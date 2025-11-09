Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Chelsea tạm nhì bảng, Sunderland tiếp tục gây bất ngờ

Thêm biến động trong cuộc đua top 5

5 trận đấu diễn ra trong buổi tối thứ Bảy của vòng 11 Premier League và đã có tới 3 trận chứng kiến ít nhất 4 bàn thắng được ghi. Cả 3 trận đấu này đều có ảnh hưởng lớn tới cục diện của các cuộc đua trên BXH.

De Ligt cứu lại 1 điểm cho MU

MU từ chỗ dẫn bàn trước đã trải qua những phút cuối vô cùng hoảng hốt khi bị Tottenham ngược dòng, trước khi Mathijs De Ligt giải cứu họ khỏi trận thua ngược với bàn gỡ ở phút bù giờ. Kết quả hòa 2-2 khiến MU và Tottenham vẫn bằng điểm nhau trong cuộc đua top 5.

4 giờ sau khi trận đấu này kết thúc, Sunderland đón tiếp đội đầu bảng Arsenal khi đã biết rằng 2 đội đá lúc 18h30 đã vươn lên ngang bằng điểm với mình. Trong một trận cầu cực kỳ kich tính với kịch bản y tệ Tottenham - MU, Sunderland đã vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, bị Arsenal ngược dòng ở hiệp 2, nhưng Brian Brobbey với cú móc bóng ở phút 90+4 đã thoát thua với trận hòa 2-2.

Granit Xhaka và các đồng đội Sunderland giải cứu 1 điểm trước Arsenal để tiếp tục cuộc đua top 5

Sunderland dù vậy vẫn rơi xuống thứ 4, bởi ở trận đấu muộn nhất vòng, Chelsea đã đánh bại Wolverhampton 3-0 tại Stamford Bridge. Wolves dù chưa có HLV trưởng mới và đang đứng bét bảng vẫn trụ được trong hiệp 1, tuy nhiên họ bó tay trước sức mạnh tấn công của Chelsea trong hiệp 2.

Trận thắng của Chelsea khiến họ tạm bứt lên nhì bảng với 20 điểm. Dù vậy vị trí này sẽ chỉ là nhất thời, bởi trận Man City - Liverpool (23h30, 9/11) dù có kết quả nào cũng sẽ khiến Chelsea mất vị trí, đội thắng sẽ lên nhì bảng còn kết quả hòa vẫn đưa Man City lên nhì, do họ chỉ kém Chelsea 1 điểm và đã hơn 2 đơn vị hiệu số.

Sunderland đang bằng điểm với Man City, trong khi Tottenham, Bournemouth, Liverpool và MU đều có 18 điểm. Tối nay trận Crystal Palace - Brighton (21h, 9/11) sẽ khiến 5 đội trong số đó có thể tụt bậc, bởi Palace chỉ kém nhóm 4 đội bằng điểm có 2 điểm, và Brighton kém 3 điểm. Palace thắng, trong khi Bournemouth và Liverpool không thắng, sẽ đưa đội đương kim vô địch FA Cup lên thứ 4, trong khi Brighton thắng sẽ chắc chắn đưa họ vượt lên trên MU.

Nhóm trụ hạng nóng bỏng

Một trận đấu khác nhiều bàn thắng diễn ra tại London. West Ham sau khi thắng Newcastle vòng trước đã gặp đối thủ được đánh giá "mềm" hơn là Burnley, nhưng họ đã bị dẫn bàn trước. Dù vậy Callum Wilson kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ hiệp 1, và ở hiệp 2 tới 2 lần West Ham ghi bàn từ các tình huống đá bồi sau khi thủ môn đấm bóng ra. Burnley gỡ lại 1 bàn nhưng khi trận đấu đã sắp kết thúc, quá muộn để cứu lại 1 điểm.

Chiến thắng này vẫn chưa đủ cho West Ham rời khỏi khu vực xuống hạng, họ mới có 10 điểm và ngang bằng bại tướng của mình nhưng Burnley vẫn hơn West Ham 2 đơn vị hiệu số. Dù vậy cách biệt điểm của họ với khu vực phía trên đã bị thu hẹp.

West Ham thắng liên tiếp 2 vòng, chưa đủ để rời khỏi nhóm xuống hạng nhưng đã gần khu vực giữa BXH hơn so với trước khi HLV Nuno Santo đến nhậm chức

Từ Brentford ở vị trí thứ 13 trở xuống, đang có 5 đội có số điểm trong tầm bắt kịp (hoặc vượt lên) cho West Ham, khiến cuộc đua trụ hạng bắt đầu nóng lên. 3 đội trong số đó sẽ thi đấu trong ngày hôm nay 9/11, trong đó Newcastle sẽ trực tiếp đối đầu Brentford.

BXH Premier League sau ngày thi đấu 8/11