Trực tiếp bóng đá Betis - Real Madrid: Mệnh lệnh phải thắng (La Liga)

Laliga | 2h, 25/4 | SVĐ La Cartuja Real betis 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real betis vs Real Madrid Real Madrid Điểm Valles Bellerin Bartra Natan Rodriguez Amrabat Roca Fornals Antony Ezzalzouli Hernandez Điểm Lunin Alexander-Arnold Rudiger Huijsen Carreras Valverde Bellingham Tchouameni Diaz Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real betis Real betis Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Amrabat, Roca, Fornals, Antony, Ezzalzouli, Hernandez Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Mbappe

Mệnh lệnh phải thắng

Khoảng cách 9 điểm và phía trước chỉ còn 6 vòng đấu là thử thách rất lớn, hầu như không còn cơ hội để Real Madrid nghĩ đến chức vô địch La Liga. Trong lịch sử giải đấu, chưa bao giờ Real Madrid có thể lật ngược tình thế khi bước vào 6 vòng đấu cuối với cách biệt 7 điểm trở lên so với ngôi đầu bảng.

Ở Madrid lúc này, mọi người sớm nói về mùa giải trắng tay. Sẽ là năm thứ hai liên tiếp “Los Blancos” không có danh hiệu lớn – 2 chức vô địch gần nhất là Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa, thời Carlo Ancelotti. Giờ đây, hy vọng nhỏ nhoi bỗng xuất hiện. Ngoài việc còn có trận đối đầu trực tiếp Siêu kinh điển tại Camp Nou, Barcelona còn gặp khó khi mất Lamine Yamal đến hết mùa giải.