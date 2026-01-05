Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid đại thắng Betis, quyết bám đuổi Barca

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Barcelona

Cuộc đua La Liga vẫn đang cực kỳ hấp dẫn. Chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Betis cho thấy, đội bóng của HLV Alonso vẫn có thể đua sòng phẳng với Barcelona.

  

Real Madrid giữ khoảng cách với Barca

Real Madrid đánh bại Betis 5-1 tại Bernabeu, với Gonzalo Garcia là nhân vật trung tâm của trận đấu. Chiến thắng đậm này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục bám đuổi Barcelona với khoảng cách 4 điểm, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya cũng ca khúc khải hoàn khi thắng Espanyol 2-0 ở trận derby ngày thứ Bảy.

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid đại thắng Betis, quyết bám đuổi Barca - 1

Gonzalo Garcia tỏa sáng, giúp Real Madrid đại thắng Betis

🗓️ Vòng 18: Cuộc đua nóng dần

Vòng 18 La Liga khởi tranh từ thứ Sáu với trận hòa 1-1 giữa Rayo Vallecano và Getafe. Sang thứ Bảy, bốn trận đấu đã diễn ra:

- Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol trong trận derby xứ Catalunya.

- Celta Vigo đè bẹp Valencia 4-1.

- Osasuna và Athletic Bilbao chia điểm với tỷ số 1-1.

- Villarreal giành trọn 3 điểm khi thắng 3-1 trên sân Elche.

🔴 Chủ nhật bận rộn, kịch tính đến phút chót

Ngày Chủ nhật mở màn bằng cú sốc tại Sánchez Pizjuan, nơi Levante thắng Sevilla 3-0 ngay trên sân khách. Tiếp đó, Real Madrid tiếp Betis tại Bernabeu và khép lại trận đấu bằng thắng lợi 5-1 đầy thuyết phục.

Hai cặp đấu còn lại là Deportivo hòa Alaves 1-1 và Mallorca để thua Girona 1-2 trên sân nhà. Vòng 18 khép lại bằng màn so tài giữa Real Sociedad và Atletico Madrid, trận đấu được chờ đợi để định hình rõ hơn cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

05/01/2026 03:06 AM (GMT+7)
