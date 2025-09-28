Nhận định Barcelona vs Real Sociedad, 23h30 ngày 28/9: Chiếm lấy đỉnh bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nhận định Barcelona vs Real Sociedad, 23h30 ngày 28/9: Chiếm lấy đỉnh bảng

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Sociedad, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại thảm hại trước Atletico Madrid, Real Madrid đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ cần một chiến thắng để hoàn thành nhiệm vụ này.

Barcelona là đội duy nhất bất bại tại La Liga.

Barcelona là đội duy nhất bất bại tại La Liga.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona khởi đầu mùa giải ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại tại La Liga, trong đó có 5 chiến thắng. Lúc này, đoàn quân của HLV Hansi Flick chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Cơ hội cướp lấy ngôi đầu bảng đang là rất lớn do Real Madrid vừa thua đậm Atletico Madrid. Barcelona chỉ phải gặp Real Sociedad đang khủng hoảng trầm trọng, khi đang xếp thứ 17 sau 6 vòng đấu.

Real Sociedad chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và điều này đã diễn ra kể từ mùa giải trước. Chất lượng đội hình đi xuống khiến đội bóng xứ Basque loay hoay trong việc tìm lại ánh hào quang tại La Liga. Real Sociedad thậm chí còn thất bại trước một đội bóng mới lên hạng như Real Oviedo ở mùa giải này. Rất may là họ vừa ngắt mạch trận bết bát bằng thắng lợi tối thiểu trước Mallorca, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, Real Sociedad khó có thể tạo ra bất ngờ trước Barcelona đang thăng hoa dưới triều đại của HLV Hansi Flick. Barcelona đang chơi tốt bất chấp việc các trụ cột liên tục gặp chấn thương. Đội bóng xứ Catalan là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu và rất mạnh trong khâu tấn công. Họ vẫn có thể liên tục giành được nhiều kết quả thuận lợi mặc dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal.

Barcelona thường gặp khó trước Real Madrid mỗi khi phải tới xứ Basque, họ thất bại trước đối thủ vào mùa trước với tỷ số 0-1. Nhưng trận đấu vào ngày Chủ nhật lại diễn ra ở sân nhà của đội bóng xứ Catalan. Vì thế, ba điểm đã gần như nằm chắc trong túi của thầy trò HLV Hansi Flick, thậm chí đây có thể là chiến thắng với cách biệt lớn. Thêm 1 chiến thắng nữa, Barcelona sẽ vươn lên ngôi đầu, khẳng định vị thế của ĐKVĐ và gây sức ép đáng kể lên Real Madrid đang rệu rã sau trận thua bẽ bàng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona bất bại 7 trận đấu trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận thắng. Trong khi đó, Real Sociedad thắng 1, hòa 2 và thua 3.

Real Sociedad chơi khá tốt mỗi khi gặp Barcelona trong thời gian gần đây, khi thắng 2 trong 5 lần đối đầu, Barcelona thắng 3 trận. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân khách gần nhất của đội bóng xứ Basque trước Barcelona đã diễn ra từ hơn 2 năm trước.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona đón chào sự trở lại của 2 trụ cột Balde và Lamine Yamal. Nhưng họ vừa mất Joan Garcia, Raphinha, Gavi, Fermin Lopez do chấn thương. Ter Stegen chưa hẹn ngày trở lại, trong khi Casado bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Sociedad thiếu Yangel Herrera và Oskarsson.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Christenen, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-0 Real Sociedad

Barca "tan hoang" trước thềm trận gặp PSG, mối lo kéo dài tới Siêu kinh điển
Barca "tan hoang" trước thềm trận gặp PSG, mối lo kéo dài tới Siêu kinh điển

Barcelona đang gặp tổn thất lực lượng khá nặng ngay trước thềm những trận quan trọng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khanh Kiều ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 07:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN