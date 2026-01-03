Trực tiếp bóng đá Espanyol - Barcelona: HLV Flick thừa nhận muốn mua tân binh (La Liga)
(3h, 4/1, vòng 18 La Liga) HLV Hansi Flick hé lộ về vị trí mà Barcelona cần phải đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Laliga | 3h, 4/1 | RCDE Stadium
Điểm
Dmitrovic
El Hilali
Calero
Cabrera
Romero
Lozano
Gonzalez
Exposito
Dolan
Milla
Jaen
Điểm
Joan Garcia
Cubarsi
Martin
Balde
Eric Garcia
Pedri
De Jong
Raphinha
Yamal
Rashford
Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚡ HLV Flick thừa nhận muốn chiêu mộ thêm trung vệ
Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Hansi Flick thừa nhận ông muốn Barcelona chiêu mộ một hậu vệ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, dù thừa nhận mục tiêu này không hề dễ dàng:
“Nhìn vào hàng phòng ngự, với các trung vệ và hậu vệ cánh, chúng tôi cần thêm cầu thủ. Nhưng chúng tôi phải thảo luận về điều này, và việc chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp cao trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không hề dễ dàng. Tôi tin rằng đội bóng sẽ tìm ra giải pháp hợp lý".
🔥 Espanyol thăng hoa, quyết chơi “tất tay”
Espanyol đang nổi lên như một “hiện tượng lạ” tại La Liga mùa này. Đội bóng xứ Catalunya thăng hoa với chuỗi 5 vòng đấu toàn thắng, mới nhất là màn hạ gục Athletic Bilbao 2-1 ngay tại San Mames - nơi vốn luôn là “tử địa” với nhiều ông lớn. Nhờ phong độ ấn tượng đó, thầy trò HLV Manolo Gonzalez đã leo thẳng lên vị trí thứ 5 trên BXH.
Sau 33 điểm đã giành được, Espanyol chỉ còn kém Atletico Madrid (thứ 3) đúng 4 điểm và Villarreal (thứ 4) 2 điểm. Điều này đồng nghĩa, nếu đánh bại Barca ở trận derby Catalunya, cánh cửa Top 4 sẽ mở toang trước mắt đội chủ sân RCDE.
⚡ Barcelona và thử thách lớn
Barcelona chưa bao giờ có một chuyến làm khách dễ thở trên sân RCDE. Nay gặp một Espanyol đang vào phom, thầy trò HLV Hansi Flick càng phải chuẩn bị tinh thần cho 90 phút đầy giông bão.
Lịch sử đang đứng về phía Barca. Trong 16 lần gần nhất làm khách trên sân Espanyol, đội bóng xứ Catalunya áo đỏ-xanh thắng tới 9 trận và hòa 7, chưa từng nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, quá khứ khó có thể đảm bảo cho hiện tại, nhất là khi Espanyol đang chơi thứ bóng đá đầy tự tin và khó chịu.
Dẫu vậy, Barcelona của HLV Hansi Flick vẫn đang băng băng về đích khi dẫn đầu La Liga, hơn Real Madrid 4 điểm. Đáng sợ hơn, hàng công của họ đã ghi tới 51 bàn từ đầu mùa - con số nhiều hơn gấp đôi tổng số pha lập công của Espanyol.
Vì thế, dù có thể khiến Barca gặp vô vàn khó khăn, Espanyol vẫn khó lòng tạo “địa chấn” bằng một chiến thắng. Kịch bản khả dĩ nhất với đội chủ sân RCDE có lẽ chỉ là giữ lại 1 điểm, buộc Barcelona phải chia điểm trong trận derby Catalunya.
Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Barcelona chưa chắc chắn mua đứt tiền đạo Marcus Rashford dù cho anh có nhiều cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou.
