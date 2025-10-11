Nhận định vòng loại World Cup Bồ Đào Nha vs CH Ireland, 01h45 ngày 12/10: Tự tin nối dài mạch thắng

Nhận định trước trận đấu

Sau khi giành danh hiệu UEFA Nations League lần thứ hai liên tiếp vào tháng 6, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Armenia và Hungary, ghi tổng cộng 8 bàn thắng.

Ở lượt trận mở màn, Selecao nhẹ nhàng vượt qua Armenia với tỷ số 5-0 trên sân khách. Đến trận gặp Hungary, thầy trò HLV Roberto Martínez phải chờ đến phút 86 mới có thể ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, nhờ pha lập công quý như vàng của Joao Cancelo.

Bước vào giai đoạn nước rút của năm 2025, Bồ Đào Nha đang hướng tới giấc mơ World Cup đầu tiên trong lịch sử. HLV Martínez cho biết ông “tin vào những con số”, đặc biệt là con số 6, gợi lại vị trí thứ 3 của Bồ Đào Nha tại World Cup 1966 và chức vô địch Euro 2016, hai cột mốc lịch sử của bóng đá nước này.

Hiện tại, đội tuyển xếp hạng 5 thế giới không chỉ nắm chắc suất đá playoff nhờ chiến thắng tại Nations League, mà còn dẫn đầu bảng F với 3 điểm nhiều hơn đội xếp sau. Một chiến thắng nữa trước Ireland sẽ giúp Ronaldo và các đồng đội nối dài chuỗi thắng lên con số 6 trên mọi đấu trường, đồng thời củng cố ngôi đầu và tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp đến Mỹ.

Trong khi đó, CH Ireland tiếp tục chật vật tìm lại ánh hào quang đã tắt suốt gần hai thập kỷ. Từ World Cup 2006, họ chưa một lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau 2 lượt trận đầu tiên, Ireland mới chỉ có 1 điểm khi hòa Hungary 2-2 trong thế dẫn trước, rồi thua 1-2 trước Armenia, đội bóng kém họ tới 45 bậc trên BXH FIFA.

Tiền vệ Finn Azaz thừa nhận sau trận thua: “Chúng tôi biết mình đã khiến người hâm mộ thất vọng, và bản thân mỗi người cũng vậy.”

Trước chuyến hành quân đến Lisbon, Ireland hiểu rằng thử thách lần này là vô cùng khắc nghiệt. Họ chưa từng thắng trên đất Bồ Đào Nha trong 6 lần đối đầu (hòa 1, thua 5), đồng thời chỉ thắng 2 trong 8 trận sân khách gần nhất, trong đó có tới 4 trận không ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha đang tràn đầy tự tin với dàn sao chất lượng và phong độ ổn định. Một chiến thắng nữa không chỉ giúp “Selecao das Quinas” duy trì mạch thăng hoa, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: đội bóng áo đỏ đang thực sự sẵn sàng cho cuộc chinh phục cúp vàng thế giới.

Thông tin lực lượng

Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của Joao Neves (PSG) và Joao Cancelo (Al Hilal) do chấn thương gân kheo.

Phía bên kia, CH Ireland vắng Matt Doherty, Jason Knight, Bosun Lawal, Callum O'Dowda và Sammie Szmodics vì chấn thương. Tiền đạo Troy Parrott vừa bình phục đã được triệu tập, nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha (4-3-3): Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Bernardo, Vitinha, Fernandes; Conceição, Ronaldo, Neto

CH Ireland (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, O'Shea, Collins; Ogbene; Cullen, Knight, Manning; Taylor, Azaz; Ferguson

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-0 CH Ireland