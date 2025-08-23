Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 23/8 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Leeds United Leeds United Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Odegaard Zubimendi Rice Saka Martinelli Gyokeres Điểm Perri Bogle Rodon Struijk Gudmundsson Stach Gruev Tanaka Gnonto Nmecha Harrison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Leeds United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyokeres Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Gruev, Tanaka, Gnonto, Nmecha, Harrison

⚔️ Arsenal là "ác mộng" của Leeds và các tân binh

Thống kê chỉ ra, Arsenal bất bại trong 42 trận sân nhà gặp các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa), còn Leeds chưa thắng suốt 14 trận gần nhất gặp "Pháo thủ" (12 thua, 2 hòa). Rõ ràng, với sự vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà lẫn thành tích quá khứ, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc dành cho Arsenal.

🎯 Dấu hỏi "bom tấn" Gyokeres

Cuộc chạm trán đội mới lên hạng Leeds United là cơ hội để Viktor Gyokeres ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh, sau màn trình diễn nhạt nhòa trước MU ở trận ra quân. Theo thống kê, bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng chỉ có 21 lần chạm bóng, không tung nổi cú sút trúng đích nào và chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm địa MU, trước khi bị thay ra ở phút 60 nhường chỗ cho Kai Havertz.

Trong bối cảnh Kai Havertz nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối, kỳ vọng lẫn sức ép dành cho Gyokeres càng trở nên lớn hơn.