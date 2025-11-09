Chelsea đại thắng lên nhì bảng, Garnacho chơi trận hay nhất từ khi gia nhập

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alejandro Garnacho có trận đấu hay nhất trong màu áo Chelsea từ khi gia nhập CLB.

   

Chelsea đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Wolverhampton trong trận đấu muộn nhất ngày thứ Bảy để tạm vươn lên nhì bảng. Dù đội cuối bảng đã phòng ngự rất chặt chẽ và không cho Chelsea ghi bàn ở hiệp 1, sự kiên trì của "The Blues" đã mang về 3 bàn thắng trong hiệp 2 để giữ 3 điểm ở lại Stamford Bridge.

Garnacho kiến tạo cho Gusto (trái) là bước ngoặt trận đấu cho Chelsea

Garnacho kiến tạo cho Gusto (trái) là bước ngoặt trận đấu cho Chelsea

Trong một trận đấu mà Wolves đã cố gắng hết sức để phong tỏa các chân sút Chelsea, đội chủ nhà trải qua hiệp 1 khá bế tắc nhưng vẫn có cơ hội nhờ cặp Garnacho - Enzo Hernandez. Hai đồng hương Argentina thường xuyên chuyền được bóng cho nhau và tạo ra những cú dứt điểm nguy hiểm, trong đó có một tình huống Enzo đưa Garnacho thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng bỏ lỡ.

Garnacho đã tạt khá nhiều trong trận này khi Wolves thu hẹp không gian chơi bóng của anh lẫn các đồng đội. Và ở hiệp 2 một trong những quả tạt của Garnacho đã mang lại hiệu quả, bóng tới được Malo Gusto để hậu vệ này đánh đầu trong khu 5m50 của Wolves mở tỷ số ở phút 51. Bàn thắng này đã khiến trận đấu trở nên dễ hơn, và đến phút 73 Garnacho có kiến tạo thứ 2 khi dọn cỗ cho Pedro Neto ấn định 3-0 trong một pha phản công. 

Sau khi có bàn thắng ở trận thua Sunderland, đây là lần đầu tiên mùa này Garnacho kiến tạo cho Chelsea. Mặc dù phong độ của anh từ đầu mùa không ổn định, HLV Enzo Maresca vẫn đều đặn cho ngôi sao người Argentina ra sân. Ở trận mới đây ông thậm chí không thay Garnacho ra sân mà để anh đá hết trận, người duy nhất của hàng công không bị rút ra.

Đây không phải trận đấu quá tốt của hàng công Chelsea, Delap chơi rất mờ nhạt trong khi Joao Pedro chỉ bắt đầu để lại dấu ấn khi Chelsea đã dẫn bàn trước. Pedro Neto cũng thường xuyên đối mặt tới 1-2 cầu thủ Wolves cùng lúc mỗi lần có bóng. Do đó việc Garnacho chơi tốt ngay từ đầu trận là tín hiệu đáng mừng cho cầu thủ này.

09/11/2025 04:55 AM (GMT+7)
