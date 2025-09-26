Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỉ số vòng 6 Ngoại hạng Anh: MU - Man City dễ thắng, Arsenal - Liverpool gặp khó

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong khi hai đội bóng thành Manchester có khả năng thắng khá cao, Liverpool và Arsenal sẽ gặp khó trước những đối thủ mạnh.

   

Ngày thứ bảy sôi động

Vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ bắt đầu với trận đấu sớm diễn ra vào lúc 18h30, 27/9 giữa Brentford và Man United. Bryan Mbeumo có lần đầu tiên trở lại sân Gtech Community với tư cách đối thủ. Đội chủ nhà đang khá vất vả giai đoạn đầu mùa giải khi mất đi nhiều chủ lực so với mùa trước cùng với HLV Thomas Frank. Man United có cơ hội giành 3 điểm nhưng họ cần không mắc sai lầm trước.

MU sẽ khởi đầu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26 với chuyến làm khách của Brentford

MU sẽ khởi đầu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26 với chuyến làm khách của Brentford

Do Champions League sẽ tiếp tục thi đấu vào giữa tuần tới nên hầu như các đại gia của Anh sẽ thi đấu ở khung 21h ngày thứ Bảy (27/9). Chelsea sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà và đây là thử thách không dễ dàng cho thầy trò Enzo Maresca. "The Blues" đang trải qua cơn khủng hoảng nhẹ khi liên tiếp thua Bayern Munich và MU. Hồi giữa tuần, họ cũng rất vất vả mới thắng được Lincoln City tại League Cup nên Brighton có cơ hội giành điểm trong trận đấu này.

Cùng lúc đó, Liverpool cũng có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Crystal Palace. Đây được dự đoán sẽ là trận đấu hay khi Liverpool chưa rơi điểm nào, trong khi Crystal Palace cũng đang xếp thứ 5. Điểm đáng chú ý là Liverpool đang có chuỗi 5 trận thắng với cách biệt 1 bàn. Điều đó cho thấy bản lĩnh của thầy trò Arne Slot nhưng cũng cho thấy sự bấp bênh. Tuy nhiên, hy vọng Palace có điểm là khá thấp.

Trong khi đó, Man City lại chỉ phải gặp Burnley trên sân nhà. Đội khách đang thực sự đen đủi khi thường xuyên rơi điểm ở những thời điểm quan trọng. Scott Parker chắc chắn sẽ chỉ đạo học trò tử thủ trước vòng cấm. Trận đấu này có lẽ là câu chuyện Haaland ghi được mấy bàn mà thôi.

Trận đấu cuối cùng trong khung giờ này là Leeds United gặp Bournemouth. Việc bán đi đến hơn nửa đội hình dường như không ảnh hưởng quá nhiều tới đội khách. Tuy nhiên, Leeds United luôn chơi hay khi được thi đấu tại Elland Road. Bởi vậy, diễn biến vẫn còn rất khó đoán.

Ở khung 23h30, Nottingham Forest sẽ gặp Sunderland. Đội chủ nhà vừa tốn không ít sức tại đấu trường Europa League hồi giữa tuần. Bởi vậy, thầy trò Postecoglou sẽ rất vất vả trong trận đấu này.

Điểm nhấn Newcastle - Arsenal trong ngày chủ nhật

Rạng sáng ngày Chủ nhật 28/9, Tottenham sẽ tiếp đón Wolves và đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Thomas Frank kiếm điểm. Đội khách đang có phong độ cực tệ và đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Arsenal sẽ phải đại chiến với Newcastle

Arsenal sẽ phải đại chiến với Newcastle

Ở khung 20h ngày 28/9, Aston Villa sẽ phải gặp Fulham trên sân nhà. Đây sẽ là thử thách về mặt thể lực cho thầy trò HLV Unai Emery khi họ vừa thi đấu tại Europa League hai ngày trước đó. Lối chơi của Fulham khá đơn giản nhưng lại giàu thể lực. Đó sẽ là bài toán cần được giải từ Aston Villa.

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày Chủ nhật (28/9) sẽ là cuộc đối đầu giữa Newcastle và Arsenal (22h30). Chủ nhà đang có khởi đầu khá tệ tại Ngoại hạng Anh khi chỉ thắng 1/5 vòng đầu tiên. Trong khi đó, "Pháo thủ" đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đôi bên có thực lực ngang nhau nên chưa thể khẳng định điều gì nhất là khi Newcastle được đá trên sân nhà.

Trận đấu muộn nhất của vòng 6 là cuộc đối đầu giữa Everton và West Ham (2h, 30/9). David Moyes sẽ đối đầu với đội bóng cũ ở thời điểm "Búa tạ" đang rơi vào khủng hoảng. Trong khi đó, Everton đang có phong độ khá tốt nên 3 điểm nhiều khả năng về tay HLV người Scotland cùng các học trò.

Dự đoán tỉ số vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26

18h30, 27/09: Brentford 0-1 Man United

21h, 27/9: Chelsea 1-1 Brighton

21h, 27/9: Crystal Palace 1-1 Liverpool

21h, 27/9: Leeds United 1-2 Bournemouth 

21h, 27/9: Man City 3-0 Burnley

23h30, 27/9: Nottingham Forest 1-2 Sunderland

2h, 28/9: Tottenham 2-0 Wolves

20h, 28/9: Aston Villa 1-2 Fulham

22h30, 28/9: Newcastle 1-1 Arsenal

2h, 30/9: Everton 2-0 West Ham

Nghi vấn cầu thủ MU không chuyền cho Sesko, hay Amorim vô tình làm khó học trò
Nghi vấn cầu thủ MU không chuyền cho Sesko, hay Amorim vô tình làm khó học trò

Sesko chưa ghi bàn nhưng số đường chuyền dành cho anh từ khi đá cho MU rất ít ỏi khiến dư luận đặt nghi vấn.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

26/09/2025 11:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
