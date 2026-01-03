Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga)

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(3h, 4/1, vòng 18 La Liga) HLV Hansi Flick hé lộ về vị trí mà Barcelona cần phải đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

  

Laliga | 3h, 4/1 | RCDE Stadium

Espanyol
Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga) - 1
Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Gonzalez, Exposito, Dolan, Milla, Jaen
Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga) - 1
Joan Garcia, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, Pedri, De Jong, Raphinha, Yamal, Rashford, Torres

⚡ HLV Flick thừa nhận muốn chiêu mộ thêm trung vệ

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Hansi Flick thừa nhận ông muốn Barcelona chiêu mộ một hậu vệ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, dù thừa nhận mục tiêu này không hề dễ dàng:

“Nhìn vào hàng phòng ngự, với các trung vệ và hậu vệ cánh, chúng tôi cần thêm cầu thủ. Nhưng chúng tôi phải thảo luận về điều này, và việc chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp cao trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không hề dễ dàng. Tôi tin rằng đội bóng sẽ tìm ra giải pháp hợp lý".

🔥 Espanyol thăng hoa, quyết chơi “tất tay”

Espanyol đang nổi lên như một “hiện tượng lạ” tại La Liga mùa này. Đội bóng xứ Catalunya thăng hoa với chuỗi 5 vòng đấu toàn thắng, mới nhất là màn hạ gục Athletic Bilbao 2-1 ngay tại San Mames - nơi vốn luôn là “tử địa” với nhiều ông lớn. Nhờ phong độ ấn tượng đó, thầy trò HLV Manolo Gonzalez đã leo thẳng lên vị trí thứ 5 trên BXH.

Sau 33 điểm đã giành được, Espanyol chỉ còn kém Atletico Madrid (thứ 3) đúng 4 điểm và Villarreal (thứ 4) 2 điểm. Điều này đồng nghĩa, nếu đánh bại Barca ở trận derby Catalunya, cánh cửa Top 4 sẽ mở toang trước mắt đội chủ sân RCDE.

⚡ Barcelona và thử thách lớn

Barcelona chưa bao giờ có một chuyến làm khách dễ thở trên sân RCDE. Nay gặp một Espanyol đang vào phom, thầy trò HLV Hansi Flick càng phải chuẩn bị tinh thần cho 90 phút đầy giông bão.

Lịch sử đang đứng về phía Barca. Trong 16 lần gần nhất làm khách trên sân Espanyol, đội bóng xứ Catalunya áo đỏ-xanh thắng tới 9 trận và hòa 7, chưa từng nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, quá khứ khó có thể đảm bảo cho hiện tại, nhất là khi Espanyol đang chơi thứ bóng đá đầy tự tin và khó chịu.

Dẫu vậy, Barcelona của HLV Hansi Flick vẫn đang băng băng về đích khi dẫn đầu La Liga, hơn Real Madrid 4 điểm. Đáng sợ hơn, hàng công của họ đã ghi tới 51 bàn từ đầu mùa - con số nhiều hơn gấp đôi tổng số pha lập công của Espanyol.

Vì thế, dù có thể khiến Barca gặp vô vàn khó khăn, Espanyol vẫn khó lòng tạo “địa chấn” bằng một chiến thắng. Kịch bản khả dĩ nhất với đội chủ sân RCDE có lẽ chỉ là giữ lại 1 điểm, buộc Barcelona phải chia điểm trong trận derby Catalunya.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
Barcelona chưa chốt mua đứt Rashford, hé lộ lý do ngôi sao sẽ bị trả về MU
Barcelona chưa chốt mua đứt Rashford, hé lộ lý do ngôi sao sẽ bị trả về MU

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Barcelona chưa chắc chắn mua đứt tiền đạo Marcus Rashford dù cho anh có nhiều cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 15:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN