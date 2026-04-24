Ninh Bình vs Hà Nội 24/04/26 - Trực tiếp
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Betis - Real Madrid: Mệnh lệnh phải thắng (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2025-26

(2h, 25/4, vòng 32) Trong bối cảnh kém Barcelona 9 điểm, bất kì cú sảy chân nào cũng khiến Real Madrid rời xa hy vọng vô địc La Liga.

  

Laliga | 2h, 25/4 | SVĐ La Cartuja

Real betis
0 - 0
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Amrabat, Roca, Fornals, Antony, Ezzalzouli, Hernandez
Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Mbappe

Mệnh lệnh phải thắng

Khoảng cách 9 điểm và phía trước chỉ còn 6 vòng đấu là thử thách rất lớn, hầu như không còn cơ hội để Real Madrid nghĩ đến chức vô địch La Liga. Trong lịch sử giải đấu, chưa bao giờ Real Madrid có thể lật ngược tình thế khi bước vào 6 vòng đấu cuối với cách biệt 7 điểm trở lên so với ngôi đầu bảng.

Ở Madrid lúc này, mọi người sớm nói về mùa giải trắng tay. Sẽ là năm thứ hai liên tiếp “Los Blancos” không có danh hiệu lớn – 2 chức vô địch gần nhất là Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa, thời Carlo Ancelotti. Giờ đây, hy vọng nhỏ nhoi bỗng xuất hiện. Ngoài việc còn có trận đối đầu trực tiếp Siêu kinh điển tại Camp Nou, Barcelona còn gặp khó khi mất Lamine Yamal đến hết mùa giải.

Vén màn chấn thương của Yamal: Sao trẻ bị tố vô kỷ luật, tự làm đau chính mình?
Lamine Yamal sẽ phải nghỉ hết mùa giải sau chấn thương gân kheo gặp phải trong chiến thắng của Barcelona trước Celta Vigo. Trong lúc người hâm mộ lo...

Theo Đỗ Anh



-24/04/2026 18:18 PM (GMT+7)
