ĐT Pháp của Zidane thắng chưa "đã" nhưng đầy hứa hẹn, Mbappe vẫn là trung tâm

Bàn thắng của Mbappe ở trận Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Dấu mốc mới của Zidane

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, đây là trận đấu khá đơn giản: Pháp thắng 1-0 và giành trọn 3 điểm trong ngày Zidane lần đầu ngồi trên băng ghế huấn luyện "Les Bleus" tại một trận đấu chính thức. Nhưng ý nghĩa của 90 phút tại sân Kocaeli lớn hơn rất nhiều.

Zidane tiếp quản đội tuyển Pháp sau khi Didier Deschamps kết thúc triều đại 14 năm. Deschamps đã đưa "Les Bleus" tới chức vô địch World Cup 2018 và chung kết World Cup 2022, vì thế người kế nhiệm không chỉ tiếp quản đội bóng giàu tài năng mà còn tiếp nhận di sản rất lớn.

Zidane ra mắt ĐT Pháp suôn sẻ

Bởi vậy, trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ giống như chương đầu tiên của một cuốn sách mới. Zidane không cần tạo ra cuộc cách mạng ngay lập tức. Điều đáng chú ý là ông đã bắt đầu thay đổi cách vận hành đội bóng, đồng thời vẫn giữ lại bộ khung giàu kinh nghiệm.

Trước trận đấu, Zidane từng nhấn mạnh rằng điều ông quan tâm nhất không phải sự chú ý dành cho cá nhân mình mà là khả năng giành chiến thắng cùng các cầu thủ. Và trên phương diện kết quả, ông đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Pháp trở lại với cấu trúc 4-3-3

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cách Zidane sử dụng đội tuyển Pháp là cấu trúc 4-3-3, với Mbappe xuất phát bên trái, Ousmane Dembele ở trung tâm hàng công và Michael Olise hoạt động bên phải. Rayan Cherki cũng được bố trí ở hàng tiền vệ, thay vì vai trò tấn công tự do.

Đó là một lựa chọn đáng chú ý bởi Zidane không cố gắng nhồi tất cả những ngôi sao vào những vị trí quen thuộc nhất của họ. Ông hướng tới việc tạo ra cấu trúc đội hình mà trong đó, từng cầu thủ có thể phát huy sở trường nhưng không làm mất cân bằng tổng thể.

Đặc biệt, việc đưa Mbappe trở lại cánh trái cho thấy Zidane muốn giải phóng nhiều hơn khả năng di chuyển của đội trưởng 27 tuổi. Dưới thời Deschamps, Mbappé thường xuyên được sử dụng như trung phong.

Zidane lại nhìn thấy giá trị của anh khi xuất phát từ hành lang trái và có khoảng trống để bó vào trung lộ. Đây có thể chưa phải hệ thống hoàn thiện, nhưng rõ ràng là một tuyên bố chiến thuật đầu tiên của Zidane.

Mbappe vẫn sẽ là trung tâm của ĐT Pháp thời Zidane, thay vì Quả bóng vàng Dembele

Mbappé vẫn là tâm điểm

Không có gì bất ngờ khi bàn thắng đầu tiên của kỷ nguyên Zidane lại đến từ Mbappe. Phút 54, Michael Olise tung đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ để Mbappé xử lý và dứt điểm thành bàn.

Đó là pha bóng cho thấy đúng thứ Zidane muốn khai thác: tốc độ, khả năng di chuyển vào khoảng trống và năng lực kết thúc của đội trưởng Pháp.

Nhưng chỉ ít phút sau khoảnh khắc quyết định ấy, bầu không khí trên băng ghế Pháp thay đổi hoàn toàn. Mbappé gặp vấn đề ở chân và phải rời sân. Zidane buộc phải điều chỉnh trong một trận đấu mà Pháp vẫn chưa tạo được khoảng cách an toàn.

Đây là chi tiết đặc biệt đáng lưu ý đối với Zidane. Giữa tập thể sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, Mbappe vẫn giữ vai trò đặc biệt. Chính Zidane trước đó đã xác nhận trao lại băng đội trưởng cho tiền đạo Real Madrid.

ĐT Pháp còn nhiều việc phải làm

Điểm tích cực lớn nhất của Pháp là sự thực dụng cần thiết trong một trận đấu sân khách. Đội bóng của Zidane không cần màn trình diễn quá hoa mỹ để lấy 3 điểm. Họ ghi bàn, duy trì lợi thế và bảo vệ thành công tỷ số 1-0 cho tới tiếng còi mãn cuộc.

ĐT Pháp còn nhiều việc phải làm

Nhưng cũng chính tỷ số tối thiểu ấy cho thấy công việc phía trước của Zidane còn rất nhiều. Pháp sở hữu một thế hệ cầu thủ có chất lượng đặc biệt ở cả ba tuyến. Zidane thậm chí đã mở cửa đội tuyển cho một số gương mặt mới trong đợt tập trung đầu tiên, cho thấy ông không chỉ muốn duy trì bộ khung cũ mà còn chuẩn bị cho chu kỳ mới. Điều quan trọng nhất sẽ là cách ông biến tập hợp những cá nhân xuất sắc ấy thành hệ thống thống nhất ra sao.

Từ Kocaeli, Zidane đã có chiến thắng đầu tiên. Nhưng hành trình thực sự của ông với Les Bleus chỉ vừa bắt đầu. Trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ có thể chưa đủ để trả lời Zidane sẽ đưa đội tuyển Pháp đi tới đâu; nó chỉ đặt ra câu hỏi hấp dẫn hơn: Zidane sẽ biến đội tuyển Pháp giàu tài năng này thành phiên bản của chính ông như thế nào?

Thông số trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp