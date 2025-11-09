Trực tiếp bóng đá Brentford - Newcastle: "Chích chòe" đá sân khách siêu tệ (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 9/11 | Brentford 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brentford vs Newcastle Newcastle Điểm Kelleher Kayode Collins Van den Berg Ajer Henderson Yarmoliuk Schade Damsgaard Ouattara Thiago Điểm Pope Trippier Schar Thiaw Burn Miley Tonali Joelinton Elanga Woltemade Barnes Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brentford Brentford Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henderson, Yarmoliuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Thiago Pope, Trippier, Schar, Thiaw, Burn, Miley, Tonali, Joelinton, Elanga, Woltemade, Barnes

😬 Newcastle đá sân khách siêu tệ

Newcastle đang sở hữu thành tích nghèo nàn trên sân khách mùa này. Cụ thể, họ chưa biết mùi chiến thắng mỗi khi rời xa St James' Park ở Ngoại hạng Anh với 3 trận hòa, 2 thất bại. Tính trên mọi đấu trường, chiến thắng duy nhất của "Chích chòe" là trước Union SG trong khuôn khổ Champions League.

📰 Chủ nhà quyết khơi lại mạch thắng

Brentford mở đầu tháng 11 theo cách tệ nhất có thể khi để thua 0-2 trước Crystal Palace. Tuy nhiên, ba chiến thắng trong bốn trận Premier League trước đó đã giúp họ vươn lên vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

Đội bóng của Keith Andrews hy vọng sẽ duy trì được vị trí đó đến cuối mùa, khi 13 điểm hiện tại cũng ngang bằng thành tích sau 10 trận ở ba mùa gần nhất. Tiếp nối phong độ ấn tượng trên sân nhà mùa này (thắng 3, hòa 1, thua 1) có thể giúp họ tiến xa hơn nữa.

Đặc biệt, sau khi đánh bại Liverpool ở trận sân nhà gần nhất, Brentford đã thắng 11/17 trận Premier League trên sân nhà trước các đội ngoài London (hòa 2, thua 4). Điều này khiến Newcastle trở thành đối thủ “lý tưởng” cho họ vào lúc này.

Khởi đầu tệ của HLV Eddie Howe

Newcastle vừa có chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao ở Champions League giữa tuần, qua đó lấy lại tinh thần sau thất bại 1-3 đầy cay đắng trên sân West Ham cuối tuần trước. Tuy nhiên, phong độ tại Premier League của “Chích chòe” đang là mối lo lớn: 12 điểm sau 10 trận (thắng 3, hòa 3, thua 4) là thành tích tệ nhất của họ dưới thời Eddie Howe.

"Chích chòe" chơi tệ trên sân khách

Thành tích sân khách cũng khiến Newcastle đau đầu: chưa thắng trận nào mùa này (hòa 3, thua 2), nối dài chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên sân đối phương (hòa 4, thua 4). Sau hai thất bại gần nhất khi làm khách, Newcastle đang đối mặt nguy cơ thua ba trận sân khách liên tiếp tại Premier League – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 1/2024.