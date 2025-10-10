Ronaldo 40 tuổi chưa giải nghệ sau World Cup, thế hệ trẻ Bồ Đào Nha có nên lo lắng?

Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003, khi Ricardo Carvalho – cựu hậu vệ Chelsea và Real Madrid – vẫn còn thi đấu. Giờ đây, Carvalho đảm nhiệm vai trò trong ban huấn luyện dưới thời HLV Roberto Martinez, một lần nữa tái hợp cùng CR7.

🏆 Bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của Ronaldo

Trong sự nghiệp phi thường, Ronaldo đã mang về cho Bồ Đào Nha 3 danh hiệu lớn: chức vô địch EURO 2016 và 2 ngôi vương Nations League.

Ronaldo chưa có kế hoạch chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Chủ nhân 5 Quả bóng vàng hiện đã có 223 lần ra sân cho ĐTQG Bồ Đào Nha, ghi 141 bàn thắng - lập kỷ lục là chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cấp độ ĐTQG.

Hiện tại, CR7 vẫn duy trì phong độ và khát khao sau khi gia hạn hợp đồng 2 năm với CLB Al Nassr (Saudi Pro League).

⏳ "Ronaldo muốn đá bao lâu là tùy anh ấy"

Trợ lý Ricardo Carvalho chia sẻ cùng tờ A Bola: “Tôi nghĩ Ronaldo sẽ tiếp tục chừng nào anh ấy muốn. Thực tế là anh ấy đã tạo dựng uy tín quá lớn trong nhiều năm… Quan trọng nhất là anh ấy vẫn chơi tốt".

Carvalho nhấn mạnh thêm, chính HLV Roberto Martinez có công lớn khi đưa Ronaldo trở lại đội tuyển sau World Cup 2022. Theo cảm nhận từ các cuộc họp chuyên môn, CR7 hoàn toàn có thể góp mặt tại World Cup 2026.

Sự hiện diện của Ronaldo có thể cản trở các cầu thủ trẻ ở tuyển Bồ Đào Nha phát triển

👑 Chuyện băng thủ quân: Ronaldo vẫn là đầu tàu

Có ý kiến đặt vấn đề về việc Ronaldo vẫn giữ vai trò trụ cột, nhưng Carvalho tỏ ra không lo lắng.

Vị trợ lý tuyển Bồ Đào Nha nhận xét: “Chúng tôi có nhiều thủ lĩnh khác. Cristiano biết rồi sẽ phải thua cuộc chiến với thời gian, nhưng hiện tại anh ấy vẫn khỏe và quan trọng với đội.

Bên cạnh đó, chúng tôi có nhiều cầu thủ chơi cho các CLB lớn, có kinh nghiệm và đã là thủ lĩnh tại CLB. Ronaldo cũng đã trưởng thành rất nhiều kể từ ngày đầu ra mắt 2003. Quan trọng nhất là đội tuyển dồi dào nhân tài và thủ lĩnh".

📊 Nỗi lo với cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha

Ronaldo đã ghi tới 141 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha – con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới. Ở tuổi 40, CR7 vẫn còn đó tham vọng chinh phục thêm những đỉnh cao, với kỳ World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp sẽ diễn ra vào mùa hè 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Ronaldo từng phải dự bị ở vòng chung kết World Cup 2022

Như tiết lộ của trợ lý Carvalho, có vẻ như Ronaldo sẽ không từ giã ĐTQG Bồ Đào Nha, ngay cả khi kết thúc vòng chung kết World Cup 2026. Trên góc độ cá nhân, đây là nỗ lực phi thường của Ronaldo, cầu thủ sẽ bước sang tuổi 41 vào đầu năm 2026.

Nhưng với các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha, đó lại là một nỗi lo. Bởi lẽ, nếu CR7 còn hiện diện trên tuyển Bồ Đào Nha thì cơ hội để các cầu thủ trẻ của "Seleccao" được lên tuyển, đóng vai trò lớn hơn sẽ thu hẹp lại.

Trước mắt, bộ đôi Goncalo Ramos và Joao Felix sẽ là những người đầu tiên bị ảnh với quyết định của Ronaldo. Xa xôi hơn, đó còn có thể là nhiều cầu thủ trẻ khác đang trong quá trình trưởng thành của quốc gia thuộc bán đảo Iberia.

Sắp tới, Ronaldo và các đồng đội sẽ bước vào lượt trận tiếp theo ở bảng F vòng loại World Cup 2026 gặp CH Ireland (1h4, 12/10). Đây sẽ là cơ hội lớn để CR7 tiếp tục ra sân, ghi bàn và gia tăng kỷ lục của mình trong màu áo ĐTQG.