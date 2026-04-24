Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Barca mất nguyên đôi cánh Yamal - Raphinha, cơ hội cuối cùng cho Rashford

Sự kiện: La liga 2025-26 Marcus Rashford Barcelona

Lamine Yamal bị chấn thương đúng vào thời điểm Barcelona bước vào chặng đua quyết định của mùa giải. Nhưng trong nghịch cảnh ấy, cánh cửa lại mở ra cho Marcus Rashford.

  

Tiền đạo người Anh đang đứng trước cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị, thuyết phục Barcelona chi tiền mua đứt anh từ Manchester United vào mùa hè này.

Khoảng trống mang tên Yamal

Barcelona vừa nhận cú sốc lớn khi Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo và sẽ phải nghỉ hết phần còn lại của La Liga. Đây là tổn thất cực lớn với đội bóng xứ Catalunya, bởi Yamal không chỉ là chân sút hàng đầu mà còn là nguồn sáng tạo quan trọng nhất trên hàng công mùa này.

Cả Raphinha lẫn Yamal đều dính chấn thương

Ở tuổi 18, tuyển thủ Tây Ban Nha đã trở thành điểm tựa lớn nhất của Barcelona. Trong nhiều thời điểm, đặc biệt ở giai đoạn căng thẳng vừa qua, Yamal là người gánh vác cả hệ thống tấn công. Những pha đi bóng, khả năng tạo đột biến và bản lĩnh trong các trận cầu lớn biến anh thành quân bài không thể thay thế trong tay Hansi Flick.

Mất Yamal, Barcelona không chỉ mất đi một ngôi sao mà còn đánh mất điểm tựa chiến thuật quan trọng. Tình hình càng trở nên phức tạp khi Raphinha cũng chưa chắc kịp trở lại. Điều đó đồng nghĩa hai hành lang cánh, vốn là vũ khí lợi hại nhất của Barca, đang bị tê liệt đúng vào thời khắc quyết định của mùa giải.

Rashford & lời khẳng định cuối cùng

Trong bối cảnh ấy, Marcus Rashford bỗng trở thành phương án đáng chú ý nhất. Gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United với nhiều kỳ vọng, nhưng đến nay, tiền đạo người Anh vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn đủ lớn để trở thành lựa chọn không thể thay thế.

Rashford còn cơ hội cuối cùng để chứng minh sự hữu dụng với Barca

Rashford có những khoảnh khắc lóe sáng, song sự ổn định là điều anh còn thiếu. Thậm chí, trong thời gian gần đây, vị thế của anh trong kế hoạch của Hansi Flick đã suy giảm đáng kể. Không ít thời điểm, Rashford phải chấp nhận vai trò dự bị hoặc bị xếp sau những lựa chọn khác trên hàng công.

Tuy nhiên, bóng đá luôn mang đến những bước ngoặt bất ngờ. Chấn thương của Yamal, cộng thêm khả năng vắng mặt của Raphinha, đã mở ra cánh cửa mà Rashford khó có thể mong chờ hơn. Barcelona cần một cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng tạo khác biệt và sẵn sàng tỏa sáng trong áp lực. Rashford sở hữu đầy đủ những phẩm chất đó.

Vấn đề là anh có thể biến tiềm năng thành hiệu quả hay không.

Sáu trận để định đoạt tương lai

Barcelona còn sáu vòng đấu để bảo vệ ngôi vương La Liga. Đó cũng có thể là sáu trận quyết định tương lai của Rashford tại Camp Nou.

Ban lãnh đạo Barca vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ người Anh từ Manchester United. Mức phí chuyển nhượng không nhỏ đòi hỏi Rashford phải chứng minh anh xứng đáng trở thành một phần trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Rashford cần chứng tỏ giá trị với HLV Flick

Những trận đấu sắp tới với Getafe, Osasuna và đặc biệt là cuộc đối đầu với Real Madrid (2h, 11/5) sẽ là sân khấu lý tưởng để Rashford thể hiện giá trị. Barcelona không cần những màn trình diễn hoa mỹ vào lúc này; họ cần hiệu quả, bản lĩnh và những khoảnh khắc quyết định.

Trong suốt mùa giải, Lamine Yamal thường là người đứng ra giải quyết vấn đề cho Barca. Nhưng giờ đây, khi thần đồng 18 tuổi không thể góp mặt, đội bóng xứ Catalunya cần một người khác bước lên.

Rashford từng là ngôi sao của những trận cầu lớn tại Premier League và Champions League. Nếu còn khát khao chinh phục đỉnh cao, nếu thực sự muốn gắn bó với Barcelona, thì đây chính là thời điểm để anh chứng minh điều đó.

Không còn nhiều thời gian, cũng không còn nhiều cơ hội. Với Marcus Rashford, sáu trận còn lại có thể là tất cả.

Theo Tiến Sơn

Nguồn bài viết

