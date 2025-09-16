Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1)
(23h45, 16/9, vòng bảng Champions League) Arsenal đang có thanh thế cao trong khi Athletic Bilbao dù đá sân nhà nhưng tổn thất lực lượng và vừa thua bất ngờ.
C1 - Champions League | 23h45, 16/9 | San Mames
Điểm
Simon
Berchiche
Vivian
Paredes
Areso
Galarreta
Jauregizar
Inaki Williams
Sancet
Berenguer
Sannadi
Điểm
Raya
Calafiori
Mosquera
Gabriel
Timber
Zubimendi
Rice
Merino
Eze
Madueke
Gyokeres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🌪️ Chủ nhà lung lay trước trận đấu lớn
Athletic Bilbao vừa thua bất ngờ 0-1 trước Alaves ở vòng 4 La Liga trong bối cảnh mất hàng loạt trụ cột vì những lý do khác nhau. Đây là thất bại đầu tiên của họ sau khi đã thắng 3 vòng đầu, và Bilbao lúc này đang vắng 4 cầu thủ, bao gồm cả tiền đạo cánh ngôi sao Nico Williams.
Đáng tiếc hơn nữa, trung vệ Aymeric Laporte dù đã được FIFA xử cho thắng vụ kiện tụng với Al Nassr, nhưng lúc này anh vẫn chưa giải quyết xong giấy tờ để được đăng ký thi đấu ở cúp châu Âu cho Athletic.
🧘 "Pháo thủ" ung dung nhờ chiều sâu
Arsenal vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nottingham Forest trong một ngày thi đấu chói sáng của Martin Zubimendi. Dù Arsenal đang vắng mặt những Havertz, Odegaard, Saka, Saliba vì chấn thương, chiều sâu đội hình dày đã giúp cho Arsenal vẫn có được những kết quả tốt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2025 16:25 PM (GMT+7)