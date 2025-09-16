Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal

(23h45, 16/9, vòng bảng Champions League) Arsenal đang có thanh thế cao trong khi Athletic Bilbao dù đá sân nhà nhưng tổn thất lực lượng và vừa thua bất ngờ.

  

C1 - Champions League | 23h45, 16/9 | San Mames

Athletic Bilbao
Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1) - 1
Simon, Berchiche, Vivian, Paredes, Areso, Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Sancet, Berenguer, Sannadi
Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1) - 1
Raya, Calafiori, Mosquera, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Merino, Eze, Madueke, Gyokeres

🌪️ Chủ nhà lung lay trước trận đấu lớn

Athletic Bilbao vừa thua bất ngờ 0-1 trước Alaves ở vòng 4 La Liga trong bối cảnh mất hàng loạt trụ cột vì những lý do khác nhau. Đây là thất bại đầu tiên của họ sau khi đã thắng 3 vòng đầu, và Bilbao lúc này đang vắng 4 cầu thủ, bao gồm cả tiền đạo cánh ngôi sao Nico Williams.

Đáng tiếc hơn nữa, trung vệ Aymeric Laporte dù đã được FIFA xử cho thắng vụ kiện tụng với Al Nassr, nhưng lúc này anh vẫn chưa giải quyết xong giấy tờ để được đăng ký thi đấu ở cúp châu Âu cho Athletic.

🧘 "Pháo thủ" ung dung nhờ chiều sâu

Arsenal vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nottingham Forest trong một ngày thi đấu chói sáng của Martin Zubimendi. Dù Arsenal đang vắng mặt những Havertz, Odegaard, Saka, Saliba vì chấn thương, chiều sâu đội hình dày đã giúp cho Arsenal vẫn có được những kết quả tốt. 

16/09/2025 16:25 PM (GMT+7)
