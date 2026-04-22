Trực tiếp bóng đá Barcelona - Celta Vigo: Trút giận sau cú sốc Cúp C1 (La Liga)

Laliga | 2h30, 23/4 | SVĐ Camp Nou Barcelona 0 - 0 Celta Vigo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Celta Vigo Celta Vigo Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Eric Garcia Cancelo De Jong Pedri Yamal Olmo Fermin Torres Điểm Radu Alonso Starfelt Rodriguez Carreira Moriba Vecino Mingueza Lopez Iglesias Jutgla Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Celta Vigo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Fermin, Torres Radu, Alonso, Starfelt, Rodriguez, Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza, Lopez, Iglesias, Jutgla

Tìm lại niềm vui

Barcelona vừa phải dừng bước tại tứ kết Champions League sau thất bại trước Atletico Madrid. Do đó, đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ chỉ còn mặt trận duy nhất là La Liga để dồn toàn tâm toàn lực. Sau 31 vòng đấu, đội bóng xứ Catalunya đang dẫn đầu với 79 điểm nhờ thành tích 26 trận thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại.

Real Madrid vừa rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 6 điểm sau trận thắng Alaves, nhưng kịch bản Hansi Flick cùng các học trò đánh rơi chức vô địch từ vị thế hiện tại là điều rất khó xảy ra.

Barcelona đang hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga. Ở vòng đấu gần nhất, họ đã dễ dàng đánh bại Espanyol với tỷ số 4-1 trong trận derby xứ Catalunya hôm 11/4.

Dễ có “mưa” bàn thắng

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Barcelona và Celta Vigo luôn diễn ra hấp dẫn. Đội bóng xứ Catalunya thắng 4-3 trên sân nhà Camp Nou mùa trước và tiếp tục vượt qua đối thủ 4-2 ở trận lượt đi mùa này trên sân khách.

Celta Vigo vẫn còn mục tiêu

Về phía Celta Vigo, họ cũng vừa trải qua nỗi thất vọng tại tứ kết Europa League khi thua Freiburg với tổng tỷ số 1-6. Do đó, La Liga trở thành mục tiêu duy nhất của thầy trò Claudio Giraldez ở phần còn lại của mùa giải.

Đội bóng biệt danh “Sky Blues” hiện đứng thứ 6, vị trí đủ để giành vé dự Europa Conference League mùa tới, nhưng họ chỉ hơn đội xếp thứ 7 là Real Sociedad vỏn vẹn 2 điểm.