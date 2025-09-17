Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-

Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bayern Munich Chelsea

(1h45, 18/9, vòng bảng UEFA Champions League) Cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Chelsea được mong chờ nhất ở lượt đầu tiên vòng bảng Champions League.

  

C1 - Champions League | 1h45h, 18/9 | Allianz Arena

Bayern Munich
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
Chelsea
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Diaz, Kane
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Chelsea: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Thành tích đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, lịch sử cũng nghiêng về phía Bayern Munich với 4 trận thắng, 1 hoà. Lợi thế sân nhà cũng giúp Bayern Munich thêm phần tự tin khi tiếp đại diện Anh.

Không phải ngẫu nhiên, các dự đoán của giới chuyên môn đều nghiêng về khả năng Bayern Munich giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Đội hình trẻ trung của Chelsea sẽ phải đối đầu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt ở đấu trường Champions League.

Tình hình lực lượng

Về phía Bayern Munich. chủ nhà sẽ vắng nhân tố quan trọng trên hàng công là Jamal Musiala do chấn thương. Các hậu vệ cánh Hiroki Ito, Alphonso Davies, Raphael Guerreiro cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Nhưng Harry Kane và Luis Diaz đang có phong độ cao.

Trong khi đó, Chelsea cũng không có sự phục vụ của Liam Delap, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo và Mykhaylo Mudryk. Trong số này, sự vắng mặt của Delap là đáng tiếc nhất khi cầu thủ này mới dính chấn thương gân kheo cách đây không lâu. Mặc dù vậy, hàng công của Chelsea vẫn có những nhân sự thay thế xứng đáng. 

AI phân tích khả năng chiến thắng của hai đội

Kết quả Xác suất
Bayern thắng (thắng cách biệt 2 bàn trở lên) 25%
Bayern thắng (thắng sát nút — cách biệt 1 bàn) 35%
Hòa 20%
Chelsea thắng (thắng sát nút — cách biệt 1 bàn) 12%
Chelsea thắng (thắng cách biệt 2 bàn trở lên) 8%

8

Bayern Munich - Chelsea 18.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 18/09
Thể lệ
Nhận định bóng đá Bayern vs Chelsea, 02h00 ngày 18/9: Khó cản bước Hùm xám
Nhận định bóng đá Bayern vs Chelsea, 02h00 ngày 18/9: Khó cản bước Hùm xám

TPO - Nhận định bóng đá trận Bayern Munich vs Chelsea diễn ra vào lúc 02h00 ngày 18/9 trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League. Phân tích thông...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2025 18:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN