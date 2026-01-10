Trực tiếp bóng đá U23 UAE - U23 Nhật Bản: Quyết đấu vì ngôi đầu (U23 châu Á)
(18h30, 10/1, bảng B) Cả 2 đội đều đã giành chiến thắng ở lượt ra quân vì thế cuộc đối đầu này sẽ trực tiếp phân định ngôi đầu bảng.
U23 Châu Á | 18h30, 10/1 |
Điểm
Tawhid
Zamah
Amesimeku
Marzouqi
Akonnor
Hazim
Sosu
Abdulaziz
Al Memari
Ndiaye
Amenhali
Điểm
Araki
Umeki
Ichihara
Yokoyama
Kume
Mori
Okabe
Ogura
Nwadik
Sato
Ozeki
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ở trận ra quân, U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Syria 5-0, trong khi U23 UAE nhẹ nhàng đánh bại U23 Qatar 2-0. Kết quả này giúp Nhật Bản tạm vươn lên dẫn đầu bảng B.
U23 Nhật Bản là ứng cử viên vô địch trong lúc U23 UAE chỉ đánh giá trong vai trò có thể sắm vai “ngựa ô” nên so sánh tương quan lực lượng, “Samurai trẻ” được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên với thực lực hơn hẳn, U23 Nhật Bản được dự đoán sẽ giành chiến thắng để khẳng định vị thế dẫn đầu bảng đấu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/01/2026 12:12 PM (GMT+7)