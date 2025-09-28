Trực tiếp bóng đá Barcelona - Sociedad: Chờ Yamal - Rashford tỏa sáng (La Liga)
(23h30, 28/9, vòng 7 La Liga) Barcelona có cơ hội bằng vàng để leo lên ngôi đầu La Liga. Muốn vậy, đoàn quân của HLV Hansi Flick phải đánh bại được Sociedad.
Laliga | 23h30, 28/9 |
Điểm
Szczesny
Kounde
Eric Garcia
Christenen
Balde
De Jong
Pedri
Yamal
Olmo
Rashford
Lewandowski
Điểm
Remiro
Aramburu
Zubeldia
Caleta-Car
Gomez
Kubo
Mendez
Gorrotxategi
Soler
Barrenetxea
Oyarzabal
Barca khởi đầu ấn tượng
Barcelona khởi đầu mùa giải ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại tại La Liga, trong đó có 5 chiến thắng. Lúc này, đoàn quân của HLV Hansi Flick chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Cơ hội cướp lấy ngôi đầu bảng đang là rất lớn do Real Madrid vừa thua đậm Atletico Madrid. Barcelona chỉ phải gặp Real Sociedad đang khủng hoảng trầm trọng, khi đang xếp thứ 17 sau 6 vòng đấu.
Cơ hội nào cho đội khách?
Real Sociedad khó có thể tạo ra bất ngờ trước Barcelona đang thăng hoa dưới triều đại của HLV Hansi Flick. Barcelona đang chơi tốt bất chấp việc các trụ cột liên tục gặp chấn thương. Đội bóng xứ Catalan là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu và rất mạnh trong khâu tấn công. Họ vẫn có thể liên tục giành được nhiều kết quả thuận lợi mặc dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal.
Chấn thương đồng loạt ập tới
Barcelona đang bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn, không phải vì lịch thi đấu mà vì lực lượng của họ bị tổn thất khá nặng nề. Và những mất mát này dự kiến sẽ khiến họ không có quân số tốt nhất khi El Clasico xảy ra.
Sau khi Gavi bị chấn thương nặng phải nghỉ tới 5 tháng, hiện Barcelona sẽ không có thêm tiền vệ tấn công Fermin Lopez. Bên cạnh đó, cả ngôi sao chủ lực Raphinha và thủ môn Joan Garcia cũng đều đã bị đau và sẽ không thi đấu khi Barca gặp Paris Saint-Germain ở Cúp C1.
Garcia sẽ phải nghỉ 6 tuần và điều đó đồng nghĩa anh cùng với Gavi chắc chắn vắng mặt khi Barcelona đến làm khách tại Bernabeu cuối tháng sau (22h15, 26/10). Thời điểm Fermin Lopez có thể trở lại cũng chưa được xác định nên nguy cơ Lopez nghỉ El Clasico cũng khá cao. Chỉ có Raphinha chắc chắn kịp trở lại do nghỉ 3 tuần.
Gánh nặng dồn lên vai Yamal - Rashford
Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện khi Lamine Yamal và Alejandro Balde đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng tái xuất. Hơn nữa, Barca đang có Marcus Rashford đạt phong độ cao, thi đấu cực kỳ nỗ lực và hiệu quả với 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Cùng với đó là khả năng tham gia vào lối chơi ấn tượng mà cầu thủ người Anh đã thể hiện kể từ khi gia nhập đội chủ sân Nou Camp theo dạng cho mượn từ MU.
Lamine Yamal đã không giấu nổi niềm vui khi tái xuất sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương háng. Quả bóng bạc 2025 đã bỏ lỡ các trận đấu của Barcelona trước Valencia, Newcastle, Getafe và Real Oviedo trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngồi ngoài của anh có vẻ đã kết thúc.
