Trực tiếp bóng đá Bournemouth – MU: “Quỷ đỏ” tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)
(3h, 21/3, vòng 31 Ngoại hạng Anh) Bournemouth bước vào trận đấu với chuỗi bất bại ấn tượng nhưng dấu hiệu chững lại đang hiện rõ khi liên tiếp hòa 4 trận. Trong khi đó, MU dưới thời Michael Carrick lại thăng hoa mạnh mẽ.
Premier League | 3h, 21/3 | Vitality Stadium
Điểm
Petrovic
Truffert
Senesi
Hill
Jimenez
Adams
Scott
Tavernier
El Kroupi
Rayan
Evanilson
Điểm
Lammens
Yoro
Shaw
Maguire
Dalot
Casemiro
Mainoo
Cunha
Fernandes
Mbeumo
Sesko
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bournemouth hụt hơi trong cuộc đua châu Âu
Bournemouth đang trải qua chuỗi 10 trận bất bại tại Premier League, nhưng 4 trận hòa liên tiếp khiến họ đánh rơi không ít lợi thế. Dù vẫn đứng thứ 10 và chỉ kém Everton 2 điểm, đội bóng của HLV Andoni Iraola rõ ràng cần một chiến thắng để duy trì tham vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu.
Phong độ đối đầu gần đây trước MU là điểm tựa khi “The Cherries” bất bại 5 trận liên tiếp. Tuy nhiên, sự sa sút trên hàng công chỉ ghi 1 bàn trong 4 trận gần nhất đang trở thành vấn đề lớn, nhất là khi họ thiếu những nhân tố quan trọng như Justin Kluivert và chưa chắc có Tyler Adams đạt thể trạng tốt nhất.
MU thăng hoa dưới thời Carrick
MU đang bay cao với vị trí thứ 3 và cơ hội lớn trở lại Champions League. Đội bóng của HLV Michael Carrick đã thắng 7/10 trận gần nhất, tận dụng tốt việc các đối thủ cạnh tranh sảy chân để củng cố vị thế trong top đầu.
Không chỉ ổn định về kết quả, MU còn cải thiện rõ rệt lối chơi khi chuyển sang phong cách tấn công cởi mở, hiệu quả hơn so với giai đoạn trước. Với việc ghi bàn ở mọi trận đấu từ đầu năm 2026 và lực lượng gần như đầy đủ (ngoại trừ Mathijs De Ligt), “Quỷ đỏ” đang nắm lợi thế lớn trước một Bournemouth đang đánh mất sự sắc bén.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/03/2026 17:50 PM (GMT+7)