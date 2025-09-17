Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1)

C1 - Champions League | 1h45h, 18/9 | Allianz Arena Bayern Munich 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bayern Munich vs Chelsea Chelsea Điểm Neuer Laimer Upamecano Tah Stanisic Pavlovic Kimmich Olise Gnabry Diaz Kane Điểm Sanchez James Fofana Chalobah Cucurella Caicedo Fernandez Neto Palmer Garnacho Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bayern Munich Bayern Munich Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Diaz, Kane Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Thành tích đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, lịch sử cũng nghiêng về phía Bayern Munich với 4 trận thắng, 1 hoà. Lợi thế sân nhà cũng giúp Bayern Munich thêm phần tự tin khi tiếp đại diện Anh.

Không phải ngẫu nhiên, các dự đoán của giới chuyên môn đều nghiêng về khả năng Bayern Munich giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Đội hình trẻ trung của Chelsea sẽ phải đối đầu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt ở đấu trường Champions League.

Tình hình lực lượng

Về phía Bayern Munich. chủ nhà sẽ vắng nhân tố quan trọng trên hàng công là Jamal Musiala do chấn thương. Các hậu vệ cánh Hiroki Ito, Alphonso Davies, Raphael Guerreiro cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Nhưng Harry Kane và Luis Diaz đang có phong độ cao.

Trong khi đó, Chelsea cũng không có sự phục vụ của Liam Delap, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo và Mykhaylo Mudryk. Trong số này, sự vắng mặt của Delap là đáng tiếc nhất khi cầu thủ này mới dính chấn thương gân kheo cách đây không lâu. Mặc dù vậy, hàng công của Chelsea vẫn có những nhân sự thay thế xứng đáng.

AI phân tích khả năng chiến thắng của hai đội