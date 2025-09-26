Barca có biến: Raphinha chấn thương, Flick tiếp tục căng thẳng với De La Fuente

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Barca có biến: Raphinha chấn thương, Flick tiếp tục căng thẳng với De La Fuente

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong khi chấn thương của Raphinha chưa rõ nặng hay nhẹ, HLV Hansi Flick tiếp tục căng thẳng với HLV ĐT Tây Ban Nha, De La Fuente.

  

Raphinha chấn thương, chưa rõ phải nghỉ bao lâu

Màn lội ngược dòng của Barcelona trước Real Oviedo không được trọn vẹn khi đội phó Raphinha sớm phải rời sân. Tiền vệ người Brazil được HLV Hansi Flick cho ra nghỉ ở phút 65. Người thay thế là Lewandowski chỉ mất 5 phút để nâng tỉ số lên 2-1 cho Barcelona.

Raphinha chấn thương và chưa rõ phải nghỉ bao lâu

Raphinha chấn thương và chưa rõ phải nghỉ bao lâu

Theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, Raphinha xin rời sân bởi cảm thấy cơn đau ở phần gân kheo. Đây là loại chấn thương rất nhạy cảm và thường là do cầu thủ bị quá tải. Điều này rất đúng với Raphinha bởi tiền vệ này đã phải “chạy xô” từ châu Âu sang châu Mỹ rồi lại ngược về châu Âu trong tháng 9.

Bản thân HLV Hansi Flick cũng không dám tự tin về tình trạng của Raphinha trong buổi họp báo sau trận: “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ phải chờ buổi kiểm tra toàn diện trong ngày mai để có thể chắc chắn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

De La Fuente gia tăng mâu thuẫn với Hansi Flick

Đây có thể nói là mặt trái của việc thi đấu tốt. Ngoài chơi cho CLB, các cầu thủ còn phải thi đấu cho ĐTQG. Trước Raphinha, Hansi Flick đã rất bực mình với trường hợp của Lamine Yamal và chỉ trích thẳng HLV De la Fuente của ĐT Tây Ban Nha.

Hansi Flick tiếp tục căng thẳng với De La Fuente

Hansi Flick tiếp tục căng thẳng với De La Fuente

“Thật đáng xấu hổ! Yamal đã bị đau ngay từ lúc được triệu tập lên tuyển. Cậu ấy phải uống thuốc giảm đau để thi đấu nhưng phải thi đấu lần lượt 79 và 73 phút trong hai trận. Trong thời gian giữa hai trận, Yamal còn không tập luyện nổi. Vậy mà họ vẫn bắt cậu ấy ra sân. Họ hoàn toàn không nghĩ tới cầu thủ của mình. ĐT Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ giỏi và điều họ cần làm là bảo vệ họ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Điều đó khiến tôi lo lắng”.

Trong diễn biến mới nhất, HLV De la Fuente đã “phản pháo” lại phát biểu của Hansi Flick: “Theo bạn, ngày hôm nay trên mảnh đất quê hương tôi và trong phút giây được vinh danh, tôi sẽ nhớ những gì Hansi Flick nói ư? Chắc chắn là không rồi, tôi không hứng thú với mấy câu nói đó”. Trước đó, vị HLV này vừa nhận được phần thưởng tri ân từ LĐBĐ Tây Ban Nha.

Sau đó vài tiếng, Hansi Flick được các phóng viên tiết lộ về câu chuyện này và ông thầy người Đức tỏ ra rất bình thản. HLV của Barcelona yêu cầu phóng viên tường thuật chính xác những gì De la Fuente nói rồi thốt lên rằng: “Nếu ông ta nói như vậy, tôi không còn gì để nói cả. Tôi có suy nghĩ riêng của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV người Đức có va chạm với các HLV ở ĐTQG. Trước đó, Hansi Flick từng yêu cầu Barcelona không nhả quân cho U21 Tây Ban Nha để đảm bảo đội một có nguồn thay thế.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Barcelona lội ngược dòng: Đẳng cấp Lewandowski tuổi 37, Rashford lu mờ Raphinha
Barcelona lội ngược dòng: Đẳng cấp Lewandowski tuổi 37, Rashford lu mờ Raphinha

Barcelona đã lội ngược dòng đánh bại tân binh Real Oviedo nhờ những điều chỉnh kịp thời của HLV Hansi Flick.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 08:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN