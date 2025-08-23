Cú áp phe Arsenal mua Eze “phút 89”: 7 cái tên phải ra đi, Trossard lâm nguy

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Cú áp phe Arsenal mua Eze “phút 89”: 7 cái tên phải ra đi, Trossard lâm nguy

Sự kiện: Arsenal Premier League 2025-26 Chuyển nhượng mùa hè 2025

Tân binh thứ 7, Eberechi Eze đã đẩy tổng mức chi cho công tác chuyển nhượng của Arsenal hè này cán mốc hơn 250 triệu bảng, con số chưa từng có dưới triều đại Mikel Arteta. Các quy tắc cân bằng lợi nhuận, tài chính của Premier League lẫn UEFA vẫn còn đó và “Pháo thủ” chắc chắn phải tìm cách bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch nếu không muốn gặp rắc rối.

   

Arsenal không còn “keo kiệt”

Đương kim Á quân Premier League tiếp tục gây chấn động thị trường chuyển nhượng hè 2025 khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace với mức phí 68 triệu bảng. Qua đó, Arsenal nâng tổng số tiền đầu tư mua sắm hè này lên hơn 250 triệu bảng, con số kỷ lục dưới triều đại HLV Mikel Arteta.

Trước khi hoàn tất bản hợp đồng với Eze, Arsenal đã sớm đem về 6 tân binh chất lượng, gồm thủ thành Kepa Arrizabalaga, trung vệ trẻ Cristhian Mosquera, bộ đôi tiền vệ giàu kinh nghiệm Christian Norgaard và Martin Zubimendi, cùng hai ngôi sao tấn công Noni Madueke cũng như Viktor Gyokeres. Tổng chi phí cho 6 gương mặt này đã tiêu tốn của CLB khoảng 190,5 triệu bảng.

Arsenal đang trải qua mùa hè sôi động kỷ lục bậc nhất lịch sử.

Arsenal đang trải qua mùa hè sôi động kỷ lục bậc nhất lịch sử.

Việc tiếp tục bạo chi để có Eze, một trong những tiền vệ công sáng tạo nhất Premier League, cho thấy Arsenal quyết tâm bổ sung chiều sâu đội hình, đặc biệt ở hàng công. Với tổng mức đầu tư chạm ngưỡng 250 triệu bảng, đây được xem là kỳ chuyển nhượng rầm rộ nhất kể từ khi Arteta nắm quyền.

Ba mùa giải gần nhất, Arsenal đều nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu, nhưng cuối cùng phải nhìn Manchester City hay Liverpool lên ngôi vô địch Premier League. Sự bổ sung lực lượng rầm rộ, chất lượng cao, kết hợp với bộ khung trẻ trung vốn đã ổn định, hứa hẹn giúp “Pháo thủ” nuôi tham vọng lớn cho mùa giải này.

Đến lúc Berta thanh lọc đội ngũ

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại là bán người, giám đốc thể thao Andrea Berta vẫn chưa tạo ra sự cân bằng cần thiết. Đến thời điểm này, Arsenal mới chỉ thu về khoảng 8 triệu bảng từ thương vụ để Nuno Tavares sang Lazio và Marquinhos đến Cruzeiro, con số quá nhỏ bé nếu so với mức đầu tư CLB đã bỏ ra. Đội hình của Arteta giờ đây đã phình to hơn bao giờ hết, dẫn đến áp lực về quỹ lương và tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng tài chính nếu không sớm được giải tỏa.

Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp bách của Berta cùng các cộng sự trong 8 ngày cuối kỳ chuyển nhượng là thanh lọc lực lượng, đẩy đi những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch. 6 cái tên được dự báo gần như chắc chắn sẽ chia tay Emirates hè này gồm Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko, Reiss Nelson, Albert Sambi Lokonga, Fabio Vieira và Gabriel Jesus.

Arsenal phải tập trung cân bằng phòng thay đồ.

Arsenal phải tập trung cân bằng phòng thay đồ.

