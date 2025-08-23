Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 23/8, vòng 2) Cuộc chạm trán đội mới lên hạng Leeds United là cơ hội để Gyokeres ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh.
Premier League | 23h30, 23/8 | SVĐ Emirates
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Odegaard
Zubimendi
Rice
Saka
Martinelli
Gyokeres
Điểm
Perri
Bogle
Rodon
Struijk
Gudmundsson
Stach
Gruev
Tanaka
Gnonto
Nmecha
Harrison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚔️ Arsenal là "ác mộng" của Leeds và các tân binh
Thống kê chỉ ra, Arsenal bất bại trong 42 trận sân nhà gặp các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa), còn Leeds chưa thắng suốt 14 trận gần nhất gặp "Pháo thủ" (12 thua, 2 hòa). Rõ ràng, với sự vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà lẫn thành tích quá khứ, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc dành cho Arsenal.
🎯 Dấu hỏi "bom tấn" Gyokeres
Cuộc chạm trán đội mới lên hạng Leeds United là cơ hội để Viktor Gyokeres ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh, sau màn trình diễn nhạt nhòa trước MU ở trận ra quân. Theo thống kê, bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng chỉ có 21 lần chạm bóng, không tung nổi cú sút trúng đích nào và chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm địa MU, trước khi bị thay ra ở phút 60 nhường chỗ cho Kai Havertz.
Trong bối cảnh Kai Havertz nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối, kỳ vọng lẫn sức ép dành cho Gyokeres càng trở nên lớn hơn.
Thông tin lực lượng:
Arsenal: Vắng Havertz, Jesus (chấn thương), Norgaard, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Leeds: Vắng Ampadu (chấn thương).
Tân binh thứ 7, Eberechi Eze đã đẩy tổng mức chi cho công tác chuyển nhượng của Arsenal hè này cán mốc hơn 250 triệu bảng, con số chưa từng có dưới...
