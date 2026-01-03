Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga)

Laliga | 3h, 4/1 | RCDE Stadium Espanyol 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Espanyol vs Barcelona Barcelona Điểm Dmitrovic El Hilali Calero Cabrera Romero Lozano Gonzalez Exposito Dolan Milla Jaen Điểm Joan Garcia Cubarsi Martin Balde Eric Garcia Pedri De Jong Raphinha Yamal Rashford Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Espanyol Espanyol Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Gonzalez, Exposito, Dolan, Milla, Jaen Joan Garcia, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, Pedri, De Jong, Raphinha, Yamal, Rashford, Torres

⚡ HLV Flick thừa nhận muốn chiêu mộ thêm trung vệ

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Hansi Flick thừa nhận ông muốn Barcelona chiêu mộ một hậu vệ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, dù thừa nhận mục tiêu này không hề dễ dàng:

“Nhìn vào hàng phòng ngự, với các trung vệ và hậu vệ cánh, chúng tôi cần thêm cầu thủ. Nhưng chúng tôi phải thảo luận về điều này, và việc chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp cao trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không hề dễ dàng. Tôi tin rằng đội bóng sẽ tìm ra giải pháp hợp lý".

🔥 Espanyol thăng hoa, quyết chơi “tất tay”

Espanyol đang nổi lên như một “hiện tượng lạ” tại La Liga mùa này. Đội bóng xứ Catalunya thăng hoa với chuỗi 5 vòng đấu toàn thắng, mới nhất là màn hạ gục Athletic Bilbao 2-1 ngay tại San Mames - nơi vốn luôn là “tử địa” với nhiều ông lớn. Nhờ phong độ ấn tượng đó, thầy trò HLV Manolo Gonzalez đã leo thẳng lên vị trí thứ 5 trên BXH.

Sau 33 điểm đã giành được, Espanyol chỉ còn kém Atletico Madrid (thứ 3) đúng 4 điểm và Villarreal (thứ 4) 2 điểm. Điều này đồng nghĩa, nếu đánh bại Barca ở trận derby Catalunya, cánh cửa Top 4 sẽ mở toang trước mắt đội chủ sân RCDE.

⚡ Barcelona và thử thách lớn

Barcelona chưa bao giờ có một chuyến làm khách dễ thở trên sân RCDE. Nay gặp một Espanyol đang vào phom, thầy trò HLV Hansi Flick càng phải chuẩn bị tinh thần cho 90 phút đầy giông bão.

Lịch sử đang đứng về phía Barca. Trong 16 lần gần nhất làm khách trên sân Espanyol, đội bóng xứ Catalunya áo đỏ-xanh thắng tới 9 trận và hòa 7, chưa từng nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, quá khứ khó có thể đảm bảo cho hiện tại, nhất là khi Espanyol đang chơi thứ bóng đá đầy tự tin và khó chịu.

Dẫu vậy, Barcelona của HLV Hansi Flick vẫn đang băng băng về đích khi dẫn đầu La Liga, hơn Real Madrid 4 điểm. Đáng sợ hơn, hàng công của họ đã ghi tới 51 bàn từ đầu mùa - con số nhiều hơn gấp đôi tổng số pha lập công của Espanyol.

Vì thế, dù có thể khiến Barca gặp vô vàn khó khăn, Espanyol vẫn khó lòng tạo “địa chấn” bằng một chiến thắng. Kịch bản khả dĩ nhất với đội chủ sân RCDE có lẽ chỉ là giữ lại 1 điểm, buộc Barcelona phải chia điểm trong trận derby Catalunya.