Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1)
(1h45, 18/9, vòng bảng UEFA Champions League) Cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Chelsea được mong chờ nhất ở lượt đầu tiên vòng bảng Champions League.
C1 - Champions League | 1h45h, 18/9 | Allianz Arena
Điểm
Neuer
Laimer
Upamecano
Tah
Stanisic
Pavlovic
Kimmich
Olise
Gnabry
Diaz
Kane
Điểm
Sanchez
James
Fofana
Chalobah
Cucurella
Caicedo
Fernandez
Neto
Palmer
Garnacho
Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thành tích đối đầu
Trong 5 lần gặp nhau gần đây, lịch sử cũng nghiêng về phía Bayern Munich với 4 trận thắng, 1 hoà. Lợi thế sân nhà cũng giúp Bayern Munich thêm phần tự tin khi tiếp đại diện Anh.
Không phải ngẫu nhiên, các dự đoán của giới chuyên môn đều nghiêng về khả năng Bayern Munich giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Đội hình trẻ trung của Chelsea sẽ phải đối đầu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt ở đấu trường Champions League.
Tình hình lực lượng
Về phía Bayern Munich. chủ nhà sẽ vắng nhân tố quan trọng trên hàng công là Jamal Musiala do chấn thương. Các hậu vệ cánh Hiroki Ito, Alphonso Davies, Raphael Guerreiro cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Nhưng Harry Kane và Luis Diaz đang có phong độ cao.
Trong khi đó, Chelsea cũng không có sự phục vụ của Liam Delap, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo và Mykhaylo Mudryk. Trong số này, sự vắng mặt của Delap là đáng tiếc nhất khi cầu thủ này mới dính chấn thương gân kheo cách đây không lâu. Mặc dù vậy, hàng công của Chelsea vẫn có những nhân sự thay thế xứng đáng.
AI phân tích khả năng chiến thắng của hai đội
|Kết quả
|Xác suất
|Bayern thắng (thắng cách biệt 2 bàn trở lên)
|25%
|Bayern thắng (thắng sát nút — cách biệt 1 bàn)
|35%
|Hòa
|20%
|Chelsea thắng (thắng sát nút — cách biệt 1 bàn)
|12%
|Chelsea thắng (thắng cách biệt 2 bàn trở lên)
|8%
