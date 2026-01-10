Trực tiếp bóng đá U23 UAE - U23 Nhật Bản: Quyết đấu vì ngôi đầu (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 10/1 | U23 UAE 0 - 0 U23 Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 UAE vs U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản Điểm Tawhid Zamah Amesimeku Marzouqi Akonnor Hazim Sosu Abdulaziz Al Memari Ndiaye Amenhali Điểm Araki Umeki Ichihara Yokoyama Kume Mori Okabe Ogura Nwadik Sato Ozeki Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 UAE U23 UAE U23 Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Marzouqi, Akonnor, Hazim, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Amenhali Araki, Umeki, Ichihara, Yokoyama, Kume, Mori, Okabe, Ogura, Nwadik, Sato, Ozeki

Ở trận ra quân, U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Syria 5-0, trong khi U23 UAE nhẹ nhàng đánh bại U23 Qatar 2-0. Kết quả này giúp Nhật Bản tạm vươn lên dẫn đầu bảng B.

U23 Nhật Bản là ứng cử viên vô địch trong lúc U23 UAE chỉ đánh giá trong vai trò có thể sắm vai “ngựa ô” nên so sánh tương quan lực lượng, “Samurai trẻ” được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên với thực lực hơn hẳn, U23 Nhật Bản được dự đoán sẽ giành chiến thắng để khẳng định vị thế dẫn đầu bảng đấu.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.