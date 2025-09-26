Barca có biến: Raphinha chấn thương, Flick tiếp tục căng thẳng với De La Fuente

Raphinha chấn thương, chưa rõ phải nghỉ bao lâu

Màn lội ngược dòng của Barcelona trước Real Oviedo không được trọn vẹn khi đội phó Raphinha sớm phải rời sân. Tiền vệ người Brazil được HLV Hansi Flick cho ra nghỉ ở phút 65. Người thay thế là Lewandowski chỉ mất 5 phút để nâng tỉ số lên 2-1 cho Barcelona.

Theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, Raphinha xin rời sân bởi cảm thấy cơn đau ở phần gân kheo. Đây là loại chấn thương rất nhạy cảm và thường là do cầu thủ bị quá tải. Điều này rất đúng với Raphinha bởi tiền vệ này đã phải “chạy xô” từ châu Âu sang châu Mỹ rồi lại ngược về châu Âu trong tháng 9.

Bản thân HLV Hansi Flick cũng không dám tự tin về tình trạng của Raphinha trong buổi họp báo sau trận: “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ phải chờ buổi kiểm tra toàn diện trong ngày mai để có thể chắc chắn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

Đây có thể nói là mặt trái của việc thi đấu tốt. Ngoài chơi cho CLB, các cầu thủ còn phải thi đấu cho ĐTQG. Trước Raphinha, Hansi Flick đã rất bực mình với trường hợp của Lamine Yamal và chỉ trích thẳng HLV De la Fuente của ĐT Tây Ban Nha.

“Thật đáng xấu hổ! Yamal đã bị đau ngay từ lúc được triệu tập lên tuyển. Cậu ấy phải uống thuốc giảm đau để thi đấu nhưng phải thi đấu lần lượt 79 và 73 phút trong hai trận. Trong thời gian giữa hai trận, Yamal còn không tập luyện nổi. Vậy mà họ vẫn bắt cậu ấy ra sân. Họ hoàn toàn không nghĩ tới cầu thủ của mình. ĐT Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ giỏi và điều họ cần làm là bảo vệ họ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Điều đó khiến tôi lo lắng”.

Trong diễn biến mới nhất, HLV De la Fuente đã “phản pháo” lại phát biểu của Hansi Flick: “Theo bạn, ngày hôm nay trên mảnh đất quê hương tôi và trong phút giây được vinh danh, tôi sẽ nhớ những gì Hansi Flick nói ư? Chắc chắn là không rồi, tôi không hứng thú với mấy câu nói đó”. Trước đó, vị HLV này vừa nhận được phần thưởng tri ân từ LĐBĐ Tây Ban Nha.

Sau đó vài tiếng, Hansi Flick được các phóng viên tiết lộ về câu chuyện này và ông thầy người Đức tỏ ra rất bình thản. HLV của Barcelona yêu cầu phóng viên tường thuật chính xác những gì De la Fuente nói rồi thốt lên rằng: “Nếu ông ta nói như vậy, tôi không còn gì để nói cả. Tôi có suy nghĩ riêng của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV người Đức có va chạm với các HLV ở ĐTQG. Trước đó, Hansi Flick từng yêu cầu Barcelona không nhả quân cho U21 Tây Ban Nha để đảm bảo đội một có nguồn thay thế.