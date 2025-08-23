Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal thử tài tân binh, MU nhắm kỷ lục

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal thử tài tân binh, MU nhắm kỷ lục

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nhận định bóng đá Leeds United

(Nhận định bóng đá Arsenal - Leeds United và Fulham - MU, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Arsenal và MU sẽ trình diễn bộ mặt nào sau trận đại chiến nảy lửa cách đây 1 tuần?

   

* Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

🎯 Arsenal - Leeds United (23h30, 23/8): Dấu hỏi “Pháo thủ”, thử tài tân binh

Arsenal bước vào trận đấu đầu tiên trên sân nhà với tinh thần thoải mái sau trận thắng MU 1-0. Dù vậy, lối chơi của “Pháo thủ” chưa thực sự thuyết phục. Họ không kiểm soát được bóng, không tạo ra nhiều cơ hội, thiếu đi sự sắc sảo trong tấn công và đặc biệt là màn trình diễn nhạt nhòa của tân binh Viktor Gyokeres.

Arsenal sẽ gieo sầu tân binh Lees?

Arsenal sẽ gieo sầu tân binh Lees?

Bên cạnh đó, Arsenal còn chịu tổn thất về quân số khi Kai Havertz chấn thương đầu gối, Gabriel Jesus chưa bình phục chấn thương dây chằng, chưa kể Norgaard hay Ben White đều bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Leeds United, tân binh Ngoại hạng Anh cũng có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng 1‑0 trước Everton. Dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, đội bóng vùng Yorkshire áp dụng lối chơi tấn công chủ động, thay vì phòng ngự quá tiêu cực.

Thống kê chỉ ra, Arsenal bất bại trong 42 trận sân nhà gặp các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa), còn Leeds chưa thắng suốt 14 trận gần nhất gặp "Pháo thủ" (12 thua, 2 hòa).

Rõ ràng, với sự vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà lẫn thành tích quá khứ, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc dành cho Arsenal. Tất nhiên bên cạnh 3 điểm, người hâm mộ cần nhiều hơn ở dàn sao "Pháo thủ", đặc biệt là Gyokeres so với trận gặp MU.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Leeds United

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Tanaka; Gnonto, Nmecha, Harrison

Thông tin lực lượng:

Arsenal: Vắng Havertz, Jesus (chấn thương), Norgaard, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Leeds: Vắng Ampadu (chấn thương).

⚔️ Fulham - MU (22h30, 24/8): "Quỷ đỏ" đứng dậy sau thất bại

MU đã nhận thất bại trước Arsenal ở trận ra quân. Dù vậy, những dấu hiệu tích cực dần xuất hiện khi "Quỷ đỏ" tạo ra sức ép rõ rệt với 22 cú dứt điểm cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 61%. Các tân binh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha cũng để lại dấu ấn tích cực, từ đó đem đến sức sống mới cho hàng công. Chỉ tiếc rằng, sai lầm của thủ thành Altay Bayindir từ tình huống cố định khiến họ không thể giành điểm.

MU nhắm&nbsp;kỷ lục thắng 9 trận sân khách&nbsp;liên tiếp trước cùng một đối thủ

MU nhắm kỷ lục thắng 9 trận sân khách liên tiếp trước cùng một đối thủ

Có thể thấy, MU dưới thời Ruben Amorim vẫn đang trong giai đoạn định hình lối chơi. Trận thua trước Arsenal ở vòng 1 cho thấy họ còn thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự tình huống cố định.

Trong khi đó, Fulham có khởi đầu mùa giải ấn tượng khi cầm hòa Brighton 1-1 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, đội bóng thành London cũng gặp khó khăn về lực lượng vì một số trụ cột như Antonee Robinson, Sessegnon làm bạn với giường bệnh.

Xét về thành tích đối đầu, MU chiếm ưu thế rõ rệt trước Fulham (thắng 20, thua 3 trong 27 lần chạm trán gần nhất). Trên sân Craven Cottage, "Quỷ đỏ" duy trì mạch 8 thắng liên tiếp trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Thậm chí nếu tiếp tục gieo sầu cho đối thủ, họ sẽ thiết lập kỷ lục 9 thắng liên tiếp tại một sân bóng.

MU vẫn sở hữu những cá nhân có thể xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có lí do để e ngại cho chuyến hành quân sắp tới.

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-2 MU

Đội hình dự kiến:

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz

MU: Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Thông tin lực lượng:

Fulham: Vắng Sessegnon, Robinson (chấn thương).

MU: Vắng Martinez, Mazraoui (chấn thương), Onana bỏ ngỏ khả năng ra sân.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Dự đoán tỉ số Man City - Tottenham: Thư hùng đỉnh cao, "Gà trống" vất vả (Ngoại hạng Anh)
Dự đoán tỉ số Man City - Tottenham: Thư hùng đỉnh cao, "Gà trống" vất vả (Ngoại hạng Anh)

(18h30, 23/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Man City có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nên Tottenham sẽ rất vất vả trong trận đấu này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 03:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN