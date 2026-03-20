Fernandes trực tiếp mang về 25 điểm cho MU, trái tim không thể thay thế

Theo thống kê của Opta, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang trực tiếp mang về 25 điểm cho MU. Con số kể trên đủ để đặt anh vào hàng ngũ những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Premier League tại Old Trafford.

Người quyết định trận đấu

Trong bóng đá hiện đại, rất hiếm cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu một cách rõ ràng như Bruno Fernandes. Điều đó một lần nữa được thể hiện trong chiến thắng quan trọng 3-1 của Manchester United trước Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Fernandes (bên phải) tỏa sáng rực rỡ, giúp MU hạ Aston Villa

Thời điểm Aston Villa vừa tìm được bàn gỡ phút 64 và bắt đầu tạo sức ép, Fernandes đã tung ra một đường chuyền mang thương hiệu của mình. Đường chuyền ấy xé toang hàng thủ đối phương để mở ra cơ hội cho Matheus Cunha băng xuống ghi bàn. Pha kiến tạo kể trên không chỉ giúp MU tái lập lợi thế mà còn đặt nền móng cho chiến thắng, giúp đội bóng tiến gần hơn tới mục tiêu dự Champions League mùa sau.

Đó là pha kiến tạo thứ hai của Fernandes trong trận đấu, đồng thời là lần thứ 16 của anh tại Premier League mùa này. Thành tích này khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ của MU có nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải Premier League, chỉ còn kém kỷ lục chung của giải do Kevin De Bruyne và Thierry Henry nắm giữ chỉ bốn lần, trong bối cảnh MU vẫn còn 8 trận để chơi.

Không dừng lại ở đó, Fernandes cũng đã chạm mốc 100 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Manchester United. Con số cho thấy sự ổn định và tầm ảnh hưởng bền bỉ của anh kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

25 điểm: con số nói lên tất cả

Một trong những thống kê ấn tượng nhất về Fernandes mùa này là số điểm mà anh trực tiếp mang về cho MU: 25 điểm. Con số này đặt anh ngang hàng với Cristiano Ronaldo trong mùa giải 2007/08. Nên nhớ, đó là chiến dịch đưa siêu sao người Bồ Đào Nha tới danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Fernandes có tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của MU

Điều đáng chú ý là Manchester United vẫn còn tám trận đấu nữa tại Premier League. Điều đó đồng nghĩa Fernandes hoàn toàn có thể tiếp tục nâng cao thành tích của mình trước khi mùa giải khép lại.

Trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford, chỉ một số ít cầu thủ từng tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Mùa giải 2012/13, khi Robin van Persie dẫn dắt MU tới chức vô địch cuối cùng dưới thời Alex Ferguson, những đóng góp trực tiếp của tiền đạo người Hà Lan được cho là mang lại tới 38 điểm cho đội bóng.

Trước đó, huyền thoại Eric Cantona cũng từng giúp "Quỷ đỏ" thu về 26 điểm trong mùa giải 1993/94 bằng những bàn thắng và kiến tạo quan trọng.

Fernandes đang đứng chung “bàn tiệc” với những huyền thoại ấy. Minh chứng kể trên cho tầm vóc của anh trong lịch sử hiện đại của Manchester United.

Không chỉ là đội trưởng

Tầm quan trọng của Bruno Fernandes với Manchester United không chỉ nằm ở những con số. Anh là nhịp đập của đội bóng, là người giữ nhịp trận đấu và cũng là thủ lĩnh tinh thần trên sân.

Cách đây ba tháng, Fernandes từng thừa nhận anh cảm thấy tổn thương khi nghe tin ban lãnh đạo đội bóng muốn bán mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, nhìn vào những gì tiền vệ người Bồ Đào Nha đang làm, thật khó để tưởng tượng một kịch bản Manchester United chấp nhận để anh ra đi.

Fernandes thể hiện tầm quan trọng ở mọi khía cạnh

Dù sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 tới, Fernandes vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Thậm chí, nhiều dấu hiệu cho thấy anh đang chơi thứ bóng đá hoàn thiện hơn bao giờ hết.

HLV trưởng Michael Carrick cũng thẳng thắn thừa nhận điều đó. Theo ông, Fernandes là cầu thủ mà Manchester United không muốn đánh mất trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi anh đóng vai trò then chốt trong kế hoạch phát triển của đội bóng.

Sự kết nối với Casemiro và tương lai của MU

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của Bruno Fernandes mùa này là sự ăn ý với Casemiro. Bộ đôi này tạo thành một trong những cặp phối hợp nguy hiểm nhất từ các tình huống cố định tại Premier League.

Fernandes và Casemiro có mối liên hệ chặt chẽ

Kể từ khi Casemiro gia nhập Manchester United năm 2022, tiền vệ người Brazil đã ghi chín bàn từ các pha đá phạt hoặc phạt góc do Fernandes thực hiện. Vừa qua, anh tiếp tục lập công bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau khi thoát khỏi sự kèm cặp của Ross Barkley, vượt qua Ollie Watkins và Tyrone Mings trước khi đánh bại thủ môn Emiliano Martinez.

Sự kết nối gần như “thần giao cách cảm” giữa hai cầu thủ đã trở thành vũ khí lợi hại của MU. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ trợ lý Jonny Evans, người đang dành nhiều thời gian để hoàn thiện các phương án cố định cho đội bóng.

Tuy nhiên, Casemiro được cho là sẽ rời Old Trafford sau mùa giải này. Điều đó khiến vai trò của Fernandes càng trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn chuyển giao của Manchester United.

Trong bối cảnh cuộc đua Champions League vẫn còn rất căng thẳng, khi các đối thủ như Chelsea hay Liverpool vẫn nỗ lực bám đuổi quyết liệt, Manchester United hiểu rằng họ cần những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt.

Và ở thời điểm hiện tại, không ai làm điều đó tốt hơn Bruno Fernandes.

Nếu MU thực sự muốn trở lại vị thế của một thế lực hàng đầu, họ sẽ phải xây dựng đội bóng xoay quanh tiền vệ người Bồ Đào Nha. Bởi khi Fernandes thăng hoa, Manchester United gần như luôn tìm được con đường dẫn tới chiến thắng.