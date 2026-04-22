Trực tiếp bóng đá Barcelona - Celta Vigo: Trút giận sau cú sốc Cúp C1 (La Liga)
(2h30, 23/4, vòng 33) Barcelona sẽ phải quên đi thất bại tại tứ kết Champions League khi tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Camp Nou.
Danh sách các trận đấu HOT
Laliga | 2h30, 23/4 | SVĐ Camp Nou
Điểm
Joan Garcia
Kounde
Cubarsi
Eric Garcia
Cancelo
De Jong
Pedri
Yamal
Olmo
Fermin
Torres
Điểm
Radu
Alonso
Starfelt
Rodriguez
Carreira
Moriba
Vecino
Mingueza
Lopez
Iglesias
Jutgla
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tìm lại niềm vui
Barcelona vừa phải dừng bước tại tứ kết Champions League sau thất bại trước Atletico Madrid. Do đó, đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ chỉ còn mặt trận duy nhất là La Liga để dồn toàn tâm toàn lực. Sau 31 vòng đấu, đội bóng xứ Catalunya đang dẫn đầu với 79 điểm nhờ thành tích 26 trận thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại.
Real Madrid vừa rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 6 điểm sau trận thắng Alaves, nhưng kịch bản Hansi Flick cùng các học trò đánh rơi chức vô địch từ vị thế hiện tại là điều rất khó xảy ra.
Barcelona đang hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga. Ở vòng đấu gần nhất, họ đã dễ dàng đánh bại Espanyol với tỷ số 4-1 trong trận derby xứ Catalunya hôm 11/4.
Dễ có “mưa” bàn thắng
Những cuộc đối đầu gần đây giữa Barcelona và Celta Vigo luôn diễn ra hấp dẫn. Đội bóng xứ Catalunya thắng 4-3 trên sân nhà Camp Nou mùa trước và tiếp tục vượt qua đối thủ 4-2 ở trận lượt đi mùa này trên sân khách.
Celta Vigo vẫn còn mục tiêu
Về phía Celta Vigo, họ cũng vừa trải qua nỗi thất vọng tại tứ kết Europa League khi thua Freiburg với tổng tỷ số 1-6. Do đó, La Liga trở thành mục tiêu duy nhất của thầy trò Claudio Giraldez ở phần còn lại của mùa giải.
Đội bóng biệt danh “Sky Blues” hiện đứng thứ 6, vị trí đủ để giành vé dự Europa Conference League mùa tới, nhưng họ chỉ hơn đội xếp thứ 7 là Real Sociedad vỏn vẹn 2 điểm.
-22/04/2026 18:10 PM (GMT+7)