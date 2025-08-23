Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Arsenal

(23h30, 23/8, vòng 2) Cuộc chạm trán đội mới lên hạng Leeds United là cơ hội để Gyokeres ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 23h30, 23/8 | SVĐ Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh) - 1
Leeds United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Gyokeres quyết "mở tài khoản" (Ngoại hạng Anh) - 1
Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Gruev, Tanaka, Gnonto, Nmecha, Harrison

⚔️ Arsenal là "ác mộng" của Leeds và các tân binh

Thống kê chỉ ra, Arsenal bất bại trong 42 trận sân nhà gặp các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa), còn Leeds chưa thắng suốt 14 trận gần nhất gặp "Pháo thủ" (12 thua, 2 hòa). Rõ ràng, với sự vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà lẫn thành tích quá khứ, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc dành cho Arsenal.

🎯 Dấu hỏi "bom tấn" Gyokeres

Cuộc chạm trán đội mới lên hạng Leeds United là cơ hội để Viktor Gyokeres ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh, sau màn trình diễn nhạt nhòa trước MU ở trận ra quân. Theo thống kê, bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng chỉ có 21 lần chạm bóng, không tung nổi cú sút trúng đích nào và chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm địa MU, trước khi bị thay ra ở phút 60 nhường chỗ cho Kai Havertz.

Trong bối cảnh Kai Havertz nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối, kỳ vọng lẫn sức ép dành cho Gyokeres càng trở nên lớn hơn.

Thông tin lực lượng:

Arsenal: Vắng Havertz, Jesus (chấn thương), Norgaard, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Leeds: Vắng Ampadu (chấn thương).
Cú áp phe Arsenal mua Eze “phút 89”: 7 cái tên phải ra đi, Trossard lâm nguy
Cú áp phe Arsenal mua Eze “phút 89”: 7 cái tên phải ra đi, Trossard lâm nguy

Tân binh thứ 7, Eberechi Eze đã đẩy tổng mức chi cho công tác chuyển nhượng của Arsenal hè này cán mốc hơn 250 triệu bảng, con số chưa từng có dưới...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 15:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN