Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal thử tài tân binh, MU nhắm kỷ lục

* Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

🎯 Arsenal - Leeds United (23h30, 23/8): Dấu hỏi “Pháo thủ”, thử tài tân binh

Arsenal bước vào trận đấu đầu tiên trên sân nhà với tinh thần thoải mái sau trận thắng MU 1-0. Dù vậy, lối chơi của “Pháo thủ” chưa thực sự thuyết phục. Họ không kiểm soát được bóng, không tạo ra nhiều cơ hội, thiếu đi sự sắc sảo trong tấn công và đặc biệt là màn trình diễn nhạt nhòa của tân binh Viktor Gyokeres.

Arsenal sẽ gieo sầu tân binh Lees?

Bên cạnh đó, Arsenal còn chịu tổn thất về quân số khi Kai Havertz chấn thương đầu gối, Gabriel Jesus chưa bình phục chấn thương dây chằng, chưa kể Norgaard hay Ben White đều bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Leeds United, tân binh Ngoại hạng Anh cũng có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng 1‑0 trước Everton. Dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, đội bóng vùng Yorkshire áp dụng lối chơi tấn công chủ động, thay vì phòng ngự quá tiêu cực.

Thống kê chỉ ra, Arsenal bất bại trong 42 trận sân nhà gặp các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa), còn Leeds chưa thắng suốt 14 trận gần nhất gặp "Pháo thủ" (12 thua, 2 hòa).

Rõ ràng, với sự vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà lẫn thành tích quá khứ, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc dành cho Arsenal. Tất nhiên bên cạnh 3 điểm, người hâm mộ cần nhiều hơn ở dàn sao "Pháo thủ", đặc biệt là Gyokeres so với trận gặp MU.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Leeds United Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Tanaka; Gnonto, Nmecha, Harrison Thông tin lực lượng: Arsenal: Vắng Havertz, Jesus (chấn thương), Norgaard, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân. Leeds: Vắng Ampadu (chấn thương).

⚔️ Fulham - MU (22h30, 24/8): "Quỷ đỏ" đứng dậy sau thất bại

MU đã nhận thất bại trước Arsenal ở trận ra quân. Dù vậy, những dấu hiệu tích cực dần xuất hiện khi "Quỷ đỏ" tạo ra sức ép rõ rệt với 22 cú dứt điểm cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 61%. Các tân binh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha cũng để lại dấu ấn tích cực, từ đó đem đến sức sống mới cho hàng công. Chỉ tiếc rằng, sai lầm của thủ thành Altay Bayindir từ tình huống cố định khiến họ không thể giành điểm.

MU nhắm kỷ lục thắng 9 trận sân khách liên tiếp trước cùng một đối thủ

Có thể thấy, MU dưới thời Ruben Amorim vẫn đang trong giai đoạn định hình lối chơi. Trận thua trước Arsenal ở vòng 1 cho thấy họ còn thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự tình huống cố định.

Trong khi đó, Fulham có khởi đầu mùa giải ấn tượng khi cầm hòa Brighton 1-1 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, đội bóng thành London cũng gặp khó khăn về lực lượng vì một số trụ cột như Antonee Robinson, Sessegnon làm bạn với giường bệnh.

Xét về thành tích đối đầu, MU chiếm ưu thế rõ rệt trước Fulham (thắng 20, thua 3 trong 27 lần chạm trán gần nhất). Trên sân Craven Cottage, "Quỷ đỏ" duy trì mạch 8 thắng liên tiếp trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Thậm chí nếu tiếp tục gieo sầu cho đối thủ, họ sẽ thiết lập kỷ lục 9 thắng liên tiếp tại một sân bóng.

MU vẫn sở hữu những cá nhân có thể xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có lí do để e ngại cho chuyến hành quân sắp tới.