Trong đó, Kiwior và Zinchenko từ lâu chỉ được xem là phương án dự phòng ở hàng thủ, không đủ cạnh tranh vị trí với các trụ cột. Nelson, Lokonga hay Vieira dù còn trẻ và giàu tiềm năng, nhưng không còn phù hợp với đẳng cấp và tham vọng khổng lồ mà Arsenal đang theo đuổi. Trường hợp Gabriel Jesus đem lại nhiều tiếc nuối, được chiêu mộ với giá 50 triệu bảng từ Man City năm 2022 và từng có giai đoạn tỏa sáng rực rỡ, nhưng chấn thương liên miên khiến anh không thể đáp ứng kỳ vọng.

Nếu bán thành công 6 cái tên này trong tuần cuối kỳ chuyển nhượng, Arsenal có thể thu về gần 100 triệu bảng. Đây sẽ là bước đi cần thiết để CLB Bắc London vừa duy trì sức mạnh cạnh tranh trước mắt, vừa đảm bảo hướng tới quá trình phát triển bền vững lâu dài.

Eze đến, Trossard không còn an toàn

Thương vụ Eze được Arsenal “kích nổ” ngay sau khi Kai Havertz dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng phải rời xa sân cỏ trong khoảng thời gian dài.

Nhưng Eze cập bến Emirates chắc chắn không nhằm mục đích thay thế trực tiếp Havertz trong vai trò số 9. Cầu thủ người Anh có vị trí sở trường là tiền vệ công kiến thiết hoặc chân chạy cánh trái - hai vị trí mà hiện tại ở Arsenal cũng không hẳn quá thiếu thốn.

HLV Arteta hoàn toàn có thể yên tâm ở vai trò số 10 nhạc trưởng khi trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn đó Martin Odegaard đẳng cấp, quá quan trọng trong hệ thống chiến thuật và Nwaneri tài năng, sẵn sàng tạo nên điểm nổ mỗi khi được trao cơ hội.

Do đó, Eze nhiều khả năng sẽ là 1 phương án khác bên hành lang trái bên cạnh Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. Mặc cho Arsenal mùa giải này sẽ chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau, họ cần đội hình đủ chiều sâu trên mọi vị trí, nhưng 1 khu vực có đến 3 ngôi sao lớn, nhận những mức đãi ngộ không nhỏ rõ ràng đem đến cơn đầu cho Arteta cả về mặt chuyên môn lẫn hậu trường.

Trossard không còn nhiều cơ hội ra sân sau khi Eze đến Arsenal.

Trossard không còn nhiều cơ hội ra sân sau khi Eze đến Arsenal.

Không loại trừ khả năng Martinelli, hoặc Trossard sẽ buộc phải hi sinh nhằm nhường chỗ cho “bom tấn” Eze. Đương nhiên nếu phải đặt lên bàn cân, Trossard sẽ gặp bất lợi hơn cả. Ngôi sao người Bỉ đã bước đến tuổi 30 xế chiều sự nghiệp, kể từ khi cập bến Emirates, cựu sao Brighton & Hove Albion cũng chỉ sắm vai dự phòng cho đàn em Martinell.

Nếu nhận lời đề nghị không thể chối từ trong phần cuối TTCN hè, Arsenal chắc chắn sẽ cần cân nhắc viễn cảnh chia tay Trossard. Bản thân chân chạy cánh sinh năm 1994 cũng thừa hiểu khả năng ra sân càng giảm sút một khi sự xuất hiện của Eze được công bố.

World Cup 2026 đang đến rất gần, Trossard có lẽ cần hành động dứt khoát nếu không muốn bỏ lỡ kỳ đại hội bóng đá thế giới gần như là cuối cùng trong sự nghiệp.

Danh sách cầu thủ đã rời Arsenal hè này (Theo: Transfermarkt).  

Cầu thủ Mức phí CLB đến
Nuno Tavares 8 triệu bảng Lazio (Ý)
Marquinhos 3 triệu bảng Cruzeiro (Brazil)
Thomas Partey Tự do Villarreal (Tây Ban Nha)
Kieran Tierney Tự do Celtic (Scotland)
Jorginho Tự do Flamengo (Brazil)
Takehiro Tomiyasu Giải phóng hợp đồng

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Arsenal đón Eze 67,5 triệu bảng, mơ vô địch Ngoại hạng Anh
Arsenal đón Eze 67,5 triệu bảng, mơ vô địch Ngoại hạng Anh

Huyền thoại Arsenal Paul Merson tin rằng bản hợp đồng mang tên Eberechi Eze có thể giúp "Pháo thủ" chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 08:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN