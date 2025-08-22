Arsenal đón Eze 67,5 triệu bảng, mơ vô địch Ngoại hạng Anh

🏆“Eze có thể đưa Arsenal tới chức vô địch”

Cựu tiền vệ Merson khẳng định việc Eze cập bến Emirates là “thương vụ mang tính bước ngoặt”. Huyền thoại Arsenal cho rằng Eze chính là mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu bế tắc, đặc biệt khi “Pháo thủ” đối đầu với các đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Eze dự kiến gia nhập Arsenal trong hôm nay (22/8)

Merson nhận định: “Eze là chữ ký tuyệt vời cho Arsenal. Đây là thương vụ mang tính bước ngoặt và hoàn toàn phù hợp. Nếu Arsenal để Tottenham có được cậu ấy, tôi sẽ phải đặt dấu hỏi về những gì CLB đang làm, bởi Eze thực sự là cầu thủ chất lượng”.

Theo Merson, điểm yếu của Arsenal trong những mùa gần đây là khi tiếp đón các đối thủ tại Emirates, nơi đối phương thường dồn toàn bộ đội hình về phòng ngự, bóp nghẹt không gian chơi bóng. “Arsenal đã nhiều lần gặp khó trong việc phá vỡ hàng thủ số đông, đặc biệt ở những giai đoạn then chốt của trận đấu cũng như cả mùa giải”, huyền thoại người Anh nói thêm.

Và Merson tin rằng Eze sẽ trở thành giải pháp: “Cậu ấy sở hữu X-factor (phẩm chất đặc biệt), có thể tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu chặt chẽ, biết cách xuyên phá hàng thủ thấp”.

Tuy nhiên, Merson cũng thừa nhận Eze không phải “chìa khóa” cho mọi hoàn cảnh: “Trên sân khách, khi gặp Liverpool hay Man City, Arsenal có thể phải chịu nhiều áp lực và phải chơi theo cách khác. Nhưng đó là lý do vì sao bạn cần một đội hình dày. Ở sân nhà, khi Arsenal kiểm soát 70-80% bóng trước các đối thủ yếu hơn, hãy để Eze tự do làm điều mình muốn, và cậu ấy chắc chắn sẽ tạo ra khác biệt”.

Khi được hỏi liệu Eze có thể là nhân tố quyết định trong cuộc đua vô địch của Arsenal hay không, Merson trả lời dứt khoát: “Tôi nghĩ Arsenal sẽ vô địch Premier League với Eze. Ngay cả khi không có cậu ấy, họ vẫn có cơ hội trong mùa giải hứa hẹn khó lường ở cuộc đua với Liverpool và Man City. Nhưng Eze sẽ giúp Arsenal vượt qua ranh giới đó”.

🌪️Cú áp phe ngoạn mục

Arsenal đã đạt thỏa thuận trị giá 67,5 triệu bảng để chiêu mộ Eze, sau khi vượt mặt Tottenham vào phút chót trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao tấn công Crystal Palace. Thỏa thuận bao gồm 60 triệu bảng trả ngay và 7,5 triệu bảng phụ phí, trong khi các điều khoản cá nhân cũng gần như hoàn tất. Eze dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Arsenal ngay trong hôm nay (22/8).

Thống kê của Eze ở Ngoại hạng Anh 2024/25 Thống kê Giá trị Hạng cá nhân Bàn thắng 8 34 Kiến tạo 8 10 Cơ hội tạo ra 58 13 Số lần rê dắt bóng 129 6 Sút trúng đích 29 21

Chủ tịch Crystal Palace, ông Steve Parish, khẳng định CLB hài lòng khi Eze chuẩn bị chuyển tới Arsenal, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến ngôi sao người Anh.

Phát biểu trên kênh Channel 5 sau chiến thắng 1-0 của Crystal Palace trước Frederikstad ở lượt đi vòng loại Europa Conference League, Parish cho biết: “Chuyện đã vậy rồi. Cậu ấy đã cống hiến tuyệt vời cho CLB và tất cả chúng tôi đều yêu mến cậu ấy. Chúng tôi vui mừng khi thấy Eze được tiếp tục theo đuổi tham vọng của mình.

Crystal Palace sẽ phải tìm những cầu thủ khác để bổ sung, hỗ trợ cho đội bóng và cho Oliver (Glasner). Chúng tôi chắc chắn sẽ chiêu mộ thêm, nhưng quan trọng là phải tìm đúng người. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng khoản tiền thu được để làm cho đội hình trở nên cân bằng hơn, có thêm nhiều lựa chọn”.