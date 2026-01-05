Real Madrid đại thắng: Hat-trick đỉnh cao của Gonzalo Garcia, lu mờ Antony

🚀 Chiến thắng giải tỏa cho Xabi Alonso

Real Madrid mở màn chuyến hành trình “ngược chiều Ba Vua”, từ Madrid hướng về phương Đông, bằng một chiến thắng đậm mang tính giải tỏa cho Xabi Alonso. Đây là liều oxy cần thiết trước khi ông đặt cược tất tay ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

Gonzalo Garcia tỏa sáng rực rỡ

Người mang lại cú hích ấy không ai khác ngoài canh bạc cá nhân nhất của ông: Gonzalo Garcia. Cậu nhóc từng được trao cơ hội ở Club World Cup khi Mbappe vắng mặt đã đáp lại bằng đẳng cấp, dập tắt mọi tranh luận xoay quanh tương lai Endrick bằng bàn thắng và cả lối chơi.

Gonzalo là ngôi sao của một trận cầu giải trí, nơi Betis đã nỗ lực chiến đấu, nhưng sau cùng vẫn phải nhận thất bại 1-5. Một chiến thắng có giá trị cho Real Madrid, xét trong bối cảnh cả hai đội đều vừa trải qua giai đoạn không mấy dễ chịu.

⚡ Không Mbappe, Madrid vẫn chơi bốc lửa

Real Madrid nhập cuộc vũ bão, như muốn chứng minh họ vẫn đá hay khi thiếu Kylian Mbappe. Alonso lấp khoảng trống áo số 10 bằng Gonzalo Garcia, y như ở FIFA Club World Cup 2025. Và hình ảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lập tức gợi nhớ quãng thời gian ấy: pressing gắt, lên bóng trực diện. Nhờ vậy, phần thưởng đến sớm.

Sự cơ động của Rodrygo giúp ích nhiều cho Real Madrid

Vinicius nỗ lực gánh vác hàng công. Anh liên tục khoan phá cánh phải của Angel Ortiz - lựa chọn của HLV Pellegrini - vượt qua hai, ba lần rồi buộc hậu vệ này nhận thẻ vàng. Từ đó mở ra bàn thắng: Rodrygo treo bóng mềm mại, Gonzalo Garcia đánh đầu lái bóng vào lưới, gọn gàng và lạnh lùng.

🟢 Betis vùng lên, nhưng chưa đủ

Betis chật vật tìm nhịp chơi. Hai cánh trở thành điểm yếu khi không chỉ Vinicius mà cả Rodrygo cũng khiến Ricardo Rodriguez khốn đốn. Rodrygo Goes không chỉ hay khi có bóng, mà còn chịu khó lùi sâu theo yêu cầu chiến thuật. Dù vậy, Pellegrini sớm nhận ra Real Madrid chùng xuống và tận dụng để giành lại thế trận: kéo dài thời lượng kiểm soát bóng, tìm Fornals giữa các tuyến và như thế là đủ để khuấy động trận đấu.

Dẫu thế, Courtois không bị thử thách quá nhiều. Hai cú sút xa của Deossa không đủ hiểm. Người hùng thầm lặng là Valverde, kín kẽ như một hậu vệ cánh thực thụ trong hai pha cắt bóng nguy hiểm của Cucho Hernandez và Fornals; đặc biệt là pha phá bóng ngay trước giờ nghỉ, tước bàn thắng mười mươi của Ruibal.

Trận này, dấu ấn của Antony không nhiều. Một số cơ hội được cầu thủ người Brazil tạo ra, nhưng điều khiến người ta nhớ đến nhiều ở Antony trận này là pha tranh chấp quyết liệt với đồng hương Rodrygo bên kia chiến tuyến. Antony rời sân ở phút 88 mà không ghi bàn hay kiến tạo.

🎯 Show diễn của Gonzalo Garcia

HLV Pellegrini thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ để tìm bàn gỡ, nhưng Real Madrid không cho Betis thời gian. Phút 50, Gonzalo Garcia đứng trống trải trước vòng cấm, nhận bóng từ Valverde và tạo ra siêu phẩm: khống chế bằng ngực, xoay người vô-lê đưa bóng găm thẳng góc xa. Một siêu phẩm về kỹ thuật, nhưng cũng là hệ quả của hàng thủ Betis buông lỏng.

Ngay sau đó, từ quả phạt góc của Rodrygo, Asencio băng vào đánh đầu tung nóc lưới. 3-0, và không ai bên phía Betis đủ quyết liệt để cản bước trung vệ của Real Madrid.

Vinicius trải qua trận đấu không thành công như kỳ vọng

😬 Khoảnh khắc chao đảo và tiếng huýt sáo

Trong vài phút, Bernabeu chờ đợi một cơn mưa bàn thắng. Valles phải trổ tài cản phá. Nhưng rồi Madrid lại “tắt điện”, Betis vùng lên với ba pha hãm thành liên tiếp: Lo Celso đưa bóng trúng cột dọc từ quả đá phạt. Những tiếng huýt sáo bắt đầu xuất hiện.

Cuối cùng, Cucho Hernandez tận dụng đường chuyền của Ruibal để ghi bàn danh dự, khéo léo loại Courtois. Betis thắp lại hy vọng mong manh.

🔚 Dấu ấn chiến thuật của Xabi Alonso

Madrid còn một phen thót tim khi Riquelme sút trúng cột. Đám đông ở Bernabeu lại huýt sáo! Xabi Alonso lập tức phản ứng, tung Guler và Mastantuono vào sân để “hạ nhiệt”. Guler bị phàn nàn vì giữ bóng, nhưng đó chính là nhiệm vụ: kéo giãn đội hình, làm chậm nhịp trận đấu và tung đòn kết liễu.

Phút 82, từ đường căng ngang của Guler, Gonzalo Garcia đánh gót tinh tế hoàn tất cú hat-trick. Bernabeu đứng cả dậy khi anh rời sân. Cùng khán đài ấy trước đó còn dành tiếng la ó cho Vinicius. Bóng đá là thế!

Khi Betis buông xuôi, Fran Garcia ấn định “manita”. Năm bàn thắng của Real Madrid đều thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Cảnh tượng hiếm thấy đến mức… các bậc cao niên ở Bernabeu cũng phải lắc đầu ngạc nhiên.