Nội
-
FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV
Napoli vs Cremonese
Napoli
-
Cremonese
-
Đang cập nhật
Brest vs Lens
Brest
-
Lens
-
Đang cập nhật

Premier League | 2h, 23/4 | Turf Moor

Burnley
0 - 0
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Dubravka, Walker, Ekdal, Esteve, Hartman, Ward-Prowse, Florentino, Edwards, Ugochukwu, Anthony, Flemming
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Man City nhắm đỉnh bảng tại Turf Moor

Một buổi tối đầy tương phản đang chờ đợi tại Turf Moor: nếu thất bại trước Manchester City, Burnley sẽ chính thức xuống hạng Championship, trong khi 3 điểm dành cho đội khách có thể đưa họ lên ngôi đầu Premier League.

Burnley chìm sâu khủng hoảng, niềm tin cạn kiệt

Tình hình từng trở nên sáng sủa khi Burnley vươn lên dẫn trước 1-0 trước Nottingham Forest hôm Chủ nhật, nhưng kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi họ sụp đổ và nhận thất bại muối mặt 1-4.

Người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi về việc HLV Scott Parker vẫn tại vị, khi đội bóng chỉ thắng 1 trong 24 trận gần nhất tại giải (hòa 7, thua 16). Sự thất vọng lên cao đến mức một bộ phận CĐV lựa chọn tẩy chay trận đấu để phản đối ban lãnh đạo vì không sa thải ông và thêm một mùa giải thất bại trong cuộc chiến trụ hạng.

Dưới thời ALK Capital, cả ba mùa trọn vẹn tại Premier League của Burnley đều kết thúc bằng việc xuống hạng. Và với việc họ chưa thắng sân nhà từ tháng 10 (hòa 4, thua 8), những người vắng mặt có lẽ cũng chẳng bỏ lỡ nhiều.

"Man xanh" thăng hoa, cơ hội vàng chiếm ngôi đầu

Manchester City đang tràn đầy hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal trong trận cầu được ví như “chung kết sớm” cho cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp họ rút ngắn khoảng cách với “Pháo thủ” xuống còn 3 điểm. Và nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, thầy trò Pep Guardiola sẽ vươn lên dẫn đầu bảng.

Với việc Arsenal sẽ chơi hai trận trước khi Man City ra sân trở lại ở Premier League, đội bóng áo xanh không được phép sảy chân. Thành tích chỉ thua 1 trong 20 trận gần nhất (thắng 13, hòa 6) cho thấy sự ổn định đáng nể của Man City. Và khi họ thắng tới 26/29 trận gần nhất trước các đội mới thăng hạng (hòa 3), khả năng họ đánh rơi điểm tại Turf Moor là rất thấp.

MU yên tâm vé dự Cúp C1, thầy trò Carrick định đoạt ở derby nước Anh gặp Liverpool
MU yên tâm vé dự Cúp C1, thầy trò Carrick định đoạt ở derby nước Anh gặp Liverpool

Chiến thắng kiên cường trước Chelsea giúp Manchester United tiến sát mục tiêu trở lại Champions League. Thầy trò HLV Michael Carrick thậm chí có thể...

-22/04/2026 18:10 PM (GMT+7)
