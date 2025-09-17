Nhận định bóng đá Bayern vs Chelsea, 02h00 ngày 18/9: Khó cản bước Hùm xám

Chelsea sẽ phải đề phòng Harry Kane đang có phong độ rất cao trong màu áo Bayern Munich

Nhận định trước trận đấu Bayern Munich vs Chelsea

Nếu chỉ nhìn thành tích thi đấu gần đây, Chelsea đang có phong độ tương đối ổn định. Cụ thể trong 5 trận vừa qua, họ thắng 3, hoà 2 bao gồm chiến thắng đậm 4-1 AC Milan ở trận giao hữu.

Hàng tấn công The Blues ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn, một thống kê khá ấn tượng. Tuy nhiên, gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, Chelsea để Brentford cầm hoà 2-2. Kết quả này bộc lộ 1 điểm yếu của Chelsea, đó là sự thiếu tập trung và phần nào đó cả kinh nghiệm do đội hình khá nhiều gương mặt trẻ.

Trong bối cảnh trên, việc phải làm khách trên sân Allianz Arena dự báo sẽ đầy thách thức với đội bóng Anh. Đội chủ nhà Bayern Munich thậm chí còn đang có phong độ tốt hơn nhiều so với Chelsea.

Hùm xám vừa đánh bại Hamburg 5-0 ở Bundesliga và đây là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Hàng tấn công Bayern Munich đã ghi tới 19 bàn, trong số này tiền đạo Harry Kane ghi 5 bàn chỉ sau 3 lần ra sân ở Bundesliga. Sự ăn ý giữa các tuyến tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Bayern Munich.

Thành tích đối đầu, lực lượng

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, lịch sử cũng nghiêng về phía Bayern Munich với 4 trận thắng, 1 hoà. Lợi thế sân nhà cũng giúp Bayern Munich thêm phần tự tin khi tiếp đại diện Anh.

Không phải ngẫu nhiên, các dự đoán của giới chuyên môn đều nghiêng về khả năng Bayern Munich giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Đội hình trẻ trung của Chelsea sẽ phải đối đầu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt ở đấu trường Champions League.

Về lực lượng, Bayern Munich vắng Jamal Musiala, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Raphael Guerreiro vì chấn thương. Nhưng Harry Kane và Luis Diaz đang có phong độ cao. Chelsea cũng không có sự phục vụ của Liam Delap, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo và Mykhaylo Mudryk.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 2-0 Chelsea

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Chelsea

Bayern Munich: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Diaz - Kane.

Chelsea: Sanchez - James, Fofana, Chalobah, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Neto, Palmer, Garnacho - Pedro.