Nghi vấn cầu thủ MU không chuyền cho Sesko, hay Amorim vô tình làm khó học trò

Tốc độ đọc

Sesko chưa ghi bàn nhưng số đường chuyền dành cho anh từ khi đá cho MU rất ít ỏi khiến dư luận đặt nghi vấn.

   

Benjamin Sesko mới đá hơn 200 phút ở Premier League từ khi gia nhập MU và dư luận đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi về việc HLV Ruben Amorim sẽ dùng tiền đạo này như thế nào. 0 bàn thắng và 0 kiến tạo là những con số không mấy khả quan. Và nguyên nhân vì sao Sesko chưa đá nhiều, lẫn vì sao anh chưa ghi bàn, đang được fan MU “mổ xẻ”.

Nghi vấn đồng đội không chuyền?

Sesko đang trung bình nhận 18,26 đường chuyền/trận và trong số đó chỉ 1,74 đường chuyền/trận được chuyển thành cơ hội dứt điểm (nhưng không lần nào là cơ hội đối mặt thủ môn hay dứt điểm trong khu 5m50). Trung bình Sesko chỉ đón được bóng từ đồng đội trong vòng cấm chỉ 2,17 lần/trận, đáng nói là anh phải mất hơn 1 trận để đón được một quả tạt của đồng đội.

Pha bóng này của Diallo khiến fan MU nổi điên, và tiếp tục dấy lên nghi vấn các cầu thủ MU chơi ích kỷ

Pha bóng này của Diallo khiến fan MU nổi điên, và tiếp tục dấy lên nghi vấn các cầu thủ MU chơi ích kỷ

Fan MU hẳn phải biết về vấn đề các cầu thủ MU không tạt bổng để tận dụng chiều cao 1m95 của trung phong người Slovenia. Với việc Rasmus Hojlund đã phải bán xới sang Napoli sau thời gian thi đấu không thành công ở Old Trafford, việc Sesko vẫn không được nhiều đồng đội chuyền bóng cho khiến người ta tự hỏi phải chăng các cầu thủ MU khác không biết, hoặc không thèm chuyền cho tiền đạo của mình.

Sir Alex Ferguson đã từng nhấn mạnh rằng nếu các cầu thủ không chuyền cho Robin Van Persie, ông sẽ không cho họ thi đấu. Sau thời của Fergie, MU vẫn có Pogba, Matic, Carrick, Rooney và cả Daniel James chịu khó chuyền cho Martial hay Ibrahimovic.

Nhưng những mùa qua các tiền đạo của MU có xu hướng đá theo cách của mình: Rashford, Garnacho, Antony vào đến gần vòng cấm là tìm cách cắt ngang để cứa lòng. Bruno Fernandes là nhà kiến thiết tốt nhất của đội và anh khá chịu khó chuyền cho tiền đạo, nhưng Fernandes chỉ là 1 hộ công và có trách nhiệm phục vụ bóng cho khoảng 3 tiền đạo MU trên sân cùng lúc.

Mặc dù cao 1m95 và sức bật rất tốt nhưng số quả tạt (cross) dành cho Sesko lại rất ít ỏi

Mặc dù cao 1m95 và sức bật rất tốt nhưng số quả tạt (cross) dành cho Sesko lại rất ít ỏi

Mùa này HLV Amorim thậm chí còn áp đặt cho MU chơi trực diện hơn thường lệ để đi theo xu thế của Premier League. Không còn nhiều pha bóng luân chuyển qua tuyến giữa, thay vào đó là các cú phất thẳng xuống cho các tiền đạo. Nhưng ngay cả các tình huống triển khai nhanh đó vẫn ít khi đưa được bóng tới chân Sesko, mà tiêu biểu là tình huống của Diallo ở trận thắng Chelsea.

Vấn đề đấu pháp

Nhưng bên cạnh việc chuyền bóng cho tiền đạo, một điều nữa về Sesko là anh vẫn đá khá ít từ khi về đội bóng mới. Vẫn chưa ít tới mức như Alexander Isak ở Liverpool, nhưng sau 5 vòng Sesko giờ đã phải vào đà để thi đấu liên tục cho đội.

Amorim có vẻ vẫn ngần ngại trong việc sử dụng Sesko và nó xuất phát từ sơ đồ 3-4-2-1. Hai cầu thủ đá tiền đạo lùi đằng sau trung phong ít khi tản ra cánh, họ thường hoạt động gần trung lộ hoặc cùng lắm là dạt ra 2 hành lang. Vị trí kiểu này khiến không gian hoạt động của trung phong bị thu hẹp, càng dễ bị cô lập bởi trung vệ đối phương.

Cunha và Mbeumo đang được bố trí chơi quá gần trung phong khiến không gian xử lý bị thu hẹp

Cunha và Mbeumo đang được bố trí chơi quá gần trung phong khiến không gian xử lý bị thu hẹp

Cách chơi đó vẫn có thể hiệu quả nếu 2 cầu thủ chơi lùi có kỹ năng kiến thiết tốt, nhưng MU hiện tại lại dí Bruno Fernandes xuống đá tiền vệ trung tâm. Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đang được sử dụng ở 2 vị trí đó thường xuyên và họ không phải là những người chuyền giàu tính sáng tạo như Fernandes.

Amorim đã quả quyết sẽ không bao giờ thay đổi đấu pháp của mình, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bộ ba tấn công tiếp tục là Sesko – Cunha – Mbeumo? Sẽ phải có sự thỏa hiệp giữa họ để cách chơi của MU thông thoáng hơn, chủ yếu là Cunha và Mbeumo phải dạt cánh nhiều hơn và về cơ bản sơ đồ chuyển thành 3-4-3. Amorim có cho họ đá kiểu đó không lại là một vấn đề khác.

Sơ đồ rốt cuộc cũng chỉ mang tính tương đối, còn thực tế trên sân cần sự linh hoạt và các tiền đạo chỉ chơi tốt nếu ăn ý với nhau, và quan trọng nhất là chịu chuyền cho nhau. Sesko là tân binh nên ban đầu anh sẽ chưa được chuyền nhiều, có điều vấn đề tiền đạo của MU đã nổi cộm vài mùa nay và bài học từ Hojlund vẫn để lại vết gợn.

