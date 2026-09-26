HLV Zidane phá "dớp" 32 năm ở ĐT Pháp, xúc động ngày tái xuất

HLV Zidane phá "dớp" 32 năm ở ĐT Pháp

Đội tuyển Pháp có màn trình diễn không quá nổi bật nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Zinedine Zidane.

Chiến thắng tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng giúp Zidane trở thành HLV người Pháp đầu tiên sau hơn 32 năm giành chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển. Trước đó, người gần nhất làm được điều này là Aimé Jacquet, khi ông giúp Pháp đánh bại Italia trong trận ra mắt.

Zidane tái xuất băng ghế huấn luyện bằng chiến thắng

Phát biểu trên TF1 sau trận đấu, Zidane chia sẻ: "Có rất nhiều cảm xúc. Đây là màn ra mắt thành công, điều không hề dễ dàng, đặc biệt là ở đây, với một mặt sân khó chơi và bầu không khí trên khán đài rất sôi động".

Dù Pháp không thi đấu áp đảo, Zidane cho rằng các cầu thủ đã thực hiện được những yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra: "Chúng tôi không để đối thủ có quá nhiều cơ hội chơi bóng, chúng tôi gây sức ép khá cao. Chúng tôi đã làm những điều cần thiết khi có bóng. Chúng tôi thi đấu với cường độ rất cao".

Zidane cũng đánh giá tích cực về màn trình diễn của đội bóng trong bối cảnh thời gian chuẩn bị rất ngắn: "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều thú vị dù chúng tôi chỉ có 3 buổi tập rưỡi. Điều đó rất đáng khích lệ. Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã làm".

Zidane xúc động khi trở lại với "Les Bleus"

Màn ra mắt của Zidane còn mang ý nghĩa đặc biệt khi ông lần đầu tiên trở lại đội tuyển Pháp với tư cách HLV trưởng. Ông chia sẻ: "La Marseillaise (Quốc ca Pháp) luôn mang lại cảm xúc như vậy. Đã rất lâu rồi tôi mới lại trải qua khoảnh khắc này. Việc trở lại với tư cách HLV trưởng đội tuyển là một điều đặc biệt. Chúng tôi tận hưởng khoảnh khắc này".

Bên cạnh đó, Zidane cũng đề cập đến những lựa chọn chiến thuật, đặc biệt ở hàng công. Ông cho rằng đội tuyển Pháp có thể triển khai nhiều cách chơi khác nhau và các cầu thủ tấn công có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí.

Nói về việc Kylian Mbappe xuất phát bên cánh, Zidane cho biết: "Chúng tôi có thể chơi theo nhiều cách khác nhau. Kylian bắt đầu ở bên cánh, cậu ấy có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công. Thật tốt khi được nhìn thấy tất cả mọi người".

Zidane thừa nhận những ý tưởng chiến thuật mới chỉ đang được truyền tải từng bước. Tuy nhiên, ông hài lòng với những gì đội tuyển đã thực hiện trong vài ngày đầu tiên: "Tất cả những gì chúng tôi đã làm trong 3-4 ngày qua đều rất thú vị".