Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Real nguy cơ trắng tay, Barca 11 năm không vô địch C1 & cuộc đại tái thiết mùa hè

Sự kiện: La liga 2025-26 Barca - Real: Hận thù trăm năm Barcelona

Những thất bại cay đắng tại Champions League không chỉ khiến Barcelona và Real Madrid trắng tay ở đấu trường châu Âu, mà còn buộc hai gã khổng lồ Tây Ban Nha phải nhìn lại chính mình. Khi La Liga trở lại với chặng nước rút, cuộc đua vô địch song hành cùng một cuộc cải tổ sâu rộng.

  

Những “gót chân Achilles” bị phơi bày

Không có chỗ cho sự biện minh khi cả Barcelona lẫn Real Madrid đều bị loại theo kịch bản khó chấp nhận ở tứ kết Champions League. Họ cùng thất bại trên sân nhà, điều vốn được xem là “vùng bất khả xâm phạm”, trước khi gục ngã dù đã có thời điểm kéo lại hy vọng đi tiếp.

Real Madrid như một đại công trình ngổn ngang

Những trận thua ấy không chỉ mang lại nỗi xấu hổ mà còn gây tổn thất tài chính đáng kể. Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ tích cực, chính Atletico Madrid và Bayern Munich đã giúp hai đội bóng Tây Ban Nha nhìn rõ điểm yếu cốt lõi của mình. Đó là những vấn đề không thể che giấu bằng hào quang hay những chiến thắng tại giải quốc nội.

Các trận đấu này được ca ngợi trên toàn cầu bởi chất lượng chuyên môn và tính giải trí, nhưng trong bóng đá đỉnh cao, sự hấp dẫn không thể quy đổi thành danh hiệu. Và đó mới là thứ định nghĩa thành công.

Barcelona: Lối chơi hấp dẫn nhưng còn thiếu bản lĩnh đỉnh cao

Dưới thời Hansi Flick, Barcelona mang lại cảm giác tươi mới với lối chơi giàu năng lượng và khả năng phát triển tài năng trẻ đáng nể. Họ đang tiến gần tới chức vô địch La Liga, thậm chí có cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sáng màu ấy là những lỗ hổng rõ rệt. Hệ thống 4-2-3-1 với hàng thủ dâng cao đòi hỏi khả năng pressing đồng bộ và liên tục. Khi điều đó không được duy trì, Barcelona trở nên mong manh trước các pha phản công trực diện – điều đã lặp lại nhiều lần, từ Inter Milan mùa trước cho tới Atletico mùa này.

Đội bóng của HLV Flick còn nhiều điều cần cải thiện

Vấn đề nhân sự càng khiến tình hình thêm phức tạp. Robert Lewandowski, dù là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế hệ, không còn phù hợp với yêu cầu chiến thuật hiện tại.

Ở tuổi gần 38, "Lewy" không thể duy trì cường độ pressing cao trong khi đây lại là yếu tố sống còn trong cách vận hành đội bóng của Flick. Khi phong độ của các vệ tinh như Ferran Torres suy giảm, Barcelona cũng thiếu đi nguồn bàn thắng ổn định.

Giải pháp là một cuộc thay máu có chọn lọc. Những cái tên như Julián Alvarez, Alexander Sorloth hay Victor Osimhen đều mang đến sự cơ động và phù hợp hơn với hệ thống.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalunya cần bổ sung một trung vệ đẳng cấp, cải thiện chiều sâu hai biên và giải quyết bài toán thể lực cho bộ ba Pedri - Raphinha - Lamine Yamal. Nếu làm được, một “kỷ nguyên vàng” hoàn toàn có thể mở ra tại Camp Nou.

Real Madrid: Khủng hoảng âm ỉ từ thượng tầng đến sân cỏ

Nếu Barcelona đối mặt với bài toán chiến thuật, thì Real Madrid lại đứng trước một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống. Dù vẫn sở hữu tiềm lực tài chính hùng hậu và thương hiệu toàn cầu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cho thấy dấu hiệu của một chu kỳ suy giảm.

Quá nhiều siêu sao tấn công cũng là vấn đề với Real Madrid

Trọng tâm của vấn đề nằm ở thượng tầng. Tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Florentino Perez dường như không còn mạnh mẽ như trước, trong khi cấu trúc quản lý thiếu đi một giám đốc thể thao rõ ràng. Điều này khiến quá trình xây dựng đội hình trở nên thiếu định hướng, dễ bị chi phối bởi các tác nhân bên ngoài như người đại diện.

Sự ra đi của hàng loạt công thần như Toni Kroos, Luka Modric, Nacho hay Joselu để lại khoảng trống lớn về kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo trong đội hình. Trong khi đó, những vấn đề trên sân vẫn tồn tại: hàng thủ thiếu chắc chắn, hai cánh dễ bị khai thác, tuyến giữa thiếu một “nhạc trưởng” kiểm soát thế trận.

Bài toán khó khác là cách kết hợp Vinicius Jr. và Kylian Mbappe. Cả hai đều là ngôi sao tấn công hàng đầu, nhưng việc thiếu đóng góp phòng ngự khiến hệ thống trở nên mất cân bằng. Nếu không cải thiện, Real Madrid sẽ tiếp tục dễ bị tổn thương trước những đối thủ có tổ chức tốt.

Việc lựa chọn HLV mới (có thể là Mauricio Pochettino hoặc Jose Mourinho) cũng sẽ đóng vai trò then chốt. Nhưng quan trọng hơn, đội bóng cần một chiến lược đồng bộ giữa chuyển nhượng và triết lý thi đấu, thay vì những quyết định rời rạc như hiện tại.

Cuộc đua không chỉ là danh hiệu mà còn là tương lai

Trong bối cảnh hiện tại, Barcelona đang nắm lợi thế lớn tại LaLiga. Tuy nhiên, sự suy yếu của Real Madrid không hẳn là tin vui tuyệt đối. Lịch sử cho thấy, sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai thế lực này chính là động lực để cả hai duy trì đẳng cấp cao nhất.

La Liga cần sự ganh đua quyết liệt giữa Barca và Real

Nếu Real Madrid không thể tái thiết thành công, Barcelona có nguy cơ rơi vào trạng thái tự mãn. Ngược lại, một Madrid mạnh mẽ sẽ buộc họ phải tiếp tục hoàn thiện.

Mùa hè tới vì thế không chỉ là kỳ chuyển nhượng, mà còn là bước ngoặt định hình tương lai của cả hai CLB. Thành công hay thất bại trong công cuộc cải tổ sẽ quyết định liệu họ có thể tiếp tục thống trị bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu hay không.

HLV Alvaro Arbeloa khẳng định niềm tin vào tinh thần thi đấu của Vinicius Junior, đồng thời nhấn mạnh tham vọng giành trọn điểm số ở giai đoạn cuối...

