Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Đội khách khó cản Ronaldo (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026 Cristiano Ronaldo

(1h45, 12/10, lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Với phong độ thăng hoa của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha, cơ hội để CH Ireland giành 3 điểm rất khó khăn.

Vòng loại World Cup | 1h45, 12/10 | SVĐ Jose Alvalade

Bồ Đào Nha
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Đội khách khó cản Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Đội khách khó cản Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
Ireland
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Đội khách khó cản Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Bernardo, Vitinha, Fernandes, Conceicao, Ronaldo, Neto
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Đội khách khó cản Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
Kelleher, O'Brien, O'Shea, Collins, Ogbene, Cullen, Knight, Manning, Taylor, Azaz, Ferguson

Bồ Đào Nha thắng Armenia 5-0

⚽️ Ronaldo và đồng đội hừng hực khí thế

Sau khi giành danh hiệu UEFA Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Armenia và Hungary, ghi tổng cộng 8 bàn thắng.

Hiện tại, đội tuyển xếp hạng 5 thế giới không chỉ nắm chắc suất đá playoff nhờ chiến thắng tại Nations League, mà còn dẫn đầu bảng F với 3 điểm nhiều hơn đội xếp sau. Một chiến thắng nữa trước Ireland sẽ giúp Ronaldo và các đồng đội nối dài chuỗi thắng lên con số 6 trên mọi đấu trường, đồng thời củng cố ngôi đầu và tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp đến Mỹ.

🚧 Bài toán khó cho đội khách

Trong khi đó, CH Ireland tiếp tục chật vật tìm lại ánh hào quang đã tắt suốt gần hai thập kỷ. Từ World Cup 2006, họ chưa một lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau 2 lượt trận đầu tiên, Ireland mới chỉ có 1 điểm khi hòa Hungary 2-2 trong thế dẫn trước, rồi thua 1-2 trước Armenia, đội bóng kém họ tới 45 bậc trên BXH FIFA.

Trước chuyến hành quân đến Lisbon, Ireland hiểu rằng thử thách lần này là vô cùng khắc nghiệt. Họ chưa từng thắng trên đất Bồ Đào Nha trong 6 lần đối đầu (hòa 1, thua 5), đồng thời chỉ thắng 2 trong 8 trận sân khách gần nhất, trong đó có tới 4 trận không ghi bàn.

Nhận định vòng loại World Cup Bồ Đào Nha vs CH Ireland, 01h45 ngày 12/10: Tự tin nối dài mạch thắng
Nhận định vòng loại World Cup Bồ Đào Nha vs CH Ireland, 01h45 ngày 12/10: Tự tin nối dài mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs CH Ireland, lượt 3 bảng F vòng loại World Cup 2026, lúc 01h45 ngày 12/10 - Thông tin lực lượng, thành tích đối...

Bấm xem >>

Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

11/10/2025 17:15 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
