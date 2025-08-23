Cú áp phe Arsenal mua Eze “phút 89”: 7 cái tên phải ra đi, Trossard lâm nguy

Arsenal không còn “keo kiệt”

Đương kim Á quân Premier League tiếp tục gây chấn động thị trường chuyển nhượng hè 2025 khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace với mức phí 68 triệu bảng. Qua đó, Arsenal nâng tổng số tiền đầu tư mua sắm hè này lên hơn 250 triệu bảng, con số kỷ lục dưới triều đại HLV Mikel Arteta.

Trước khi hoàn tất bản hợp đồng với Eze, Arsenal đã sớm đem về 6 tân binh chất lượng, gồm thủ thành Kepa Arrizabalaga, trung vệ trẻ Cristhian Mosquera, bộ đôi tiền vệ giàu kinh nghiệm Christian Norgaard và Martin Zubimendi, cùng hai ngôi sao tấn công Noni Madueke cũng như Viktor Gyokeres. Tổng chi phí cho 6 gương mặt này đã tiêu tốn của CLB khoảng 190,5 triệu bảng.

Arsenal đang trải qua mùa hè sôi động kỷ lục bậc nhất lịch sử.

Việc tiếp tục bạo chi để có Eze, một trong những tiền vệ công sáng tạo nhất Premier League, cho thấy Arsenal quyết tâm bổ sung chiều sâu đội hình, đặc biệt ở hàng công. Với tổng mức đầu tư chạm ngưỡng 250 triệu bảng, đây được xem là kỳ chuyển nhượng rầm rộ nhất kể từ khi Arteta nắm quyền.

Ba mùa giải gần nhất, Arsenal đều nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu, nhưng cuối cùng phải nhìn Manchester City hay Liverpool lên ngôi vô địch Premier League. Sự bổ sung lực lượng rầm rộ, chất lượng cao, kết hợp với bộ khung trẻ trung vốn đã ổn định, hứa hẹn giúp “Pháo thủ” nuôi tham vọng lớn cho mùa giải này.

Đến lúc Berta thanh lọc đội ngũ

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại là bán người, giám đốc thể thao Andrea Berta vẫn chưa tạo ra sự cân bằng cần thiết. Đến thời điểm này, Arsenal mới chỉ thu về khoảng 8 triệu bảng từ thương vụ để Nuno Tavares sang Lazio và Marquinhos đến Cruzeiro, con số quá nhỏ bé nếu so với mức đầu tư CLB đã bỏ ra. Đội hình của Arteta giờ đây đã phình to hơn bao giờ hết, dẫn đến áp lực về quỹ lương và tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng tài chính nếu không sớm được giải tỏa.

Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp bách của Berta cùng các cộng sự trong 8 ngày cuối kỳ chuyển nhượng là thanh lọc lực lượng, đẩy đi những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch. 6 cái tên được dự báo gần như chắc chắn sẽ chia tay Emirates hè này gồm Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko, Reiss Nelson, Albert Sambi Lokonga, Fabio Vieira và Gabriel Jesus.

Arsenal phải tập trung cân bằng phòng thay đồ.

Trong đó, Kiwior và Zinchenko từ lâu chỉ được xem là phương án dự phòng ở hàng thủ, không đủ cạnh tranh vị trí với các trụ cột. Nelson, Lokonga hay Vieira dù còn trẻ và giàu tiềm năng, nhưng không còn phù hợp với đẳng cấp và tham vọng khổng lồ mà Arsenal đang theo đuổi. Trường hợp Gabriel Jesus đem lại nhiều tiếc nuối, được chiêu mộ với giá 50 triệu bảng từ Man City năm 2022 và từng có giai đoạn tỏa sáng rực rỡ, nhưng chấn thương liên miên khiến anh không thể đáp ứng kỳ vọng.

Nếu bán thành công 6 cái tên này trong tuần cuối kỳ chuyển nhượng, Arsenal có thể thu về gần 100 triệu bảng. Đây sẽ là bước đi cần thiết để CLB Bắc London vừa duy trì sức mạnh cạnh tranh trước mắt, vừa đảm bảo hướng tới quá trình phát triển bền vững lâu dài.

Eze đến, Trossard không còn an toàn

Thương vụ Eze được Arsenal “kích nổ” ngay sau khi Kai Havertz dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng phải rời xa sân cỏ trong khoảng thời gian dài.

Nhưng Eze cập bến Emirates chắc chắn không nhằm mục đích thay thế trực tiếp Havertz trong vai trò số 9. Cầu thủ người Anh có vị trí sở trường là tiền vệ công kiến thiết hoặc chân chạy cánh trái - hai vị trí mà hiện tại ở Arsenal cũng không hẳn quá thiếu thốn.

HLV Arteta hoàn toàn có thể yên tâm ở vai trò số 10 nhạc trưởng khi trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn đó Martin Odegaard đẳng cấp, quá quan trọng trong hệ thống chiến thuật và Nwaneri tài năng, sẵn sàng tạo nên điểm nổ mỗi khi được trao cơ hội.

Do đó, Eze nhiều khả năng sẽ là 1 phương án khác bên hành lang trái bên cạnh Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. Mặc cho Arsenal mùa giải này sẽ chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau, họ cần đội hình đủ chiều sâu trên mọi vị trí, nhưng 1 khu vực có đến 3 ngôi sao lớn, nhận những mức đãi ngộ không nhỏ rõ ràng đem đến cơn đầu cho Arteta cả về mặt chuyên môn lẫn hậu trường.

Trossard không còn nhiều cơ hội ra sân sau khi Eze đến Arsenal.

Không loại trừ khả năng Martinelli, hoặc Trossard sẽ buộc phải hi sinh nhằm nhường chỗ cho “bom tấn” Eze. Đương nhiên nếu phải đặt lên bàn cân, Trossard sẽ gặp bất lợi hơn cả. Ngôi sao người Bỉ đã bước đến tuổi 30 xế chiều sự nghiệp, kể từ khi cập bến Emirates, cựu sao Brighton & Hove Albion cũng chỉ sắm vai dự phòng cho đàn em Martinell.

Nếu nhận lời đề nghị không thể chối từ trong phần cuối TTCN hè, Arsenal chắc chắn sẽ cần cân nhắc viễn cảnh chia tay Trossard. Bản thân chân chạy cánh sinh năm 1994 cũng thừa hiểu khả năng ra sân càng giảm sút một khi sự xuất hiện của Eze được công bố.

World Cup 2026 đang đến rất gần, Trossard có lẽ cần hành động dứt khoát nếu không muốn bỏ lỡ kỳ đại hội bóng đá thế giới gần như là cuối cùng trong sự nghiệp.

Danh sách cầu thủ đã rời Arsenal hè này (Theo: Transfermarkt).