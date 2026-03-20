Trực tiếp bóng đá Bournemouth – MU: “Quỷ đỏ” tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 21/3 | Vitality Stadium Bournemouth 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bournemouth vs MU MU Điểm Petrovic Truffert Senesi Hill Jimenez Adams Scott Tavernier El Kroupi Rayan Evanilson Điểm Lammens Yoro Shaw Maguire Dalot Casemiro Mainoo Cunha Fernandes Mbeumo Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bournemouth Bournemouth MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Adams, Scott, Tavernier, El Kroupi, Rayan, Evanilson Lammens, Yoro, Shaw, Maguire, Dalot, Casemiro, Mainoo, Cunha, Fernandes, Mbeumo, Sesko

Bournemouth hụt hơi trong cuộc đua châu Âu

Bournemouth đang trải qua chuỗi 10 trận bất bại tại Premier League, nhưng 4 trận hòa liên tiếp khiến họ đánh rơi không ít lợi thế. Dù vẫn đứng thứ 10 và chỉ kém Everton 2 điểm, đội bóng của HLV Andoni Iraola rõ ràng cần một chiến thắng để duy trì tham vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu.

Phong độ đối đầu gần đây trước MU là điểm tựa khi “The Cherries” bất bại 5 trận liên tiếp. Tuy nhiên, sự sa sút trên hàng công chỉ ghi 1 bàn trong 4 trận gần nhất đang trở thành vấn đề lớn, nhất là khi họ thiếu những nhân tố quan trọng như Justin Kluivert và chưa chắc có Tyler Adams đạt thể trạng tốt nhất.

MU thăng hoa dưới thời Carrick

MU đang bay cao với vị trí thứ 3 và cơ hội lớn trở lại Champions League. Đội bóng của HLV Michael Carrick đã thắng 7/10 trận gần nhất, tận dụng tốt việc các đối thủ cạnh tranh sảy chân để củng cố vị thế trong top đầu.

Không chỉ ổn định về kết quả, MU còn cải thiện rõ rệt lối chơi khi chuyển sang phong cách tấn công cởi mở, hiệu quả hơn so với giai đoạn trước. Với việc ghi bàn ở mọi trận đấu từ đầu năm 2026 và lực lượng gần như đầy đủ (ngoại trừ Mathijs De Ligt), “Quỷ đỏ” đang nắm lợi thế lớn trước một Bournemouth đang đánh mất sự sắc bén.

