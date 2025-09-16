Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao - Arsenal: Chủ nhà run rẩy trước "họng pháo" (Cúp C1)

C1 - Champions League | 23h45, 16/9 | San Mames Athletic Bilbao 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Athletic Bilbao vs Arsenal Arsenal Điểm Simon Berchiche Vivian Paredes Areso Galarreta Jauregizar Inaki Williams Sancet Berenguer Sannadi Điểm Raya Calafiori Mosquera Gabriel Timber Zubimendi Rice Merino Eze Madueke Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Athletic Bilbao Athletic Bilbao Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Simon, Berchiche, Vivian, Paredes, Areso, Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Sancet, Berenguer, Sannadi Raya, Calafiori, Mosquera, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Merino, Eze, Madueke, Gyokeres

🌪️ Chủ nhà lung lay trước trận đấu lớn

Athletic Bilbao vừa thua bất ngờ 0-1 trước Alaves ở vòng 4 La Liga trong bối cảnh mất hàng loạt trụ cột vì những lý do khác nhau. Đây là thất bại đầu tiên của họ sau khi đã thắng 3 vòng đầu, và Bilbao lúc này đang vắng 4 cầu thủ, bao gồm cả tiền đạo cánh ngôi sao Nico Williams.

Đáng tiếc hơn nữa, trung vệ Aymeric Laporte dù đã được FIFA xử cho thắng vụ kiện tụng với Al Nassr, nhưng lúc này anh vẫn chưa giải quyết xong giấy tờ để được đăng ký thi đấu ở cúp châu Âu cho Athletic.

🧘 "Pháo thủ" ung dung nhờ chiều sâu

Arsenal vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nottingham Forest trong một ngày thi đấu chói sáng của Martin Zubimendi. Dù Arsenal đang vắng mặt những Havertz, Odegaard, Saka, Saliba vì chấn thương, chiều sâu đội hình dày đã giúp cho Arsenal vẫn có được những kết quả tốt.