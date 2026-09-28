Dự đoán tỷ số trận Bỉ - Pháp: Zidane giải bài toán Mbappe (Nations League)

Van Bommel mang "làn gió mới" cho Bỉ

ĐT Bỉ và ĐT Pháp đều có khởi đầu thuận lợi dưới thời tướng mới. “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-0 trước Italia ngay trên sân khách. Trong khi đó, “Gà trống Gaulois” cũng đả bại Thổ Nhĩ Kỳ với bàn thắng duy nhất của Kylian Mbappe ở phút 54. Sau World Cup 2026, đôi bên đều có những cải tổ nhất định.

Bỉ chơi khá tốt dưới thời Van Bommel

Về phía Bỉ, họ chia tay Rudi Garcia và bổ nhiệm Mark van Bommel. HLV người Hà Lan nhanh chóng tạo ra “làn gió mới” khi kết hợp những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kevin De Bruyne, Youri Tielemans với những cầu thủ trẻ tiềm năng như Mika Godts hay Diego Moreira.

Van Bommel vẫn tin tưởng De Bruyne với nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng siêu hạng. Nhưng vị HLV người Hà Lan trao chiếc áo số 10 cho tài năng trẻ Mika Godts cho thấy ông kỳ vọng nhiều hơn vào lớp kế cận. So với thế hệ vàng trước đó, ĐT Bỉ không được đánh giá cao bằng, đặc biệt là ở vị trí trung vệ.

Mechele chưa bao giờ được đánh giá cao trong khi Ngoy cần thêm thời gian để trưởng thành. Tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất mà HLV Van Bommel có trong tay vào lúc này. Làm thế nào để chống lại hàng công hùng mạnh của ĐT Pháp sẽ là bài toán cần được giải đối với HLV người Hà Lan.

Zidane với bài toán không Mbappe

ĐT Pháp cũng chia tay HLV Deschamps sau World Cup 2026 và huyền thoại Zinedine Zidane lên nắm quyền. Về cơ bản, “Gà trống Gaulois” không có quá nhiều thay đổi dù Zidane chuyển sang sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 như thời Deschamps. Mục tiêu vẫn là tối ưu những hảo thủ trên hàng công.

Zidane chưa có nhiều thay đổi nhưng Pháp vẫn là đối thủ mạnh

Trận đấu trước, Mbappe tỏa sáng nhưng tiền đạo này dính chấn thương và Zidane sẽ phải giải bài toán này như thế nào? Ông thầy người Pháp nhiều khả năng vẫn dùng Dembele làm số 9 ảo trong khi Doue sẽ trám vào vị trí của Mbappe. Lepaul và Barcola vẫn sẽ phải ngồi dự bị.

Vắng đi chân sút xuất sắc nhất nhưng hàng công của Pháp vẫn cực mạnh. Họ có tốc độ, khả năng xử lý độc lập nhưng cũng sẵn sàng ban bật.

Đây sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn bởi đôi bên đều có hàng công mạnh. Bên nào cầm bóng tốt hơn sẽ tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Hàng thủ của Bỉ không được đánh giá cao nên nếu Pháp tận dụng tốt cơ hội, họ sẽ có được chiến thắng tưng bừng.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 0-2 Pháp

Đội hình dự kiến

Bỉ: Lammens; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Kone, Camavinga, Cherki; Olise, Dembele, Doue.